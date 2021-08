A veces la ropa se estropea cuando la lavas demasiado. Eso es algo que pasa (queramos o no) con relativa frecuencia. Por eso es importante que conozcas trucos para evitar que los tejidos se estropeen conforme van pasando los lavados. Lo primero y fundamental es tener una buena lavadora (a la larga ahorrarás en ropa), y contar con buenos productos para lavar. No escatimes: te acabará saliendo rentable. Pero no sólo el proceso de lavado es importante. También tienes que tener en cuenta que cuando planchas debes seguir una serie de consejos para hacer este momento un poco más “fácil” y para obtener los mejores resultados con el mínimo esfuerzo.

Varios expertos en limpieza recomiendan meter dentro del agua que metes dentro de la plancha (con la que obtienes el vapor) pequeñas perlas de suavizante. ¿Qué vas a conseguir con eso? Que la ropa esté más suave y por tanto se planche mejor y que huela como nueva. Pero aún hay más. Si quieres que quede aún más lisa puedes tenderla en el baño cuando te estés duchando: así lograrás que te quede mejor.

Planchar no es una tarea agradable para casi nadie (aunque hay gente a la que le gusta), pero hay que hacerlo. Y por eso te ofrecemos cada día en nuestra sección de Decoración toda una serie de trucos que puedes llevar a cabo en tu día a día y que te ayudarán a mantener tu hogar de una forma más fácil y rápida. Está claro que cada vez tenemos menos tiempo para hacer las tareas del hogar y por eso es importante ahorrar ciertos habitos que no son necesarios o, en cambio, reforzar otros que sí que lo son y que te llevarán un poco menos de tiempo. Economizar es la clave.