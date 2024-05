La Policía llevó al detenido por el crimen de Zaragoza a realizar una inspección ocular

El Cuerpo Nacional de Policía investiga la muerte violenta, causada por una paliza, de una mujer en plena calle Boggiero del zaragozano barrio del Gancho. Según ha podido saber El Periódico de Aragón, del mismo grupo editorial que este diario, hay una persona detenida, un varón de mediana edad, a la que se le apreciaban restos de sangre por unos hechos que se desarrollaron en la madrugada del sábado. Es el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón el que se está encargando de las pesquisas. Según ha confirmado este sábado la delegación del Gobierno en la comunidad, no se está investigando el crimen como posible violencia de género, ya que no existía relación entre el detenido y la víctima.

El detenido, un hombre español de unos 50 años, fue trasladado a dependencias policiales. El cuerpo sin vida de la mujer fallecida, de nacionalidad extranjera y de unos 40 años de edad, se encontró en la calle Boggiero a la altura del número 150, entre las calles Mayoral y de Santa Inés. La investigación sigue abierta para tratar de dilucidar las causas.

Pasadas las 01.30 horas se recibió un aviso en la sala de emergencias del 091 y hasta el lugar de los hechos llegaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana y dos furgonetas de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). También se trasladó el juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, en funciones de guardia, quien autorizó el levantamiento del cadáver poco antes de las 03.00 horas.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) por parte de la Hermandad de la Sangre de Cristo para practicarle la autopista y determinar las causas de la muerte. Los agentes de Policía Científica, en paralelo, también recabaron pruebas del lugar en el que yacía el cadáver, a la altura del número 150, para esclarecer las causas del deceso.

En la mañana de este sábado, los efectivos de la Policía Nacional seguían custodiando el portal de la calle Boggiero, con el fin de evitar la contaminación de las pruebas. hasta el lugar han acudido, pasado el mediodía, el grupo de Homicidios y la Policía Científica para estudiar el caso. En sus trabajos, también inspeccionaron una cochera sita en el inmueble.

Más tarde, alrededor de las 13.00 horas, ha llegado otro vehículo policial que transportaba al detenido, con el que los agentes han llevado a cabo una nueva inspección ocular del lugar.

Para ello, han acordonado el espacio que da acceso a la vía desde la calle Santa Inés, lo que ha despertado la curiosidad de vecinos y viandantes presentes en la zona, muchos de ellos, desconocedores de lo acontecido durante la noche entre el viernes y el sábado.

De hecho, la muerte de esta mujer ha despertado la sorpresa de los vecinos de esta vía del barrio y, a primera hora del sábado, una de las vecinas del edificio contiguo mostraba a este diario su asombro tras descubrir las dotaciones policiales debajo de su casa. "Cuando me he despertado y he visto a la Policía, me he quedado asustada", ha afirmado también otra vecina del inmueble, que ha dicho no haber escuchado nada por la noche que le hiciera sospechar de la presencia matinal de los agentes en el portal de al lado.

En la esquina con la calle Santa Inés, otro de los residentes ha asegurado que no se enteró por la noche "de nada". "Aquí todo se escucha, ha tenido que ser silencioso", ha añadido. "Oí gritos, pero no vi nada", ha revelado otro vecino de la calle, que también ha relatado que escuchar ruidos por la noche en esa calle no resulta algo extraño.

Suscríbete para seguir leyendo