La viguesa más flamenca

La viguesa Alba Vence y la bailaora granadina Eva Manzano han puesto en marcha La Pecaora Flamenco Creative Studio, un proyecto creativo cuyo propósito es “ampliar las fronteras del flamenco y preservar su tradición”. De este modo, ofrecen un amplio abanico de propuestas que abarca todo tipo de públicos, “desde el que se las sabe toas” hasta opciones “singulares, modernas y creativas”. La intención es “hacer del flamenco un arte mainstream y llevar esta cultura tanto a boomers, como a milenials y zetas”, anuncian.

Este proyecto “surge de la amistad entre Eva Manzano –bailaora granadina con más de 15 años de experiencia en las tablas y más de 10 en la organización de eventos flamencos– y yo”, afirma la empresaria gallega y directora creativa especializada en marketing y comunicación. “Venimos de mundos muy diferentes, pero gracias a ella conocí un universo muy interesante. Vimos que, de alguna manera, es un género que se ha modernizado, pero que, a nivel de espectáculo flamenco, quizá no había una oferta de alguien que lo promoviera mucho más o que lo quitara de este cliché turístico”, destaca la viguesa, incluida en 2022 en la lista Forbes de “Los 100 más creativos en el mundo de los negocios”.

“Lo que me atrapó es lo que el flamenco te hace sentir cuando realmente vas con la mente abierta”, reconoce Vence. De ahí surgió “esa idea de unir el conocimiento de Eva Manzano con la intención de llevar el flamenco a gente como yo o como cualquiera”, prosigue. Nació así una propuesta para todos los públicos, “para los que entienden de todo, pero también para los que no entienden ná”. “Para que te guste, para escucharlo, no hace falta entender de flamenco. Lo importantes es lo que te hace sentir”, apostilla Eva Manzano.

En la actualidad, muchos artistas de éxito apuestan por el género, como Rosalía o Bizarrap, que incluyó a Nacho Rodríguez Diosdado, un cantante “aflamencao” –como él mismo se define– en la sesión “Bzrp Music Sessions #57” con Milo J. También la bailaora Belén López compartió escenario en el WiZink con la banda británica Depeche Mode e incluso la actriz Rossy de Palma tiene un espectáculo en París (“La Vie en Rossy”) que la propia Alba Vence define como “pura fantasía”. Son ejemplos del tirón que tiene el flamenco dentro y fuera de nuestras fronteras.

Eva Manzano, en La Pecaora. / Cedida

“Para el flamenco ha sido un punto de inflexión, como lo fue Caramón en su tiempo o Enrique Morente”, apunta Eva Manzano. “El ‘bicho máximo’, en el buen sentido de la expresión, es Rosalía, que ha provocado un bum que ha sido estupendo para el flamenco, le pese a quien le pese”, valora: “Te puede gustar o no, pero lo está haciendo bien. Hay puristas a los que no les gusta Rosalía, pero los hay a los que sí. A mí me parece estupendo lo que está haciendo y creo que le viene muy bien al flamenco. El flamenco tradicional es para un público muy concreto, pero lo que ella está haciendo es llevarlo mundialmente fuera y me quito el sombrero con lo que hace. Hay cosas que me gustan y cosas que no, pero nadie puede negar la valía de lo que hace por el flamenco”.

Y así, en este bum del género, nace La Pecaora, con el reto de “encapsular diferentes tipos de espectáculos de forma sencilla, accesible y con un precio cerrado, así como crear espectáculos a medida para todo tipo de eventos, escenarios, teatros y ocasiones, con una imagen fresca y novedosa, pero sin olvidar la esencia del flamenco: el espectáculo y sus artistas”, anuncian.

“Lo que intentamos hacer es, por un lado, un flamenco tradicional, muy cuidado y cuidando también a los artistas; y, por otro, una rama más creativa, abierta a lo que el público quiera”, explica la bailaora. “Para apreciar el flamenco más tradicional, la forma de que te vayas metiendo en esto es intentar buscar formatos más ligeros, más fusionados o creativos. Intentar atraer desde otros puntos de vista”, puntualiza su socia gallega, que también es fundadora de la agencia de publicidad Lady Brava.

Participa Antonio Arias, líder de Lagartija Nick y creador de 'Omega' junto a Enrique Morente

“La gente tiene miedo de ir a los tablaos, porque se cree que no es para los españoles, pero los españoles pueden ir perfectamente porque hay gente de mucho nivel trabajando en tablaos. Nosotras queremos acercar ese flamenco a la gente, a sus casas, a las bodas o a las fiestas de Navidad de sus empresas, por ejemplo”, dice la bailaora granadina.

La estética, elegante y cuidada, es otra de las señas de identidad del proyecto. De hecho, en el anuncio de lanzamiento, que lleva por título “El flamenco no es nuestro”, han contado con la participación de Antonio Arias, líder de Lagartija Nick y responsable junto a Enrique Morente de “Omega”, “uno de los discos más importantes del flamenco de todos los tiempos”.

Entre sus servicios, ofertan “varios formatos de espectáculo en función del tiempo y del número de artistas”, especifica Alba Vence. De este modo, en las opciones de “Flamenco to take away” se encuentran servicios como “Cara a cara”, “un regalo exclusivo para una ocasión íntima”; “Pecadito flamenco”, con un formato de tablao más íntimo, “con baile, cante y guitarra en el salón de tu casa, en una terraza, en un restaurante o donde el cliente elija”; o “Gran Show”, pensado para bodas, convenciones o grandes eventos.

En la sección de “Flamenco a medida”, las opciones son “Tailor made”, un evento donde el cliente cuenta su idea y La Pecaora hace realidad desde lo más tradicional hasta formatos más creativos o espectáculos totalmente personalizados; “Content bailao”, branded content personalizado para marcas o empresas; o “Flamenco de autor”, con la contratación de artistas concretos.

Finalmente, en “Flamenco Creative Studio” se ofrecen opciones como fiestas flamencas inmersivas; “Los Monstruos de Picasso”, espectáculo pensado para espacios no convencionales, como galerías de arte; o “Visiones íntimas”, un espectáculo de piano y danza donde Juan Gallego-Coín y Eva Manzano hacen un recorrido desde Satie a Bizet, pasando por Debussy o Ravel. Cuentan, además, con una consultoría de flamenco especializada en cine, televisión y publicidad, con el objetivo de que este arte se represente en pantalla y ante el mundo sin clichés ni errores de guion.

“Tenemos cartera de artistas en diferentes ciudades de España”, dice Eva Manzano. “El flamenco está, sobre todo, en ciudades como Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla, Málaga..., pero si nos sale un bolo en Italia, hacemos una selección de artistas adaptada a lo que se nos pida y nos desplazamos”, explica. A los pies de los Campos Elíseos ya han desplegado su arte, un arte que no conoce fronteras, un arte universal.

