Giráldez: “Hacen falta tres puntos para salvarse”

El Celta viaja esta tarde a Granada donde mañana (Los Cármenes, 19 horas) afronta la penúltima jornada de LaLiga con la intención de ganar a un rival ya descendido y asegurar matemáticamente la permanencia en la máxima categoría. Para esta trascendental cita, Claudio Giráldez recupera al portero Vicente Guaita, baja ante el Athletic Club por un proceso viral. Se quedan fuera de la convocatoria, Ristic, Carlers Pérez, Cervi, los tres con problemas físicos, y Dotor.

"Guaita está disponible otra vez, Mihailo trabajó con el grupo pero no lo llevamos todavía, no tiene el alta. Perdemos a Carles, después de otra vez recaída en el tobillo, y a Cervi, que acabó con molestias y no llega tampoco. A mayores, Dotor que todavía no lo vemos a su mayor nivel. En este momento de la temporada es difícil arriesgar sobre su rendimiento”, apuntó Giráldez en rueda de prensa antes de analizar el compromiso de mañana.

"Va a ser un partido trampa, ante un equipo que está descendido pero que viene de un mal partido jugando en superioridad numérica y perdiendo (en Vallecas). Eso les va a hacer salir con rabia, querer demostrar cada uno a nivel individual, mejorar su nivel", señala el técnico del Celta sobre el Granada.

Ante el tercer partido en una semana, Giráldez considera que sus jugadores llegan bien a la cita de mañana: “Creo que llegamos bien, hemos recuperado bastante bien, , algunos jugadores mejores que otros". Y pensando en sacar el once más competitivo posible y ganar el partido, como hicimos en casa contra el Athletic. Tengo un grupo que está entrenando muy bien. Todo el mundo está dando un paso adelante y estoy muy contento con la disponibilidad del equipo y con el nivel físico que estamos mostrando en estos partidos. Buscaremos tener el equipo lo más fresco posible, en todos los aspectos, para poder hacer un buen partido y no descartamos que ninguno de ellos sea de la partida o que no lo sea", indicó el preparador céltico, que según sus cuentas el Celta necesita una victoria más para asegurarse la permanencia.

"Hacen falta tres puntos. Con uno más dependemos de otros resultados. Tenemos que depender de nosotros mismos e ir al partido de Granada a ganarlo como planteamos todos. Creo que vamos a hacer un grandísimo partido. No me cabe duda que vamos a ganar", sentenció el técnico porriñes.

Respecto a que jugadores y club regalen entradas a la afición del Celta para el partido ante el Granada, Giráldez aplaude la propuesta: "Es una iniciativa de los jugadores, que parte de los jugadores, que el club secunda, que el cuerpo técnico secundamos. Me parece un detallazo y me parece una forma de agradecer el apoyo que estamos recibiendo", añadió Giráldez.