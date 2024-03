Anaïs Anaya, fisioterapueta especializada en la maternidad: “Siempre he visto un vacío de información y ahora se está despertando”

La maternidad ha sido la gran olvidada en el deporte. Hasta hace años, nadie tenía respuestas para las preguntas que las mujeres deportistas que querían ser madres se hacían. ¿Cómo cuido mi cuerpo? ¿Tengo que cambiar mis entrenamientos? ¿Cómo me preparo? Ese es el objetivo de Anaïs Anaya (1991, Viladecans), propietaria del centro Nutrisalut, desde hace ya tres años. Tener un espacio seguro, sin tabús ni cánones estrictos que seguir. El espacio, exclusivo para ellas, se ha convertido en referencia para todas aquellas mamás que quieren afrontar estos meses en que su cuerpo cambia radicalmente buscando sentirse fuertes y encontrando la calma.

¿Cómo nace la idea de crear un centro de entrenamiento especializado en la maternidad?

Yo como mujer siempre he visto un vacío y una necesidad de que tengamos un lugar donde nos sintamos cómodas y donde nos sintamos atendidas y acompañadas. Hace tres años más o menos nos animamos empezar este proyecto. Quería crear un espacio donde las mujeres se sintieran protagonistas en este momento tan importante y tan bonito como es la maternidad.

¿El deporte es clave en esta etapa vital de las mujeres?

Siempre he sido deportista. He competido en patinaje artístico sobre ruedas y sé lo que es el sacrificio, el esfuerzo, lo que es el deporte. Y poder acompañar a mujeres deportistas en este momento tan importante no solamente de cara al parto, sino hacia su recuperación posparto y que puedan volver a ser quienes eran o incluso que se sientan más importantes, más empoderadas.

¿Falta información?

Ahora se está empezando a despertar. No nos educan lo suficiente sobre nuestra salud. Te encuentras con la necesidad de buscar un profesional cuando ya hay un problema. Cada vez hay más mujeres que se quieren cuidar durante esta etapa, que se quieren preparar hacia el parto y hay un poco de boom en este sentido ahora y está súper bien porque al final es importante.

Anais Anaya, fisioterapueta especializada en maternidad y suelo pélvico. / JORDI OTIX

A veces hay cierto pudor o reticencia a preguntar. Lo damos todo por sabido.

Yo les diría a todas las mujeres que no tengan miedo en hablar, en decir lo que les pasa. Porque hay profesionales que estamos ahí para ayudarlas. Y que es algo normal tener dudas, no pasa nada. Que igual que tienes una lesión en un codo, puedes tener una lesión en tu suelo pélvico.

Muchas mujeres, ya no solo deportistas, buscan que sus médicos o quienes las traten sean mujeres, porque seguramente puedan comprender mejor su cuerpo.

Podemos pasar por lo mismo. Mi experiencia como deportista ha hecho que pueda entenderlas muchísimo mejor. No solamente creo que sea una cuestión de entenderlas, sino de que nos podamos sentir más cómodas.

¿Qué es el suelo pélvico y porque es clave para que las mujeres, tanto deportistas o no, afronten un embarazo y un parto de la mejor manera?

El suelo pélvico es la base formada por músculos y ligamentos que sostienen el peso de los órganos que tenemos en la cavidad baja de la pelvis. Por un lado, aguantan el peso de estos órganos y, por otro lado, da buena funcionalidad a estos órganos. Si tenemos el suelo pélvico fuerte vamos a prevenir problemas. En el caso de la mujer, en el embarazo el útero es un órgano que crece y a lo largo de nueve meses va a pesar cada vez más. El cuerpo de la mujer debe estar preparado para poder sostener este peso.

¿Cómo podemos entrenarlo?

Primero de todo, saber lo que es y conocer nuestro suelo pélvico, conocer dónde está, para qué sirve, su funcionalidad y a la hora de entrenar ponerle conciencia. Es muy importante que tengamos el cuerpo fuerte y eso se consigue mediante entrenamientos de la fuerza. Si lo hacemos con buena técnica, con buena respiración y gestionando bien las presiones a nivel abdominal, el suelo pélvico lo vamos a trabajar. Obviamente, hay ejercicios específicos de suelo pélvico para cada caso y para cada mujer. Hay profesionales que ayudamos a trabajar de manera específica ese suelo pélvico sobre todo cuando hay un problema en concreto. Lo más importante es que entrenamos la fuerza.

¿Las deportistas de élite tienen alguna parte del trabajo físico hecho?

El entrenamiento va a estar muy adaptado a cada mujer, entonces si entreno con una mujer deportista el tipo de entrenamiento va a ser más medido a su carga. La recuperación posparto viene muy relacionada con el tipo de deporte que ella haga. Con Marta Corredera, por ejemplo, el entrenamiento que hicimos tras su parto iba dedicado a volver a introducirse al fútbol.

¿Cómo es el proceso desde que una madre llega al centro?

Lo primero de todo siempre es la seguridad y la tranquilidad de que no haya ninguna contraindicación en el embarazo de esa futura mamá para poder realizar actividad física. Lo que hacemos es entrenarlas con entrenamiento de fuerza, porque está demostrado que va a darle muchísimos beneficios en el proceso de desembarazo. La mamá se va a encontrar muchísimo mejor, mucho más fuerte, con más energía y va a tener menos dolores. Además, el parto va a ser muchísimo mejor porque esa mamá va a llegar fuerte con resistencia para esa gran maratón a la que se va a enfrentar. También nos va a dar beneficios tanto para el bebé como para que esa recuperación posparto sea más rápida y mejor.

¿Hasta cuándo se debe entrenar?

Depende de cada embarazo. Podemos estar entrenando dos o tres veces por semana y puede ser hasta el último día de embarazo. Incluso el mismo día de parto podríamos estar entrenando, no hay ningún problema. Obviamente, se van adaptando los ejercicios en función de cada trimestre.

¿Cómo acostumbran a ser esos últimos días?

A mí me gusta hacer una preparación ya no tanto de fuerza, sino una preparación más emocional. Me gusta acompañar a esa mujer para que se sienta conectada con su calma. Esa va en función de la vida que tenga esa mujer, la familia que tenga, el trabajo que tenga. Yo tengo mi propio lema con el método Anaïs Anaya: 'llegar al parto en calma y fuerte'. Para mí es mucho más importante llegar en calma, porque puedes llegar muy fuerte físicamente, pero si no llegas tranquila, tu cuerpo no va a estar relajado y, por lo tanto, el proceso de parto no va a ser todo lo natural que esperamos.

¿Y cómo es la parte del postparto? ¿Qué es lo que determina que camino tomar después?

No va a ser lo mismo un parto vaginal que un parto con cesárea, por ejemplo. Todo parto tiene después una repercusión en el cuerpo de la mamá y ese cuerpo necesita un tiempo para recuperarse.

