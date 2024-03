“Todos consumimos mucha más energía y agua de lo necesario”

–En su currículum, destaca entre sus ocupaciones la de “fundador de bosques”.

–Yo doy gracias por poder dar las gracias. Soy escritor y me han publicado 120 libros y tengo, en agradecimiento a ese enorme privilegio, que plantar árboles. He plantado más de 27.000, que corresponden a uno por cada día vivido, y estoy feliz por poder hacer eso. Nos hemos olvidado de dar las gracias. Esta sociedad se ha cegado y no quiere saber de dónde vienen las cosas. Bastaría con que, de vez en cuando, impidiéramos una tala absurda, una repoblación absurda, que el fuego se propagara en una cuantía desorbitada...

–¿Vivimos dándole la espalda a la naturaleza?

–Se vive de espaldas a la vida, ignorando la vida, olvidando los servicios gratuitos que nos presta la naturaleza y, por eso, la naturaleza está siendo destruida.

–Usted ha realizado una importante labor de divulgación a través de diversos proyectos, ¿podría destacar alguno?

–Es realmente difícil porque he trabajado en todos los medios de comunicación, he usado todos los formatos y, en algunos, de forma destacada. He estado en “El hombre y la tierra”, que precisamente estamos celebrando el 50 aniversario de su estreno. Además, yo soy el que terminó la serie, el responsable de los últimos 8 capítulos, después de que Félix Rodríguez de la Fuente muere. Imagínese lo que es haber contribuido a eso. Pero luego, hice otras doce series documentales de televisión, llevo 49 temporadas de colaborador de RTVE y he hecho del orden de 5.000 programas de radio. Como “predicador” me han dejado hablar en infinidad de foros, delante de reyes, de presidentes del gobierno, de ministros...

–¿Añade eso responsabilidad a su labor?

–Evidentemente, aunque sigue siendo uno de los temas peor tratados. Estoy muy contento de cómo ha ido mi vida de comunicador, pero el tema, a todos los niveles, no se trata como se debe. De todos modos, también hay que reconocer que se ha mejorado mucho.