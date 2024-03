Cartel de lujo en el Auditorio Municipal

Peña Trevinca, Universidade de Vigo y Concello de Vigo organizan el III Ciclo de Montaña, Medio Ambiente e Cambio Climático. El Auditorio Municipal, en Praza do Rei, acogerá las charlas los días 19, 20 y 21 de marzo (20:00 horas, entrada gratuita); los protagonistas, el veterano alpinista y escalador Carlos Soria, el documentalista de la naturaleza Joaquín Araújo y la directora científica del BC3 (Basque Centre for Climate Change), Mª José Sanz.

El presidente de Peña Trevinca, Lois Faro, argumenta que esta iniciativa no sea estrictamente deportiva: “Tamén somos sensibles co medio ambente e, por isto, nace este ciclo”, que además se enmarca en un año especial para la entidad, que cumple su 80º aniversario. Potenciar la concienciación ambiental siempre ha formado parte del ideario de Peña Trevinca. El Día Mundial del Clima, de hecho, se celebrará pocos días después, el 26 de marzo. El club tiene una vocalía de Medio Ambente cuya titular, Cristina Fernández, que trabaja en el Departamento de Ecoloxía e Bioloxia Animal de la Universidade de Vigo, ha sido una pieza esencial en la organización. Fernández reconoce: “Puxemos o listón un pouco alto, coa presenza de deportistas moi recoñecidos a nivel nacional e internacional e investigadores e investigadoras de gran prestixio”, como el periodista y aventurero Sebastián Álvaro, “pero este ano non imos defraudar”.

Carlos Soria abrirá el ciclo el día 19. Su extraordinaria carrera, todavía activa a los 85 años y que incluye 12 de los 14 ochomiles, se desgranará a través de un documental. Al día siguiente, Joaquín Araújo, que trabajó con Félix Rodríguez de la Fuente, director y guionista de 340 programas y documentales, con 120 libros y más de 2.500 publicacións, repasará la importancia del agua y de los bosques para la vida en el planeta, advirtiendo sobre el peligro de colapso hídrico. El día 21 cerrará el ciclo la científica Mª José Sanz Sánchez, que como miembro de la delegación española en el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) entre 2001 y 2001 recibió wl Premio Nobel de la Paz en 2007.