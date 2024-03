Una paternidad distinta contra los estereotipos

¿Qué supone ser padre? El escritor Manel Loureiro habla de hacer felices a los hijos aunque hayan roto tres teles; el consejero del Celta Sergio Álvarez resalta cómo su bebé le ayudó en el momento más difícil; Davila pone en la balanza la renuncia y la felicidad; mientras el músico Xabier Díaz debate sobre la edad idónea para tener hijos

Podría ser una gracia hiperbólica en un cómic o monólogo, pero fue una anécdota real. Hasta tres televisores rompió uno de los hijos del escritor Manel Loureiro. El autor de títulos como “Apocalipsis Z” o “La ladrona de huesos” lo cuenta ahora con palabra afable y entre risas, reflexionando para FARO sobre su paternidad, lo que le ha ofrecido y lo que le ha restado a escasos días de conmemorarse el Día del Padre, este martes 19.

“O meu fillo Roi –explica– ten un extraordinario récord de romper tres televisores consecutivos. Un fenómeno. Unha delas era unha televisión enorme, con pantalla curva. Era unha pasada! Acabou cun cochiño empotrado no medio. Algo debeu pasar nos debuxos animados que non lle gustou”.

MANEL LOUREIRO, escritor “Hay que adaptarse porque hay muchas cosas que no volverán hasta pasar años”

A pesar de las incidencias, Loureiro respira tranquilo ahora al confesar que “menos mal que non rompeu catro. A primeira tele rota, doe; a segunda, sorpréndete; a terceira... Estiven a piques de comprar unha pantalla de metacrilato desas que poñen nalgúns locais para que a xente non golpee as cousas. Si, pensei en mercar unha. Agora, o neno é un bendito”.

Este mal recuerdo, seguramente, quedará en los anales de la familia, como parte de la memoria colectiva en los días de fiesta y reuniones. Para Loureiro, con dos hijos de 12 y nueve años de edad, ser padre o madre es una de las “aventuras” más complicadas del mundo.

Señala que nadie está preparado para la travesía por mucho que se desee. “Cando tes fillos, ese delicado universo perfecto da parella salta polos aires. Aparece unha persoa nova que se converte no centro do universo. Hai que aprender a adaptarse e ser consciente de que hai moitas cousas que non volverán ata pasados uns anos como ter tempo para a vida social”, reflexiona el autor pontevedrés.

¿Revisar el modelo heredado?

Reconoce que “toleas un pouco pero é unha tolemia deliciosa porque ao final ter un fillo é unha experiencia de vida que che ensina un montón de todo; ensínache un montón de ti mesmo”.

Si la cuestión de género ha revolucionado cabezas, así como el empoderamiento de la mujer, la forma de vivir la paternidad y expresarla también genera su propio debate sin olvidar lo que aporta ahora. Además de preguntarle por estos asuntos al escritor Manel Loureiro, también hemos planteado la cuestión al músico Xabier Díaz, al cineasta Lois Patiño, al humorista gráfico y artista plástico Luis Davila más al exportero del Celta y miembro del consejo de administración del club de fútbol vigués Sergio Álvarez.

Loureiro apunta que ha pretendido ser como su padre en el modelo de paternidad: siempre sostuvo que la principal aspiración era que sus hijos dijesen de él que los había hecho felices y buenas personas. “Iso é o fundamental; é tan complicado e tan sinxelo coma iso”, agrega.

La complejidad llega al sopesar cómo hacer felices a los hijos al tiempo que se realizan y no se pierden por veredas con abismos. El músico gallego Xabier Díaz –que el pasado sábado iniciaba gira en Vigo para presentar su nuevo disco, “Axúdame a sentir”– reconoce que desde que supo que iba a ser padre ha pasado de la felicidad, al pánico y al miedo así como a la duda. Su primogénito ha cumplido 18 meses.

El músico Xabier Díaz, de 55 años, con su hijo de 18 meses. / X.D.

“É unha experiencia vital. Non ten nada que ver con ningunha outra. Estou obsesionado con non ter autoridade sobre el. Gustariame acompañalo, inda que é probable que só sexa unha quimeira. Son as cousas que queren todos os pais e que logo non o consegue ningún. Espero non acabar berrándolle”, confía el cantautor, exintegrante de Berrogüetto.

Sergio Álvarez, con dos pequeños, de cinco y dos años, opina sobre la paternidad en este siglo XXI reconociendo que años atrás era la mujer la responsable de quedar en casa al cuidado de los hijos pero “afortunadamente estamos evolucionando cara outras cousas, o que é fundamental. Temos que seguir evolucionando. Ao final, esta é unha aventura na que tes que aprender a diario. É algo novo co que aprendemos; é fundamental intentalo facer coa mellor intención e escoitar os fillos para saber que senten”.

Luis Davila, el humorista gráfico de FARO, reconoce que al saber que iba a ser padre reflexionó sobre el tipo de progenitor que aspiraba ser. “Os tempos evolucionan. Vimos dunha xeración cuns pais que estaban máis preocupados do sustento familiar. Pouco tempo lles quedaba para as tarefas de educación. Vendo esa experiencia de nenos buscamos corrixir esas actitudes: procuras involucrarte máis na súa crianza para pasar o maior tempo posible con eles porque non lles podes dedicar todo o tempo que quixeras. Hai que intentar compartir con eles o máximo posible. Procuro formalos basicamente como persoas. O que me interesa é que o día de mañá sexan boas persoas”, defiende.

Resalta Sergio Álvarez que tener hijos es una experiencia”única e irrepetible” y que, en su caso, comenzaron con la felicidad al dar la noticia para disfrutar cada etapa del embarazo y, ahora, afrontar cada jornada con retos. “Tes que ir solucionando problemas que nunca antes tiveches. É unha aventura continua, nunca sabes que vai pasar, nunca tes nada baixo control. Hai que intentar disfrutalo como unha aventura diferente. Por moito que te prepares, que leas ou que te imaxines o día a día vaite demostrar que é totalmente diferente”, comparte el directivo del Real Club Celta de Vigo.

“Emprendes una aventura”

Con esta visión también coincide Luis Davila, con dos hijos: “Enfróntaste a un dos maiores retos da túa vida, como é ter ao teu cargo a dous satélites, dúas persoas que van formar parte da túa vida. Emprendes unha aventura sen coñecemento porque veñen sen manual de instrucións pero falo con toda a ilusión do mundo”.

Para Davila, creador de la viñeta O Bichero, ser padre supone cambiar el complemento directo de los pensamientos y el sujeto de muchas acciones ya que la vida muda al “pasar de pensar en ti” a pensar en ellos. En su caso, tuvo que “renunciar” a la libertad absoluta de movimientos.

No obstante, lo que destacan todos los padres consultados para este reportaje es que a pesar de los esfuerzos, enfados catedralicios y renuncias esa aventura sin mapa vale la pena por lo que aporta. Quizás, el caso más claro, el que mejor lo resume es el del exjugador del Celta Sergio Álvarez.

El ser padre, para él, le salvó en un tiempo de la zozobra. Cuando nació su primera hija se encontraba en activo jugando al fútbol pero le sobrevino una lesión que no daba curado. “Foron épocas complicadas a nivel deportivo e persoal pero cando chegaba á casa tiña ese sorriso dela que me transmitía felicidade. Para min, foi unha saída, un bálsamo de aire fresco. Intentaba liberarme cando estaba con ela do bucle que sentía pola lesión que non avanzaba para mellor”, recuerda el exguardameta celeste.

SERGIO ÁLVAREZ, consejero del Celta “En épocas complicadas, la sonrisa de mi hija era un bálsamo para mí”

Cuando ‘O gato de Catoira’ tuvo que abandonar el fútbol profesional a causa de la lesión incurable, ya se encontraba en camino el segundo bebé. El atender a la familia se convirtió en su meta principal aunque después llegaría la sorpresa de ser elegido por Marián Mouriño, presidenta del Club, para integrar el consejo de administración.

La paternidad no solo es entendida como responsabilidad, también sigue presente en los padres la idea, aunque se vincule de una forma más filosófica, de perpetuar la tribu.

“Ser padre –señalaba el pasado año el director de cine vigués Lois Patiño, también con dos hijos, en una entrevista con este medio cuando presentaba ‘Samsara’ en la Berlinale, donde fue premiada– cambia la experiencia temporal sobre la vida. Tu muerte ya no es tanto un final sino que se abre más, te hace revivir tu infancia al verlo a él, el momento en el que tus padres te tuvieron a ti y lo que debían estar sintiendo cuando eras un bebé. Esa multiplicación de la experiencia vital es muy interesante”.

Aunque ese atractivo puede a veces oscurecerse por las dificultades para conciliar. Aquí, los padres consultados reflejan la sociedad actual: los que pueden echan mano de la familia (abuelos, tíos...) o agradecen tener un trabajo que pueden desempeñar desde el hogar como Luis Davila.

“No meu caso –señala el ilustrador– estou traballando na casa así que teño a liberdade de organizar o día pensando neles. Procuro cando están na casa pasar tempo con eles e acompañalos ás extraescolares”.

LOIS PATIÑO, director de cine “Tener un hijo te hace revivir la infancia y cuando tus padres te tuvieron a ti”

Al debate de qué es un padre hoy y cómo ser un buen progenitor, se une el de la edad ideal para tener familia. Xabier Díaz opina que el paradigma varió de una manera “alucinante” desde el cambio de siglo.

“Eu vou cumprir 55 anos. O meu fillo ten 18 meses. Isto nos anos 70 sería algo moi raro. A cuestión é que se pode e que é unha elección persoal. As consecuencias ou o que implica ter fillos con máis idade pode verse desde diversos puntos de vista. As relacións de parella cambiaron. Aquel amor e parellas por riba de todo que se sostiñan no tempo contra vento e marea agora non son así. Moitas veces, tomamos a conclusión de sermos pais nun momento vital máis tardío. Meus pais tivéronme con 20 anos. É curioso porque os nosos pais dicíannos que nin se nos ocurrira casar ou ter fillos con 20 anos. Busca agora a unha nai que lle diga a unha filla que case con 19. É rarísimo. Cambiou o paradigma. Non sei que consecuencias pode traer a nivel social”, reflexiona.

No obstante él mismo apunta un posible escenario al indicar la alta probabilidad de que dentro de 20 o 30 años no haya relaciones abuelo-nieto por no coincidir en vida estas dos generaciones y que muchos jóvenes queden antes de tiempo huérfanos.