“Estoy muy satisfecho; una historia escrita en Galicia la van a ver millones de personas”

Tras liberarse un virus que se expande por todo el planeta, un joven abogado gallego recorre una Galicia apocalíptica en busca de un lugar seguro para huir de los zombis que toman la provincia de Pontevedra. Es la trama de la primera novela de Apocalipsis Z, la saga superventas de Manel Loureiro y que, dentro de un mes, empezará a transformarse en una película de la mano de Amazon Prime Video, con Carles Torrens como director y con Vigo con especial protagonismo.

–Apocalipsis Z se convirtió en su día en un TOP ventas , ¿se imaginaba que con el paso del tiempo llegaría a transformarse también en una película?

–Es una satisfacción enorme y, aparte de estar muy feliz, reconozco que estoy muy abrumado por todo lo que está pasando con Apocalipsis Z y por otras cosas no relacionadas con esta saga. Cuando empecé a escribir esta historia yo trabajaba como abogado y simplemente escribía en el blog como un ejercicio de limpieza mental, para pasármelo bien y no estar constantemente escribiendo literatura jurídica. Cuando aquel blog se transformó en un fenómeno viral y terminó convirtiéndose en una novela, no tenía ni idea de por qué estaba pasando. Cuando luego se convirtió en un best seller, que acabó vendiéndose en unos 40 o 50 países, pues tampoco tenía ni idea de lo que pasaba. Entonces, que ahora Prime Video vaya a adaptarla es la culminación de todo el camino, de aquello que empezó como un sueño y que ahora se completa. Hay que pensar que conseguir la adaptación cinematográfica de un libro es extraordinariamente difícil, es muchísimo más difícil que publicar el propio libro, y que aún por encima sea una plataforma como Amazon, una de las más potentes del mundo, la que quiera llevarlo a cabo y saber que se va a poder ver en unos 150 países del mundo, pues, ¿cómo estoy? Abrumado. Esto era algo que no me lo esperaba y que jamás habría imaginado cuando empecé a escribir la historia hace unos 15 años.

–En el momento en el que se publica la saga, la temática zombi estaba teniendo muchísimo tirón entre el público gracias a series como The Walking Dead. Ha pasado más de una década ya, ¿cree que esa distancia temporal beneficiará a la adaptación audiovisual de esta novela?

–Creo que sí, porque este es un género muy ondulante, tiene picos de popularidad y momentos en los que está más tranquilo. Efectivamente, en aquel momento, con The Walking Dead y con todas las producciones que empezaron a surgir alrededor de esta serie hubo una sobresaturación absoluta y, ahora, cuando parecía que había desaparecido esta temática, de repente llega The Last of Us, que es lo mismo y que vuelve a coger pujanza. Es por esto que creo que es el momento perfecto para contar esta historia y también pienso que si antes no salió, que estuvo a puntito de salir en varias ocasiones, es un proyecto que estuvo a puntito a puntito, pues si no salió antes es porque, al final, todas las piezas han encajado para poder compartirlo ahora. Pero, por otra parte, más allá del contenido, más allá de la temática, lo interesante de esto es que una vez más se demuestra algo de lo que yo, personalmente, me siento muy satisfecho, y es que desde Galicia, desde Pontevedra, desde la provincia, se puede contar una historia que llegue a todo el mundo. Que la historia de un abogado que está correteando por Pontevedra, por Vigo, por Bueu... de repente eso lo van a ver millones de personas en todo el mundo, ¿cómo no voy a estar abrumado?

–Parece que todavía sigue sorprendiendo que desde nuestra comunidad logremos proyectar propuestas culturales a nivel internacional y, más aún, que escojan a nuestro territorio como plató de cine; ¿es fundamental para usted que se contextualice en donde transcurre la historia original?

–Por supuesto, pienso que eso es muy positivo. Y, por otra parte, creo que en todo lo que escribo, no solo en Apocalipsis Z, que estamos hablando de una novela que escribí hace 15 años y ya no escribo ni parecido, ni siquiera escribo de una temática similar, he ido evolucionando y si hay algo común en toda mi obra, desde el primer libro hasta el último que estoy escribiendo ahora, es que Galicia es un personaje más de la historia. Yo no escribiría como escribo si yo no fuese de aquí, no contaría las cosas, ni mis protagonistas serían como son, ni los escenarios serían los que son, si yo no hubiese nacido aquí. Galicia es parte de lo que se cuenta, está en mi ADN y lo transmito.

–Comentaba antes que no sabía cómo había llegado a alcanzar el éxito que ha tenido esta trilogía, pero teniendo en cuenta el bum que supuso en su día, cabe esperar que se vuelva a repetir con la película.

–Es pura adivinación, la verdad. Espero que vaya muy bien. Sé que para Prime Video es una apuesta fundamental, es una de sus grandes apuestas para el año que viene y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque esto es algo que viene directamente de Seattle y el equipo de España de Prime Video se ha implicado un montón. Son unos profesionales maravillosos y yo solo puedo tener palabras de agradecimiento para ellos, porque desde un principio vieron clarísimo que esta era la historia que querían contar y ha sido un parto largo y doloroso. ¿Sabes lo que peor he llevado? El secretismo. Era el secreto peor guardado del mundo, porque claro, esto se sabía desde hace casi más de un año y nadie podía contar nada. Yo llegaba a las ferias del libro, a las conferencias, a las charlas y me preguntaban si algún día habría una película. Y claro, tenía que poner cara de póker y no podía contar nada. Estoy un poco como si hubiese salido del armario, ahora ya me da igual y puedo disfrutarlo.

–En la actualidad continúa escribiendo, ¿en qué nuevos proyectos está trabajando?

–Ahora mismo estoy terminando el manuscrito de mi próximo libro, que se publicará a finales de este año o a principios del que viene, es un thriller maravilloso que creo que va a encantar al público y yo estoy emocionadísimo y también Planeta está muy emocionado con él. Además, aparte de Apocalipsis Z, hay en marcha un par de producciones audiovisuales más, por lo que el ruido que tengo en mi cabeza ahora mismo es tremendo. Todavía no puedo contar nada, pero es genial.