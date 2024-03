Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre presentan novo disco en Vigo

O músico coruñés Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre presentaron esta noite en Vigo o seu novo disco, titulado 'Axúdame a sentir'.

O concerto celebrouse dende as 21.00 horas no Auditorio Mar de Vigo. Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre volveron a escoller o mesmo escenario no que mostraron ao público o seu traballo 'Noró'. "Despois só nos pasaron cousas bonitas con aquel disco e fixemos unha xira moi extensa por Europa. Vigo sempre foi unha cidade que nos acolleu con moita emoción e agarimo, polo que presentar novamente na cidade é un agasallo", explicou o propio artista nunha entrevista para FARO.