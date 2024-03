Serodio: “A la mujer infiel en la novela se la ha castigado con un final fatal”

“En la novela del siglo XIX les gustaba cargarse a las mujeres infieles, y no solo en la literatura decimonónica, tradicionalmente se las ha castigado con un final fatal por saltarse el orden patriarcal establecido” y el rol de cuidadora de la familia que se le atribuye. Así lo manifestó ayer en Club FARO la guionista y escritora viguesa Lara A. Serodio, quien presentó su novela “La piel infiel”, obra con la que el grupo editorial Planeta inaugura el sello Ndenovela.

Presentada y entrevistada por la periodista y actriz Maika Aguado, Serodio habló sobre algunos de los aspectos que aborda en su novela, que relata el affaire entre una treintañera con trabajo y pareja estable que lleva una vida anodina y un hombre de negocios con mucha fachada y dolor por una pérdida. Más allá del romance, el relato pone en la palestra otros temas actuales como las relaciones tóxicas en el trabajo, el síndrome conocido como “burn out” y la salud mental.

Los protagonistas de la trama se llaman Emma, como homenaje a la sobrina de la autora y como un guiño a Madame Bovary, y Alexis, en alusión al adultero de Ana Karenina. A diferencia del personaje femenino de Flaubert, la Emma de Lara Serodio no tiene dependencia económica de su pareja y narra al lector su experiencia, “un viaje nada fácil”, como la confesaría a un amigo.

“No que querido juzgar ni condenar, solo narrar y traer a la palestra la infidelidad femenina porque quizás no está tan normalizada”, afirmó Lara A. Serodio, quien aludió a estudios en que el 80% de las encuestadas captan un sesgo de género en el adulterio y un 40% consideran que es peor el femenino. “Esto se debe a que nos han educado en la idea del amor romántico y que cuando eres infiel estás faltando a ese rol de persona encargada del el vínculo emocional”, consideró Serodio, quien añadió que los porcentajes de infidelidad femenina van creciendo a medida que la mujer gana en autonomía e independencia económica. También aludió a estudios que indican que el 30% de la población es infiel y que un 70% de los affaires se producen en el entorno laboral, de ahí que situará el romance de sus protagonistas en el trabajo para hacer la historia más verosímil.

“Escuchemos los motivos que llevan a una mujer a una infidelidad y averigüemos por qué un porcentaje de muy elevado nunca lo contaría a nadie”, propuso la autora. “Se ha instaurado que el hombre lo hace por necesidad física, disculpándole por responder a una especie de instinto animal, y a la mujer comedia no se le permite atender a sus deseos. Ahí hay mucho donde escarbar”, comentó.

Otro de los sesgos de género se produce cuando se asegura que el hombre puede diferenciar el deseo del sentimiento. “Que la mujer vincula el placer a las emociones es una falacia del patriarcado para que siga su caminito que le marcan”, afirmó.

Como profesional del marketing, defendió los eslóganes que rezan en la contraportada y el dossier promocional del libro: “Siempre me consideré incapaz de ser infiel, y, cuando lo hice, pasado el vapuleo inicial, solo pude contemplar dos opciones: que era mala persona o que todos los somos y no lo sabemos hasta que cruzamos al otro lado” y “Si has sido infiel, eres infiel o te planteas serlo, este es tu libro”.

Respecto a la edición en papel impreso de esta nivela, que en 2021 nació se publicó en formato audiolibro con una gran acogida en la plataforma Audible, Serodio valoró muy positivamente haber sido elegida para inaugurar un nuevo sello editorial, lo que también le sirvió para estar más acompañada en un proceso habitualmente solitario para los autores.

Preguntada por su manera de trabajar, la escritora gallega se describió como autodisciplinada, y siempre abierta al momento creativo con papel y boli, o móvil, en mano para anotar ideas. “Cuando llego al folio para escribir ya tengo gran parte del trabajo hecho”, aseguró.

Una escritora y creativa con formación audiovisual presente en sus narraciones

Formada como guionista en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, la viguesa Lara Serodio ha pasado su vida adulta en Barcelona, donde ha seguido una trayectoria profesional como guionista audiovisual, directora creativa publicitaria para diferentes agencias, productoras y clientes. Máster en estudios lingüísticos, literarios y culturales en la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de Barcelona, y directora de una residencia creativa, y una empresa de servicios editoriales, ya durante su infancia le gustaba escribir y ganó algún premio de relatos cortos en gallego, idioma en el que por el momento no tiene ninguna obra pero sí se plantea retomar con alguna historia ubicada en su tierra natal. Su reencuentro con la literatura se produjo cuando decidió rescatar de un cajón alguno de los guiones que había creado sin visos de plasmarse en producto audiovisual y los convirtió en novelas. Aunque ahora ya escribe directamente novelas, su formación como guionista está presente en su manera de narrar. El siguiente paso deseado por ella sería adaptar esas historias al audiovisual, en series o películas. Es autora de las novelas “Una vida M” (2015), “Tercero sin ascensor” (2017, traducido al catalán) y “Cerca de ti (2021).