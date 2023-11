Salen (a la venta) de los garajes gallegos estas joyas históricas de la automoción

La historia de la automoción es reciente si tenemos en cuenta que el primer coche a motor que se inventó data de 1885. Fue Carl Benz, cuyo nombre se asociaría a la marca Mercedes, el que construyó un triciclo a motor. Este vehículo de Benz es considerado el pionero, y el que abriría la puerta al de cuatro ruedas de Serpollet-Peugeot, que se presentó en la Exposición Universal de 1889.

Las francesas fueron las primeras compañías del mundo en fabricar automóviles, pero no fue hasta 1908 cuando el ingeniero estadounidense Henry Ford inició la era del uso masivo del coche con su Ford T o Modelo T, en grandes cantidades en una cadena de montaje, sistema totalmente innovador que le permitió alcanzar cifras de fabricación hasta entonces impensables. El gran éxito de este automóvil llenó las calles de vehículos que hasta entonces estaban transitadas solo por los caballos.

Se puede concluir entonces que el automóvil es un invento que se concretó en el siglo XX, y cuya cualitativa y cuantitativa evolución han convertido al sector que representa en uno de los pilares de la economía mundial. Un dato: en 1929 (antes de la Gran Depresión) existían en el planeta algo más de 30 millones de vehículos, el 90% producidos en Estados Unidos. Hoy, los expertos calculan que se superan los 1.400 millones de vehículos registrados, y en solo un año se producen más de 85 millones de unidades. Pero en este mundo, como en otros, lo antiguo y lo clásico son en sí un valor, y de ahí que cada vez haya más amantes y coleccionistas de estas reliquias, algunas casi únicas y exclusivas, con un llamativo encanto que hace girar la cabeza a cualquier peatón cuando los ve rodando sobre los modernos asfaltos del presente.

No obstante, en este cajón de sastre hay que diferenciar entre vehículos históricos, anteriores a 1945, los clásicos, que van desde aproximadamente 1946 hasta finales de los 70, y los youngtimer, en su mayoría coches deportivos de los ochenta y noventa. Los motivos para hacerse con alguna de estas joyas son tantos como potenciales compradores: ser amante del mundo de la automoción, por inversión, por la nostálgica infancia, un simple capricho, hacerse con un modelo igual al del abuelo, por su belleza, tener gusto por la mecánica...

La venta de coches también ha evolucionado desde la adquisición directamente de fábrica, hasta la llegada de los concesionarios y tiendas de segunda mano, y por fin, internet. Hoy, ya hay alguna marca automovilística que comercializa sus modelos directamente online, pero este mercado en línea se reserva sobre todo para utilitarios usados o de kilómetro cero.

Hace unos años, y con la revolución de las redes sociales, se popularizó la venta entre particulares tanto en perfiles personales de páginas como Facebook, o en aplicaciones de compraventa que incluye un apartado de motor. Y en este universo, hay aparcamiento a la vista también para esas reliquias o joyas rodantes con valores económicos dispares, aunque bastante ajustados al bosillo, si el principal valor para el potencial comprador va más allá de su precio.

En Galicia existe un pequeño mercado de estos vehículos clásicos que hallamos haciendo una simple búsqueda en páginas como Marketplace de Facebook, o la conocida Milanuncios, Aquí, una docena de ejemplos que encontramos en esos escaparates virtuales:

Moon Newport Cabriolet. Año 1925

Venta en Vigo: 45.000 euros

Uno de los automóviles más llamativos que hay a la venta es un espectacular Moon Newport ´Touring Cabriolet, fabricado en la Moon Motor Car Company, fábrica creada en Saint Louis (Missouri), que sacó su primer modelo en 1906, aunque su año más productivo fue 1925, cuando fabricó unos 13.000 vehículos entre ellos, este coche que hoy, casi cien años después, está a la venta en Vigo. La compañía americana se iría a la quiebra tras la Gran Depresión a raíz del crack del 29, así que unidades de esta marca en el mundo, las justas.

Asegura su propietario que Este Moon 6-40 Newport Touring Cabriolet funciona perfectamente, tiene el volante a la izquierda, y la placa española original del año 1925, actualmente matrícula histórica. Cuenta con un motor de 6 cilindros, 197cu. pulg., 3. 230 cc. y batería de 6 voltios.

BMW 1600 cabriolet. Año 1970

Venta en Lugo: 25.000 euros

Este BMW 1600 convertible salió de la fábrica de Bauer en 1970. Como la marca de Baviera no tenía mucha experiencia en la venta de convertibles fabricados en serie en ese momento, se lo dejó a los especialistas de Bauer. A día de hoy, se desconoce cuántos de los 1.692 fabricados en total quedan todavía. Uno de ellos es este que se vende en Lugo.

Según describe su propietario, no requiere carrocería ni pintura convencional. No hay piezas faltantes, rotas o dañadas que requieran reemplazo El marco/estructura está en perfecto estado, sin signos de óxido ni daños. Mecánicamente en buen estado, no hay que hacer ningún trabajo, no hay fugas, no se necesita servicio. Está en excelente y original estado

Cadillac ElDorado Descapotable. Año 1976

Venta en Ferrol: 26.000 euros

El Cadillac Eldorado descapotable de 1976 fue considerado el último de los verdaderos coches americanos de ensueño. El coche tenía una carrocería construida a mano, y estaba propulsado por un motor que conseguía 6,80 kilómetros por litro de media. Venía con un motor V8 estándar que podía ir de 0 a 100 km/h en menos de seis segundos y tenía suspensión independiente para sus ruedas delanteras. Tenía asientos eléctricos, control de velocidad crucero, calefacción, maletero eléctrico, capota eléctrica, etc.

Esta joya de Ferrol, similar a la que también disfrutaron Elvis Presley, Marilyn Monroe o Richard Nixón, está, según su propietario, totalmente restaurada, y es original tanto en chapa como en pintura. Lleva capota nueva, el motor totalmente restaurado y "en perfectísimo estado, como un reloj". Tapicería, ITV al día, y matriculado; "no hay que tocarle a nada", asegura el vendedor, quien asegura: "Mejor ver".

Chevrolet 3100. Año 1951

Venta en Malpica de Bergantiños: 60.000 euros

La Chevy 3100 es una camioneta americana de media tonelada construida entre 1947 y 1953 con un diseño icónico. Los estilistas de la marca conciben la cabina cinco ventanas, conocida formalmente como la cabina Deluxe, para eliminar los puntos ciegos en los paneles de la parte de atrás. Esto permitió que el conductor no tuviese que meter la cabeza por la ventanilla para ver detrás.

Esta camioneta Chevy 3100 de 1951, a la venta en Malpica, tiene un motor Vorte cv8 y es una de las más reconocibles de infinidad de películas americanas que nos transportan a mediados del siglo XX.

Opel Olympia Rekord. Año 1953

Venta en Lugo: 9.000 euros

El Opel Olympia fue presentado con gran éxito en 1935. Este auto relativamente moderno para su época fue fabricado sin cambios hasta 1949. En 1950 la línea fue revisada, con un frontal más masivo y abundantes cromados. Sin embargo, la mecánica seguiría siendo la misma, y necesitaba un reemplazo para seguir liderando el mercado.

En 1953, se presenta el Olympia Rekord, un gran éxito en el salón del automóvil de Fráncfort. La parrilla estaba compuesta por diez "agresivos" dientes, con cierto parecido a la Chevrolet de 1952 y con una carrocería de tres volúmenes muy redonda, como este Opel Olympia negro, del año 1953, a gasolina, a la venta en Lugo que, según su propietario, está en buen estado de mecánica.

DeSoto. Año 1929

Venta en Santiago de Compostela: 33.000 euros

El DeSoto fue una marca de automóviles de Estados Unidos, fabricada y vendida por Chrysler Corporation de 1928 a 1960. Walter Chrysler creó está división el 4 de agosto de 1928, y se introdujo para el modelo del 1929. Recibió su nombre por el explorador español Hernando de Soto.

Este modelo, a la venta en Santiago, cuenta con matrícula histórica.

DKW F7 Cabriolet. Año 1937

Venta en Oporto: 27.500 Euros

El DKW F7 es un coche familiar sub compacto de tracción delantera, lanzado por la división de Auto Union DKW en 1937, sucediendo a su gama DKW F5. El vehículo produjo 80.000 unidades desde desde 1937 hasta 1938. Bajo el capó había un motor de dos tiempos. Tenía una transmisión manual de tres velocidades.

Aunque las motocicletas eran la parte central del negocio de DKW, la división de automóviles adquirió una relevante importancia. Se produjeron coches desde 1928 hasta 1966 y fueron una de las primeras marcas en utilizar la tracción delantera y el montaje transversal. La potencia era de un motor de dos tiempos que desplazaba a 600 o 700cc, produciendo de 18 a 20 caballos de fuerza. Sus modelos pre-guerra más populares fueron la serie de la F1 a la F8, con la 'F', aludiendo a su 'front'.

Ford Mustang. Año 1965

Venta en A Coruña: 50.000 euros

Desde su aparición en abril de 1964, el Ford Mustang supuso un éxito de ventas que continuaría en los años siguientes. En 1965 se añade a la gama la carrocería Fastback, caracterizada por la suave caída del techo hacia la parte trasera. Sin embargo el coupé siguió siendo la variante más vendida copando casi el 75% de las ventas. Apareció el nivel de acabado Deluxe, que incluía una tapicería bitono con caballos estampados en el respaldo como es el caso de esta reliquia que se vende en la ciudad herculina.

En 1964, Goldfinger, una de las películas de la saga de James Bond fué la primera gran producción en mostrar un Mustang. Se trataba de un Mustang 1964 1/2 convertible al que James Bond perseguía en su Aston Martin DB5. En cuanto a este Ford Mustang a la venta es, según su propietario un vehículo 100% original, de primera edición y ensamblado en EEUU, con un motor nunca destapado,y motor V6: "Verlo es comprarlo", asegura en su anuncio.

Ford Mustang V8. Año 1968

Venta en Narón: 65.000 euros

El Ford Mustang recibe ligeros cambios estéticos en 1968 como nuevos detalles cromados en la parrilla, nuevo diseño de las tomas de aire laterales o llantas de nuevo diseño. En 1968 se incorporaron los cinturones de seguridad al equipamiento de serie. incorporaba frenos de disco delanteros, neumáticos de alto rendimiento, suspensión específica, doble salida de escape cromada y llantas de nuevo diseño. Este modelo también fue protagonista en Hollywood y es que fue conducido en la película "Bullit" por Steve McQueen.

En su descripción, el vendedor especifica que se trata de un Ford Mustang v8 302, Motor V8 Boss 302 Custom con kit de Encendido MSD y cámaras GT 40 Porteadas. 6500 RPM, martillos, resortes dobles, headers, carburador Edelbrock 600 CFM y sistema de escape 3” ROUSH. Completamente restaurado con carroceria impecable, y suelos, tapicería, cablería y tanque de gasolina nuevos. Sistema de encendido electrónico, electroventiladores dobles, radiador de aluminio y neumáticos 235/50 R18.

Lambretta Li150. Año 1961

Venta en Gondomar: 2.500 euros

Este modelo de 'scooter' fue durante las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado un icono mod que rivalizaba duramente con la Vespa. Ambas motos eran de origen italiano, la primera comenzó a fabricarla Innocenti en Milán en 1946 y la segunda Piaggio, ese mismo año en Pontedera.

La Lambretta tiene cambio manual, controlado con el puño izquierdo mientras se sujeta el embrague situado en el mismo puño, seleccionando entre 3 o 4 velocidades, según el modelo. Se popularizó también a través del cine con la película Quadrophenia, en la que actuaba Sting y que reflejaba el nacimiento de dos sectas juveniles rivales, los "mods" y los "rockers". Los primeros, con sus parkas, siempre a lomos de estas scooters.

Con su icónico guardabarros delantero tipo pico de pato, esta moto desapareció del mercado europeo en 1972. Sin embargo, en 2010 anunció su regreso, adoptada por el grupo KSR.

Este modelo, Li 150 serie primera de 1961, se vende en Gondomar, con documentación en regla y sin ITV. La moto necesita una revisión ya que fue restaurada hace años. Su propietario asegura que enciende y anda bien, aunque le faltan algunas insignias, el cuentakilómetros no funciona y el cristal del foco tiene un astillazo.

Opel Adam 1.2 liter. Año 1934

Venta en Carballo: 9.000 euros

En 1930, la empresa tuvo una pérdida de casi 14 millones de marcos reales. En 1931, Opel solo tenía 5.892 empleados y la producción anual de todos los vehículos de motor se redujo a 20.928 en 1932. En ese momento, el pilar del programa era el Opel de 1,2 litros, con un motor de cuatro cilindros y 22 CV, y el modelo de 1,8 litros, también de tamaño modesto, con un motor de seis cilindros y 32 CV también conocido como el Opel "Regent". La marca alemana daría un salto cualitativo en Europa con la fabricación del Opel Olympia en 1935.

El primero de esos modelos, el Opel de 1,2 litros, es que el se vende en Carballo, según el propietario "sin restaurar, todo original. Es de 1934 y tiene documentación aunque falta la ficha técnica".

Sidecar K750. Año 1965

Venta en Vigo: 10.000 euros

El primer modelo de motocicleta con el nombre DNEPR, construido en Kiev, era el K-750. Fabricado por Kievski Mototsikletnyi Zavod entre los años 1949 y 1977, este sidecar reemplazó a la M72 como motocicleta primaria del ejercito soviético en 1960. La K750 mantuvo el mismo diseño de motor boxer con valvulas laterales con una cilindrada de 750 cc. Incorporaba grandes novedades que superaban el estandar establecido con la M-72 como el nuevo diseño de suspensión trasera, sistema de refrigeración por aire mejorado, mayor potencia y frenos de tambor de mayor tamaño y ajuste automático. La K750 se mantuvo en producción hasta el 1970, cuando KMZ lanzó a su sucesora la MT-9.

Este precioso Sidecar K750 gris a gasolina de 1965, a la venta en Vigo, está matriculado y su propietario entrega "muchas piezas y recambios".

Los clásicos 'setentaochenteros'

También clásicos, pero más cercanos a nuestra memoria son ese grupo de vehículos "constitucionales" que llegaron con el nacimiento de la Carta Magna en España y que sufrían empredrados en carreteras que se hacían eternas, soportaban cargas, a veces más allá de los cinco ocupantes reglamentarios con pesados bártulos vacacionales, cuando las familias emprendían viaje para veranear, momentos que hoy recordamos con nostalgia, sobre todo esas generaciones de los 'setentaochenteros', cuya niñez no puede desvincularse de esas máquinas con cierre de llave, sin dirección asistida, ni climatizador, y que había que hidratar a menudo si no querías que te dejasen tirado. Los Seat, Simca, Talbot, Renault, Citröen, Peugeot, o Fiat, que también lucían su palmito en el cine de la época, que circulaban por temáticas enfocadas al destape, los quinquis o las pelis de niños prodigio.

De esa época, se encuentran más modelos a la venta en páginas de segunda mano y en Galicia tenemos, por ejemplo, desde un Citröen Mehari de 1978 en Vigo, con un precio de 17.000 euros a un Dyane 6 de 1980, también de la ciudad olívica, por 2.900 euros.

En nuestra selección rescatamos un 'Pontianc firebird' del 88; un Porsche de 1979, por 9.500 euros; un Renault 8 por 6.500 euros; un Seat 124 de 1977 por 13.500 euros; otro Seat 600 por 3.500 euros; y un Seat 850 especial de 1971 a un precio de 5.500 euros.

Coches, sin duda, más asequibles al bolsillo que los históricos antes mencionados. Aunque, ¿cómo se mide el valor de un vehículo del pasado, ya sea antiguo, clásico o histórico?. Los principales factores se centran en la marca, el estado de conservación, la originalidad y las unidades fabricadas. También cuenta su historia: cuáles fueron sus antiguos propietarios o, en el caso de los deportivos, en qué carreras participaron.