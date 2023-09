El recuento de víctimas del terremoto que azotó anoche Marruecos no deja de crecer. Por el momento entre las víctimas no figura ninguna persona de nacionalidad española, aunque sí se empiezan a conocer testimonios de cómo lo han vivido en primera persona.

Uno de ellos ha sido el vigués Eduardo Domínguez, preparador físico de la selección de Marruecos, que durante el seísmo estaba en una terraza en Agadir, donde se encontraba alojado el equipo nacional a la espera de disputar hoy un encuentro de la Copa de África ante Liberia. Horas después atendía a FARO.

"Fueron segundos de angustia" Eduardo Domínguez

“Sí, efectivamente, estábamos concentrados en Agadir a la espera del partido de hoy, que al final, claro, se suspendió. Como te digo, después de la cena, estábamos tomando un café en la terraza del hotel y empezamos a notar los temblores característicos de estas situaciones. Claro, nos extrañamos de lo que estaba pasando. Los jugadores estaban en las habitaciones y, asustados, salieron fuera. Aquí fueron 25 segundos de angustia e incertidumbre al notar movimientos extraños del suelo y de las paredes. Estamos en un vértice del triángulo entre Rabat, Marrakech, donde fue el epicentro, y Agadir”.

El ex preparador físico del Celta reside con su familia en Rabat, la capital marroquí. “Sí, mi mujer estaba en Rabat. Allí también notaron bastante los temblores, pero afortunadamente, están todos bien”.

Domínguez permanece, junto a los jugadores y el cuerpo técnico, en el que también se encuentra el redondelano Juan Solla, a la espera de lo que se decida con respecto a los compromisos deportivos. El partido de hoy se suspendió y ahora aguardan la decisión que se tomará con respecto al encuentro amistoso que deberían jugar el martes en Francia ante Burkina Faso. Pendientes, por lo tanto, de saber si vuelan al país galo o regresan a Rabat.

"Una casa se derrumbó sobre la terraza que acababa de dejar"

El vilagarciano Francisco Canosa Martínez (1983), profesor de Geología de la Universidad de Oviedo regresaba en taxi a su hotel de Marrakech cuando se registró el trágico terremoto. “Serían las once y cuarto de la noche (hora local) cuando veo que el coche se zarandeaba y el conductor ni siquiera movía el volante en una calle muy larga sin apenas edificios; fue al llegar cuando un recepcionista me impidió acceder al ascensor y me explicó lo que había ocurrido y que era un riesgo subir a la habitación, aunque antes me habían llamado la atención los numerosos corros de personas en el exterior”.

Es la primera impresión del profesor vilagarciano que desde el miércoles participaba en un congreso sobre geología que incluía una visita de campo a la zona del Atlas, en donde se situó el epicentro del seísmo. “Este recorrido, obviamente, se ha suspendido pues hay muchas localidades pequeñas devastadas por el terremoto”, explica en conversación telefónica gracias a que Watshap funcionaba este mediodía de una forma bastante estable, aunque con ciertas interrupciones.

“La verdad es que tuve suerte; diez minutos antes estaba con mis compañeros en La Medina -la zona más turística de Marrakech-, en una terraza sobre la que cayeron miles de cascotes de las viviendas próximas”, explica este profesor vilagarciano que al tener constancia de la tremenda magnitud de la catástrofe “llamé a mi familia para tranquilizarles”. “Una de las casas con frente a la terraza en la que estaba con mis compañeros colapsó literalmente” y se derrumbó literalmente, observó después de volver sobre sus pasos.

Y es que esta misma mañana volvió a visitar La Medina y la imagen, admite, “es realmente desoladora, con cientos de casas derruidas y los estrechos callejones del centro histórico de la ciudad llenos de tierra y cascotes”, aunque los monumentos principales como la Torre de la Mezquita Kutubia (gemela de la Giralda de Sevilla) y la mayor parte de las mezquitas se salvaron, a excepción de algún minarete.

A medianoche ya se había percatado de la dimensión de la catástrofe tras comprobar y comentar con sus compañeros del congreso que el seísmo se había aproximado al nivel 7 de la escala Ritcher, aunque en el hotel en el que se aloja, el Gran Mogador, apenas sufrió daños. “Aún así, los clientes tenían miedo de una réplica y la mayor parte bajaron mantas y edredones para dormir en el jardín”. Cosa distinta fue en otros hoteles del sur de la ciudad, en los que sí se observaron daños estructurales importantes, con grietas de enorme tamaño y grosor. De ahí que en los exteriores se vieran numerosos grupos de personas agolpadas, “tratando de evitar un accidente en el interior del establecimiento, algo que nadie les garantizaba.

Fran Canosa regresó a su dormitorio, pues sus conocimientos sobre la respuesta sísmica y también su observación del edificio le daban garantías. “Apenas había alguna pequeña grieta en la planta, y también sé que este tipo de terremotos no suelen venir acompañados de réplicas importantes”.

Como geólogo y experto en movimientos telúricos, subraya que la zona de Marruecos y el Atlas son zonas de “sismicidad moderada”, por lo que este tipo de acontecimientos son “muy excepcionales”; de ahí la dimensión que alcanzó. Asegura que es consecuencia del proceso de movimiento de la placa tectónica africana, una falla que está desplazando el continente hacia el Norte. “El suelo se vio sometido a una compresión y se liberó”, lo que produjo el resultado catastrófico, pese a su corta duración, de menos de un minuto, explica.

Canosa, en estos momentos, está a la espera de determinar la fecha de su regreso a Galicia, donde trabaja como experto en rutas geológicas, en Cedeira, además de ser profesor de la especialidad en la Universidad de Oviedo. “La idea era regresar el martes, pero el aeropuerto de Marrakech está colapsado con muy pocos vuelos y no sé si se cumplirá el plan”. Conseguir un vuelo a España un día como hoy es casi tarea imposible: “Un billete de regreso está en los 1.800 o 2.000 euros”, señala.

En directo hace 47 min 17:30 Una treintena de bomberos andaluces se desplaza a Marruecos para ayudar en las labores de rescate tras el terremoto Alrededor de una treintena de bomberos andaluces formarán parte de los equipos internacionales desplazados a Marruecos para colaborar en las tareas de rescate de posibles supervivientes tras el terremoto acontecido en el país africano la madrugada de este sábado. Tres efectivos del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamento de Huelva prestarán su ayuda a través de las organizaciones Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) y Bomberos para el Mundo. Los bomberos Eugenio Mantero y Domingo Feria formarán parte del contingente de Bomberos para el Mundo que, según señala Mantero, estará formado por unas doce personas y cuatro perros. Además de la unidad canina, contarán con un equipo de extracción ligero. Por su parte, el cabo del Consorcio Adolfo Balongo participa en el contingente de BUSF, compuesto por unos 15 bomberos y tres perros de rescate. 16:42 El Marruecos-Liberia de clasificación para la Copa África, suspendido por el terremoto El partido de la última jornada de la fase de clasificación para la Copa África 2024 previsto para este sábado entre Marruecos y Liberia en la localidad marroquí de Agadir ha sido aplazado por las consecuencias del devastador terremoto que ha sufrido Marruecos esta madrugada, ha confirmado la Real Federación Marroquí de Fútbol (FMRF). Según explica el organismo federativo, el encuentro se ha suspendido de acuerdo con la Confederación Africana de Fútbol. "Tras este gran desastre, la familia del fútbol marroquí extiende su más sentido pésame a los familiares de las víctimas, y desea una pronta recuperación a todos los heridos", señaló la FMRF. 16:10 Suiza ofrece asistencia a Marruecos tras el devastador terremoto en la región de Marrakech El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza ha ofrecido asistencia a Marruecos, en cantidad y forma aún no concretadas, a raíz del terremoto que sacudió en la noche del viernes la región de Marrakech (oeste del país) y que por ahora ha causado al menos 1.037 muertos y 1.204 heridos. Una célula de crisis del ministerio se ha reunido en la mañana de este sábado en Berna, la capital suiza, para analizar esta asistencia, que se adaptaría a las necesidades sobre el terreno, aunque Marruecos por ahora no ha hecho ningún llamamiento exterior de ayuda tras el seísmo, indicó la agencia nacional ATS. 15:16 El terremoto sorprende en Marrakech a 50 valencianos que habían ido a una boda El terremoto que ha sufrido Marruecos, y que hasta el momento ha dejado más de 800 víctimas mortales, ha sorprendido en Marrakech a un grupo de cincuenta valencianos que se habían trasladado allí para asistir a la boda de una pareja de una pareja de Castellón, si bien todos se encuentran bien. "Estamos todos bien, no hay ningún daño personal entre el grupo y estamos esperando poder regresar mañana domingo", ha indicado a EFE una de las integrantes del grupo, Esther Labaig, que es directora general de Turismo de la Generalitat. Labaig ha insistido en transmitir un "mensaje de tranquilidad" tras vivir este terremoto de magnitud 6,8 que ha sacudido la región de Marrakech, en el sur de Marruecos, y que por el momento se ha saldado con 820 muertos y 672 heridos, entre ellos 250 de carácter grave. 15:08 El balance de muertos aumenta a 1.037 El balance de víctimas del potente terremoto que afectó a Marruecos esta noche ha aumentado a 1.037, según un mensaje televisado del ministro del Interior del país. Por su parte, la cifra de heridos se sitúa por encima de los 1.200. 14:07 Angustia en la comunidad marroquí por la caída de las comunicaciones La comunidad marroquí en València está siguiendo con angustia el minuto a minuto de las noticias del terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter que ha asolado Marruecos y que ha dejado, por ahora, más de 820 muertos y cientos de heridos. Desde que anoche se produjo el suceso, en entidades como la ONG Casa Marruecos están movilizados intentando saber el paradero de multitud de amigos y familiares pero sin éxito por la caída de las telecomunicaciones en la zona más afectada. "No estamos pudiendo contactar con la zona más afectada. Hay mucha angustia", relata Rahma El Basraoui, presidenta de Casa Marruecos que reconoce que no ha dormido en toda la noche colgada al teléfono. "Están en situación de emergencia y no estamos pudiendo contactar. Sí con personas que están en otras partes del país y que lo están viviendo con mucho miedo, sobre todo por las réplicas", explica la presidenta poniendo como ejemplo a una compañera de la ONG que está en la capital, Rabat. "Han dormido en parques y jardines por el miedo", añade. 13:02 El rey manda un telegrama de condolencia a Mohamed VI por el terremoto en Marruecos Felipe VI ha mandado este sábado un telegrama al rey de Marruecos, Mohamed VI, para expresarle el "más profundo sentimiento de dolor" de los españoles por el "violento" terremoto que tuvo lugar anoche en Marruecos, que por el momento ha dejado 820 muertos y 672 heridos. En el telegrama, del que ha informado la Casa Real, el rey se dirige a Mohamed VI como "majestad" y "querido hermano" y le transmite su pesar por esta tragedia. "Estoy desolado al recibir la noticia del violento terremoto que ha afectado a la localidad de Ighil y al suroeste de vuestro país y que ha causado un elevadísimo número de víctimas mortales y heridos y deseo haceros llegar, en mi nombre, en el del Gobierno y en el del pueblo español, nuestro más profundo sentimiento de dolor por las terribles consecuencias de este desastre así como nuestras condolencias más sentidas", escribe. 12:44 Biden ofrece ayuda a Marruecos tras el terremoto El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció este sábado ayuda a Marruecos tras el devastador terremoto de magnitud 7 que ha dejado, hasta el momento, 820 muertos y 672 heridos, según el último recuento oficial. El mandatario estadounidense, que se encuentra en Nueva Delhi para participar en la cumbre del G20, dijo en un comunicado que se siente "profundamente entristecido" por la pérdida de vidas y la devastación causada por el terremoto en Marruecos. En ese comunicado, Biden indicó que su Gobierno está en contacto con funcionarios marroquíes y se encuentra trabajando con "celeridad" para asegurar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en Marruecos. 12:02 Ya son 820 los muertos y 672 los heridos por el terremoto de Marruecos El recuento de víctimas del terremoto que azotó anoche Marruecos ascendía a las 10.00 hora local (GMT+1) de hoy a 820 muertos y 672 heridos, entre ellos 250 de carácter grave. Según los últimos datos difundidos este sábado por el Ministerio del Interior marroquí, la provincia con más fallecidos registrado es Al Haouz, -al sur de Marrakech y cercana al epicentro-, con 394 fallecidos, seguida de Taroudant (271 víctimas mortales), Chichaoua (91 fallecidos), Ouarzazate (31), Marrakech (13), Azilal (11), Agadir (5), Casablanca (3) y Al Youssufia (1). Según un boletín de alerta sísmica difundido por el Instituto Nacional de Geofísica marroquí, el terremoto, de magnitud 7, sacudió la región septentrional marroquí de Marrakech y se produjo a las 23.11 hora local (22.11 GMT del sábado) a 8 kilómetros de profundidad. 11:21 No consta ningún español herido ni fallecido El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirma que por el momento ningún español figura en los registros de heridos y fallecidos por el terremoto de Marruecos. En Marruecos hay unos 18.000 españoles residentes. El ministerio pone a disposición los teléfonos de atención consular, para que contacten los que allí se encuentren en estos momentos. 10:56 Marrakech amanece en "shock": "No han parado de pasar ambulancias toda la noche" La ciudad de Marrakech amaneció este sábado en "shock" tras el terremoto vivido anoche, que sacudió su medina y obligó a sus habitantes a dormir casi con lo puesto en las calles y plazas, escuchando a su alrededor un no parar de ambulancias. Al alba, siete horas después del terremoto de magnitud 7 que sacudió la región y dejó cientos de muertos en varias localidades de Marruecos, la primera imagen que ofrece Marrakech son decenas de personas envueltas en mantas durmiendo en aceras, plazas y parques, rodeadas de bultos y maletas. Once minutos pasadas las once de la noche, un temblor que no se vivía en décadas y que duró, dicen los vecinos, entre tres y cuatro minutos, con sacudidas que parecían "bombas", paralizó esta ciudad en constante ebullición. 10:18 Putin expresa a Marruecos sus condolencias y apoyo por las conscuencias del terremoto El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó hoy sus condolencias y su apoyo al rey Mohamed VI de Marruecos por las trágicas consecuencias del terremoto que sacudió anoche el país y que ha causado al menos 632 muertos y más de 300 heridos. "Rusia comparte las experiencias y el dolor del pueblo amigo de Marruecos", escribió el jefe del Kremlin en su telegrama, en el que pide al rey marroquí que transmita sus palabras de condolencia y de apoyo a los familiares y amigos de las víctimas. Putin desea además una pronta recuperación a todos los afectados por este desastre natural. 10:16 Meloni expresa su cercanía a Marruecos y la disponibilidad de Italia tras el terremoto La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó hoy la cercanía a Marruecos y la plena disponibilidad del país ante las consecuencias del terremoto que ha provocado cientos de muertos durante esta madrugada. "Giorgia Meloni, hoy en Nueva Delhi con motivo de la Cumbre del G20, conoció con dolor el trágico saldo del devastador terremoto que azotó Marruecos", se lee en una nota. Meloni expresó "su cercanía y solidaridad al primer Ministro Aziz Akhannouch, las familias de las víctimas y el pueblo marroquí y expresó la plena disponibilidad de Italia para apoyar a Marruecos en esta emergencia". 09:45 Creo que aún no somos conscientes de que acabamos de sobrevivir al terremoto más grande de la historia de marruecos. Nosotros estamos aún en shock, pero bien. No se como describir lo que estamos viviendo #terremotomarruecos #terremoto #earthquake #Marrakech #terremotomarrakech pic.twitter.com/4Ac64w86NS — Juan Bilbao (@joanbilbao93) 9 de septiembre de 2023 09:38 El terremoto de Marruecos se siente hasta en cinco provincias andaluzas Emergencias 112 Andalucía ha coordinado más de una veintena de llamadas procedentes de distintos municipios andaluces que han informado de que habían sentido un movimiento sísmico, que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha atribuido al terremoto de 6,8 registrado esta medianoche en Marruecos. A las 00:14 horas el centro de coordinación ha gestionado la primera de más de 20 llamadas desde localidades de Huelva, Sevilla, Jaén, Córdoba y Málaga. Concretamente los avisos se han recibido desde los municipios de Huelva, Punta Umbría, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Bollullos par del Condado, Sevilla, Dos Hermanas, Camas, Jaén, Málaga, Marbella, Córdoba y Lucena. sin que haya constancia de daños personales ni materiales. Usuarios de las cuentas oficiales de Emergencias 112 Andalucía ha indicado que el temblor también ha sido sentido en puntos de la costa andaluza, informa el 112 en un comunicado. 09:37 El Gobierno de España expresa su solidaridad y condolencias a Marruecos ante las consecuencias del "terrible terremoto" El Gobierno de España ha expresado su solidaridad y condolencias a Marruecos por el "terrible terremoto" que se ha registrado en la pasada madrugada y que ha dejado más de 600 muertos y 300 heridos. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha enviado, a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter, todo su apoyo al pueblo marroquí. "España está con las víctimas de esta tragedia y sus familias", ha escrito. El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación también ha publicado un mensaje para mostrar su solidaridad a los afectados por el terremoto, mientras el responsable de la cartera, José Manuel Albares, ha asegurado que sus "pensamientos" están "con las víctimas y allegados" de la tragedia. 09:36 🇲🇦#MARRUECOS | El momento que se registró el #terremoto de magnitud 6.8. #RochexRB27 #earthquake #Sismo #Temblor #Morocco #المغرب #زلزال_المغرب #زلزال pic.twitter.com/bhrCO4gGVI — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) 9 de septiembre de 2023 Ver más

Más de 1.200 heridos

Los heridos en la catástrofe, de diversa gravedad, fueron trasladados a centros hospitalarios, indica el ministerio, que añade que también hubo daños materiales en zonas no habitadas.

Según un boletín de alerta sísmica difundido por el Instituto Nacional de Geofísica marroquí, el terremoto, de magnitud 7, sacudió la región septentrional marroquí de Marrakech y se produjo a las 23:11 hora local (00:11 GMT del sábado) a 8 kilómetros de profundidad. Tuvo su epicentro en la localidad de Ighil, situada 63 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech.

Se deja notar en Andalucía

Emergencias 112 Andalucía ha registrado una veintena de llamadas desde las provincias de Huelva, Sevilla, Málaga y Jaén por el terremoto marroquí.

El 112 ha recibido llamadas que, en todos los casos, alertan de que se han producido movimientos de tierra en las citadas provincias, sin reportar daños por el momento en suelo andaluz aparte del sobresalto de los ciudadanos.