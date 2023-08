Unos 37,6 millones de españoles navegaron por internet el pasado mes de julio, 828.000 usuarios más que el mismo mes del año pasado (un 2% más) y el promedio de consumo por persona al día fue de 115 minutos. En el mundo, el número de usuarios activos de internet asciende a 5.160 millones (el 64,4% de la población mundial), un 1,9% más que en 2022, según el informe de We Are Social, una de las referencias a la hora de analizar la realidad del sector digital en áreas como el comercio electrónico, las aplicaciones y las redes sociales.

Estas cifras reflejan la penetración que tiene esta herramienta tecnológica, aunque ésta no es igual en todo el planeta. Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática (CCII) de España y del órgano colegial gallego, recuerda que mientras que la población de las sociedades avanzadas está conectada casi al cien por cien, en otras zonas del globo su implantación es aún muy lenta. Acabar con esta brecha es, según el informático, uno de los grandes retos en la era digital. “Aún falta mucho por avanzar porque hay zonas del mundo cuya población no tiene aún esta oportunidad de conexión al conocimiento humano”, afirma Suárez con motivo del Día Mundial del Internauta que se celebra mañana. Esta efeméride conmemora el aniversario de la primera página web, la World Wide Web, creada en 1991 por el ingeniero informático Timothy John Berners-Lee para intercambiar información relevante entre los distintos científicos de las universidades del mundo.

El informático gallego asegura que garantizar el acceso universal a la web es uno de los grandes retos que tiene también Galicia. “No tenemos las mismas oportunidades dependiendo de la orografía o de la población”, afirma.

Otros de los grandes retos tienen que ver con la ciberseguridad; la regulación jurídica de los servicios de internet para garantizar la seguridad y los derechos de los usuarios; el avance continuo y vertiginoso de nuevas herramientas como la inteligencia artificial (IA), con cada vez mayor presencia, y herramientas como ‘blockchain’, que pueden ayudar a la evolución hacia la web 3.0; y la identificación de los usuarios. “Ésta va a ser, sin duda, una de las mejoras que vamos a ver en los próximos años. Será como tener una especie, entre comillas, de DNI electrónico para navegar por internet y que nos permitirá prescindir de herramientas como las contraseñas, que estamos viendo que son uno de los grandes riegos porque las compartimos y empleamos en muchos servicios, y muchas veces hay filtraciones y no somos conscientes de ello”, apunta.

Para Suárez, internet es una herramienta maravillosa, aunque muchas veces sus aspectos negativos pesen más que todas las ventajas que supone: internet ha facilitado la comunicación y el acceso a la información, permite estar en cualquier lugar del mundo sin que haya fronteras espaciotemporales, posibilita el acceso a todos los servicios y aplicaciones que ofrece, y es una herramienta fantástica para innovar. “Si fuéramos capaces de concienciar a las autoridades de ello y quitar esa imagen de peligro, de oscuridad, que muchas veces se percibe cuando oímos noticias negativas, que también las hay y tenemos que ser conscientes de los riesgos, apostaríamos más por educar a la población para sacarle el máximo rendimiento, desde la seguridad, al que es el mayor invento de la humanidad, afirma.

"Hay que educar a la población para que pueda sacar el máximo partido a una herramienta que es maravillosa" Fernando Suárez - Presidente de los informáticos

Según Suárez, el primer paso para garantizar una navegación segura es conocer los riesgos de internet. De ahí que apueste por educar en su buen uso a todas las generaciones y, en especial, a los más jóvenes, que constituyen el colectivo que más lo emplea y también el más vulnerable. Para Suárez, no se trata de prohibir ni limitar su uso, sino de formar ciudadanos formados en una herramienta que está cada vez más presente en todos los ámbitos de la vida. Para ello se necesita, en su opinión, crear formadores capacitados y diseñar planes de estudio adaptados.

“A nadie se le ocurre quedarse en casa por los posibles riesgos del tráfico. Con internet, igual. Vamos a seguir usando internet haya o no educación y haya o no riesgos, por lo que cuanto antes los conozcamos, cuanto antes sepamos mitigarlos, para sacarle el máximo rendimiento no sólo como herramienta para comunicarnos y para informarnos, sino para desarrollar nuevos servicios, nuevos productos y mejorar nuestra calidad de vida, más vamos a avanzar como colectivo, como sociedad y como humanidad”, afirma.

En el caso concreto de los menores, entiende que los padres deben no solo enseñar y educar a sus hijos, sino también acompañarlos. “Hay que saber dónde están y muchas veces ese acompañamiento nos puede servir a nosotros mismos para aprender. Además, esa experiencia puede ser un maravilloso acercamiento generacional, no sólo entre padres e hijos, sino entre abuelos y nietos”, dice.

El presidente de los informáticos de España asegura, además, que internet no va a dejar de sorprendernos en los próximos años porque está en constante evolución. “La IA ya llevaba muchos años, pero ahora se ha democratizado y hoy tenemos todos a nuestra disposición herramientas como el GPT, algo que era impensable hace unos años y esto seguirá de forma continua. Los móviles son otro ejemplo, como el acceso a la administración pública en cualquier momento para hacer cualquier trámite, la teleasistencia, el teletrabajo… E incluso puede haber herramientas que hoy están disponibles y que no nos parece que puedan tener ese crecimiento y que por circunstancias acaben triunfando”, afirma.

Una herramienta que no deja de sorprender

Aunque hoy, más de dos terceras partes de la población mundial (5.160 millones) son internautas, en 2000, nueve años después de la creación de la primera página web, el número de usuarios no superaba los 396 millones en todo el mundo, una cifra que se duplicó tres años después (761 millones). En España, la implantación de internet es del 94,9%, según el último informe de We Are Social. Fernando Suárez reconoce que en 1991 nadie podía pensar que internet avanzase como lo ha hecho en poco más de 30 años.

“Podía atisbarse que podía ser una herramienta que mejoraría la comunicación mundial, pero no que podríamos conectarnos desde un teléfono móvil, en cualquier lugar y en cualquier momento, a la cantidad de recursos y servicios que hoy ofrece”, afirma el presidente de los informáticos, que recuerda que internet no es sólo conectarse a una página web, sino que a través de esta red de datos, hemos desarrollado muchos servicios que eran absolutamente impensables a principio de la década de los noventa. “Al igual que lo es pensar en lo que vendrá en los próximos años y que no dejará de sorprendernos. En apenas 30 años, internet ha revolucionado nuestras vidas”, sostiene.

Como curiosidades de internet, cabe destacar que uno de los sitios más visitados es la plataforma YouTube, donde diariamente millones de personas entran para ver y descargar vídeos. Asimismo, se calcula que, de forma continua, millones de correos electrónicos y tweets son enviados diariamente y no se puede cuantificar el número de forma precisa. En cuanto a la denominada “Deep Web” (internet profunda), se estima que podría tener una capacidad 500 veces más grande que la web conocida.