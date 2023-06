El magnetismo de O Son do Camiño

Es el macrofestival del noroeste y uno de los más destacados de España a pesar de su corta edad. O Son do Camiño abría ayer sus puertas a su cuarta edición en O Monte do Gozo, Compostela. Lo hacía con las entradas agotadas –algo que logró en los últimos días– y superado el miedo que vivió el pasado año la organización cuando se desplomó el escenario principal a pocos días de la apertura.

En esta entrega, varias novedades: una noria gigante; la llegada del cashless con una pulserita para pagar sin andar con el dinero metálico encima y varios hitos como que Aitana participe en un festival.

Nuevamente, un cartel ecléctico donde rock, pop, música urbana y electrónica se miden a la misma altura.

Algunas voces como la del periodista musical Nando Cruz critican el modelo de negocio de los macrofestivales y su crecimiento sin freno [acaba de publicar “Macrofestivales: el agujero negro de la música” (Península)].

¿Qué opinan los directores de O Son do Camiño? Kin Martínez (productora Esmerarte, la misma del Portamérica) e Iván Méndez, alma del Resurrection Fest con Bring the Noise, defienden la receta del evento gallego.

“Estamos superando los ocho millones de inversión –explica Kin Martínez– y tenemos un 26% de patrocinio público, pero retornamos de forma directa más de 25 millones de euros aunque el impacto es de 100 millones”.

Si se han mareado con los números, añade un ejemplo: “Son casi 130.000 personas estos tres días –el festival remata el domingo– con un gasto medio de 500 euros por asistente. Para la industria musical, de esos 500 euros sólo van 30. El resto va para turismo, logística... “.

El codirector de O Son do Camiño se fija también en la creación de puestos de trabajo: “En términos de empleo, contratamos a más de 1.000 personas directamente y 4.000 de forma indirecta con la gente que trabaja en el festival”.

En cuanto a la confección del cartel, variado en cuanto a estilos, Kin deja claro que “meter a 42.000 personas por día en un festival en Galicia es complicado sin varios estilos musicales. Formando un festival ecléctico consigues un evento singular. Es la clave del éxito”.

Desde hace años, incluso dos décadas, se lleva hablando del magnetismo turístico de conciertos estrella o festivales. Kin Martínez también reflexiona sobre este punto: “¿Qué es O Son do Camiño? Es un evento que sirve para situar el festival como referencia en Galicia, un espacio de convivencia al inicio del verano con una marca que no compite con ningún otro festival”.

Esa idiosincrasia hace que atraiga a mucha gente de fuera de la comunidad gallega. “El 42% de los tickets se venden fuera de Galicia. Eso es importante para el turismo. Hablamos que en Santiago y en el eje de la AP-9 mucha gente con motivo de O Son do Camiño aprovechó la semana previa o posterior para pasarla aquí. El cartel, muy del momento [actuará Bizarrap], además ha llamado a mucha gente de fuera de España” .

Kin, presidente de la Federación de Músicas de España, señala que las críticas constructivas son bienvenidas pero añade que “de lo que no se habla es del alto riesgo para los promotores”. Ni siquiera que la Administración aporte un 26% al presupuesto los tranquiliza.

Martínez explica que el dinero de fondos públicos es poco más de dos millones de euros. Se trata de una cifra un poco superior a la cantidad en liza entre el Concello de Vigo, Sweet Nocturna y Live Nation por Guns N’ Roses; y es muy similar a la aportada por la Xunta el pasado año para el concierto de Muse, solo que en estos últimos dos casos se trataba solo de un día de conciertos y no de tres.

“En cualquier otro lugar la entrada de O Son do Camiño costaría cerca del doble. Esta singularidad de que se agoten los abonos enseguida en una mañana tiene que ver con esa política de acercar la música del festival a la sociedad. Abaratar el precio es una de las grandes promociones para acercarlo a todo el mundo”, señala.

Pero el aumento de costes de producción ha sido “una locura” este año. “Estamos superando el 20% de los costes de producción respecto a otras ediciones. Además, a nuestros asistentes se les ha reducido el poder adquisitivo.Esto amplía la franja de riesgo para los promotores. Cada vez se pone más complicado”, señala Kin Martínez.

La confección del cartel -que cuenta con estrellas como Aitana, Bizarrap, Leiva, Viva Suecia, Maluma, Duki...- es otro quebradero de cabeza. Al respecto habla Iván Méndez: “Entre los artistas más difíciles de atar este año se encontró Aitana. Ahora mismo está entre las tres artistas nacionales con mayor repercusión. Fue un reto convencerla para romper su norma no escrita de participar en un festival”.

Hay 60 millones de personas suscritas a los canales de Youtube de Maluma, Bizarrap, Duki, Aitana, The Kooks y Leiva, las estrellas del festival que ha arrancado hoy en Santiago con más de 40.000 asistentes https://t.co/WQmChPXXl6 — Faro de Vigo (@Farodevigo) June 15, 2023

Complicado fue conseguir a Alt-J –es la primera vez que toca en Galicia– y Royal Blood; pero además Leiva tendrá en O Son do Camiño el concierto “más multitudinario” de su carrera, señala Méndez.

Pero ¿ es cada vez más complicado para el público disfrutar en un macrofestival sin aglomeraciones? La organización ha tomado nota. “Hemos trabajado en la experiencia del público. Uno de los cambios fue mover el escenario dos para la misma zona del uno. Notamos el pasado año que el público salía corriendo con temor a perderse el directo. Este año tenemos una zona muy amplia, con sombra, árboles, bancos... El fin es que no haya sensación de recinto masificado. Buscamos mejorar la calidad del público”, subraya Iván Méndez.

En cuanto a la moda en algunos festivales de facilitar a las entradas vips accesos con menos esperas y el espacio más cerca del escenario, Méndez aclara que esa no es la vía de O Son do Camiño.

También le preguntamos por la polémica con Facua y su denuncia por no dejar entrar comida al recinto. “Esa información de Facua es errónea, sí que dejamos entrar con comida y bebida en el festival”, responde.

Retornamos con Kin Martínez para preguntarle por la polémica del concierto de Guns N’ Roses y la marcha atrás del Concello de Vigo en su patrocinio y si esto genera incertidumbre en el sector. “Este caso –responde– me pilló fuera en Argentina, en una feria. No me atrevo a hablar de esto, no conozco los detalles. Lo único que señalo es que es una situación delicada y muestro mi solidaridad con los implicados, promotoras y personal técnico. Son compañeros de profesión e imagino que no lo están pasando bien. Me preocupa que este tipo de situaciones sirvan de precedente en un futuro”.

Desde la Federación que preside, señala que “pedimos que haya una adaptación de las normativas a cómo funciona la actividad musical. No se entiende que no tengamos unas normas específicas [para contratos y concursos con administraciones]. Me produce una sensación de alerta”.