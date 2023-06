Las seis estrellas del festival O Son do Camiño 2023 que arranca hoy en Santiago suman más personas suscritas a sus respectivos canales de Youtube (59,6 millones en conjunto) que habitantes España (47,4 mill.). Maluma tiene 29,2 millones de seguidores en esa plataforma de vídeo, Bizarrap (20,4), Duki (6,85), Aitana (2,26), The Kooks (0,56) y Leiva (0,34), grandes reclamos del festival que arranca hoy en Compostela con más de 40.000 asistentes previstos.

Ese sexteto estelar se reparte el mejor horario de cada uno de los tres días de esta multitudinaria cita en el auditorio abierto del Monte do Gozo, donde la organización prevé tres llenos seguidos, alentados por el buen tiempo que predice la agencia MeteoGalicia. Hoy jueves, Leiva actúa a las 22.50 horas y Bizarrap a las 00.20 h. Esa franja es el prime time. El viernes, The Kooks y Maluma ocupan ese horarios. El sábado, lo harán Aitana y Duki.

Esta nueva edición del O Son do Camiño, dedicada a quienes no fueron a EGB, ofrece un cartel con medio centenar de actuaciones donde manda lo latino, el trap y el reguetón con valiosas excepciones. La primera jornada tiene como as al argentino Bizarrap (00.20 h.), cuyas sesiones con invitados suman millones. En clave indie pop rock, destacan los británicos Alt-J (20.40 h.) y los murcianos Viva Suecia (capaces de llenar la sala Capitol de Santiago, con 800 personas). Comparten esta primera jornada con Steve Angello (sueco que propone house; 02.20 h.), Leiva (el excomponente de Pereza, productor de Sabina y Los Zigarros, tiene tirón en Galicia y viene para presentar el disco Cuando te muerdes el labio; 22.50 h.), el trapero puertorriqueño Eladio Carrión (21.50 h; es un fan del baloncesto cuyo tema con Bad Bunny, "Kemba Walker", alcanza en su clip de Youtube los 149 millones de visualizaciones), Tokisha (rapera de la República Dominicana; 18.50 h), Nervo (dos hermanas gemelas que traen electrónica desde tierras australianas; 01.20 h), los asturianos Marlon (pop rock cásico; 18 h.), Mavica (Marta Casanova, cantante cartagenera; 17.20 h), la emergente vocalista gallega de pop urbano Sila Lua (16 h) y The Rapants, banda indie de Muros, que tiene algún corte de alma discotequera como el llamativo "A Festa Do Meu Enterro". Eso, aparte de varios djs, extra para cada noche del cartel.

En 2018, la primera edición del festival tuvo hueco para la escena musical de Compostela, representada por Novedades Carminha y Malandrómeda; en 2019, estuvieron Familia Caamagno (de la vecina Sigüeiro) y Ortiga, aparte de contar con Baiuca (de Catoira); y desde entonces ha mermado esa representación aunque la presencia ahora de Fillas de Cassandra, de Vigo pero vinculadas a la capital gallega, alivia ese hueco. Lo explican ellas mismas en sus redes sociales: “Se nos dixeran hai un ano, cando comezamos a percorrer as rúas de Santiago para ir gravar o disco Acrópole que na mesma cidade e estación de tren onde tantas horas pasamos habería cartaces nosos, non o creriamos. Estamos emocionadas”, detallan. Ese dúo neofolk formado por las viguesas María Pérez y Sara Faro alude a los anuncios callejeros de su actuación del sábado 24 de junio en la plaza de la Cidade da Cultura, gratis (21 h) en el ciclo Atardecer no Gaiás. Eso sí, en O Son do Camiño tocan antes, a un horario dispar, este jueves a las 16.40 h.

Todo parte de un evento con las entradas agotadas pero con la puerta abierta para ir a nada que se buecee en Instagram, Facebook o Twitter, donde abundan los perfiles (reales y no) que ofrecen tickets diarios o abonos, sea por imprevistos o por picaresca para reventa. De todo hay.