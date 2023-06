Remezcla gallega en el Sónar con Cora Novoa

El Sónar, el festival referente en España de música electrónica, cumple 30 años. Desde Barcelona, prepara una superfiesta para los días 15, 16 y 17 del presente mes. En su programación, un convite claro al baile o a la expedición sonora con la promesa de “una gran clase magistal” (Sónar dixit) con la sesión que el sábado por la noche ofrecerá el canadiense Tiga con la ourensana Cora Novoa a cuatro manos.

La productora y dj gallega repite en el festival donde se asomó por primera vez pinchando discos en 2002.Es Barcelona además la segunda casa de esta artista, ciudad que ha plasmado en el vídeo de su último single “Gogo Gaga” –con el rapero Bryte de Ghana pero afincado en Londres– donde nos lleva por diferentes puntos de la cultura rave de Barna, incluido el Razzmatazz sin olvidar Ssstufff o Theroom.

Un vistazo al calendario de actuaciones de Novoa obliga a ir saltando de país. Ayer por ejemplo pinchaba en Dijon, Prancia, y después del Sónar seguirá por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla (septiembre), el TBA de Madrid (octubre) para dar el salto en noviembre a Tegucigalpa, Honduras, también a su TBA.

“Estoy muy contenta. Nunca he estado en Honduras y este año he girado por Europa –incluidas dos paradas en Roma y Berlín– además de ir a Canadá. La idea es que salgan más cosas de cara al verano”, comenta Novoa, la primera mujer en ganar en 2017 el premio a la mejor dj de los Vicious Awards.

Cora defiende que “hay que dar visibilidad a las minorías. Tenemos una serie de privilegios al nacer aquí. He trabajado con el dj Bryte de Ghana y puedo decir que muchas veces no somos conscientes aquí de lo que tenemos respecto a otra gente que procede de otros territorios como por ejemplo Arabia Saudí donde las mujeres tienen prohibido escuchar música o hacer deporte. Cada vez está habiendo más diversidad en la música pero hace hace falta más tiempo”.

Respecto a su colaboración con Zahara para revisar “Flotante”, uno de los temas del álbum “Puta”, remezcla que después apareció en “Reputa”, explica Cora que para ella “fue un placer. Fue algo inesperado. Ella comenzó a seguirme por Instagram. Es supernatural y me propuso el proyecto. La canción me encanta. No había escuchado ningún álbum entero de Zahara pero “Puta” me encantó, sobre todo el mensaje que hay detrás [denuncia y crítica social de la violencia machista contra las mujeres y las secuelas de los abusos y violaciones]”.

“Mi idea, prosigue, era hacer una revisión de la canción, no tan triste pero sí más para club, una especie de himno. Es un tema muy fiestero y estoy contenta con el resultado”.

La actividad de Cora Novoa no solo se ciñe a la remezcla de temas de otros o a generar sus propias canciones, también opera como productora de otros artistas al tiempo que promociona las iniciativas en la web3 o con propuestas de moda urbana.

Precisamente con Bryte lanzó un concurso de productores de mezclas. A través del market place, plataforma, Guzzu estos creadores pudieron tener acceso a las pistas del proyecto para tomarlas y hacer versiones a su gusto. La versión que más guste será seleccionada para hacer un NFT (Non Fungible Token) para el lanzamiento.

Pero Novoa no para. Con el sello del dj Vitalic, de París, saca este mes de junio single y para el final del verano la artista lanzará su nuevo disco después de cuatro años sin álbum a estrenar. “Lo sacaré en octubre o noviembre con mi sello, Seeking the velvet. “Estoy moldeando las canciones y la idea es hacer colaboraciones con otros artistas a nivel vocal”, añade.

A la espera del nuevo disco, nos queda seguirla por las sesiones que cuelgue en YouTube o por las citas en directo. La más próxima, el sábado 17 entre las 2.40 y las 3.55 horas en el Sónar.