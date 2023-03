Hacia una música más paritaria

La Real Filharmonía de Galicia es la orquesta de música clásica más feminizada de España. El 43% de los intérpretes son mujeres y el 58%, hombres. En cuanto al personal técnico, las féminas suponen el 80 por ciento.

Supone una rara avis. En el informe “Igualdad y orquestas sinfónicas”, de la asociación Mujeres en la Música, con datos de 2021, se concluía que en dichas agrupaciones artísticas las mujeres en España ocupaban entonces el 33% de los puestos de intérpretes. Si se analizan los cargos de responsabilidad, el porcentaje bajaba al 23%.

No obstante, hay algunos indicativos de que se avanza hacia un futuro más paritario. “La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia tiene como directora (técnica y artística) a Virginia Martínez. Se comprobó que desde que está al frente –desde 2012– hay muchas más niñas interesadas en estudiar dirección de orquesta. Han visto que es normal que haya una mujer dirigiendo a todos esos hombres”, explica la musicóloga gallega Susana Castro, directora de la revista “Melómano”.

Para ella, es vital “generar espacios en los que se vea a las mujeres haciendo su trabajo. Si nunca ves a una mujer dirigiendo el Concierto de Año Nuevo de Viena nunca pensarás que podrías llegar a hacerlo tú. Las mujeres deben además entrar en las programaciones generales; no deben ser una anécdota”.

“Hay que hacer políticas de igualdad desde abajo” Susana Castro - Directora de "Melómano"

Cuando esta lucense comenzó en la revista especializada que ahora dirige “en la redacción eran todos hombres. Mujeres solo éramos la administrativa y yo. Ahora, se ha dado la vuelta. El director general y fundador es hombre pero el resto somos mujeres. Somos la única revista especializada en este tema en el que sucede esto”.

La gallega, de Cabanas (A Coruña), Sabela García Fonte, directora técnica de la Real Filharmonía de Galicia, está trabajando para feminizar más dicha entidad: “Queremos programar más directoras. La meta que debemos alcanzar es una paridad en la programación de directoras, compositoras y solistas. Es difícil porque estructuralmente la masculinización en este ámbito es un hecho. No solo es que tengamos que programarlas más sino que las mujeres tienen que llegar a más puestos de mando”.

Susana Castro aboga por que las pruebas de selección para intérpretes sean procesos ciegos. Es decir, que las personas aspirantes toquen tras una cortina sin que se sepa quiénes son pero también considera que “hay que hacer políticas de igualdad desde abajo: generar espacios para que las mujeres puedan hacer visible su trabajo y sean referentes en las niñas”.

No obstante, los micromachismos y paternalismos están arraigados en los diferentes ámbitos de la sociedad y, en especial, en el mundo de la música clásica.

La directora técnica de la Real Filharmonía de Galicia, Virginia Martínez, explica que su cargo implica “coordinar todos los aspectos técnicos, artísticos y económicos de la orquesta”.

Virginia se encarga –a través del personal– de la contratación, las relaciones con las instituciones, organización de la actividad anual, controlar el tema económico y contactar con los artistas invitados.

A pesar del peso de su puesto, reconoce que “es un mundo absolutamente masculinizado” y que ella sufre aún el efecto “de muchos prejuicios. No sucede todos los días, pero sí varios días a la semana te enfrentas con ellos por ser mujer, joven y asertiva. Son cosas muy sutiles, aunque algunas veces no tanto”.

Dentro de la música, otro ámbito masculinizado es el de los dj o los artistas de clubs. La ourensana afincada en Barcelona Cora Novoa y la arousana Kris Dj K son dos excepciones. La artista Cora Novoa –que ha llegado a actuar en el Sonar, girar por Canadá y Reino Unido y remezclar un tema de Zahara para su última entrega “Reputa”, además de tener su propio sello discográfico para música electrónica– espera poder “servir de referente a niñas y adolescentes”.

“Me encantaría ser un referente para niñas o adolescentes” Cora Novoa - Artista-productora

En 2017 se convertía en la primera mujer que lograba el premio Vicious Music Awards, uno de los premios más prestigiosos de música electrónica en España. “Fue muy bonito pero que sea noticiable que una mujer gane un premio me choca. No debería de ser así”, opina.

Sobre la evolución de la presencia de la mujer en los templos de la música electrónica en España, señala que desde que empezó hasta ahora ha visto que aunque ha mejorado “el machismo no se cura en una década, queda trabajo”.

Con mis compañeros no he tenido problemas en general, pero sí con el público y la industria. Me sucede, pero no todos los fines de semana, que alguien me dice que lo hago igual o mejor que muchos hombres. Con eso, lo que quieren decir es que daban por hecho que una mujer lo va a hacer mal. En cuanto a la industria, en puestos de poder hay mucho machismo. Vas a una discográfica y ¿quién las dirige, quién dirige los festivales? Los hombres. Llegar a esos puestos cuesta y eso hay que cambiarlo”.

Quien ha comenzado a modificar desde abajo mentes es otra pinchadiscos gallega, la arousana Kris K Dj, muy conocida en festivales por sus set dedicados a artistas gallegos y gallegas o a sesiones donde solo suena música realizada o abanderada por mujeres. No obstante, adapta su repertorio a cada evento. Hoy por ejemplo pinchará en el Festival A Candeloria en Lugo un set de rock, garage y punk.

Kris empezó en los 90 probando en un local de Vilagarcía “como pasatiempo. Al ver que le daba bien, el dueño me pidió que pinchara trabajando los fines de semana. Eran tiempos en los que estaba encerrada en la cabina. Había mucha presión. Los hombres se confundían un poco...”, rememora.

Tras dejarlo, un día lo retomó invitada por el dueño de otro local en Arousa que recordaba sus tiempos de dj de jovencita. Apoyada por su actual compañero, Carlos Crespo, de la discoteca móvil La Duendeneta, se hizo con la controladora para empezar a pinchar de nuevo.

“Cuando empecé los hombres se confundían un poco” Kris K DJ - Pinchadiscos

“Fue una tensión, después de tantos años... Arranqué así y después empecé para los festivales (como Portamérica) con La Duendeneta y después como K Dj”, explica. Su fin es normalizar la música en gallego, repasando clásicos y descubriendo novedades.

Kris recuerda cómo “al principio, la gente dejaba de bailar y se quedaba mirándola, como observando si me equivocaba. Un día me dijeron que había rascado en algún cambio; yo los remixes los hago en directo; sin embargo a mi compañero que tuvo un momento en el que se le paró la sesión no le comentaron nada”.

Gracia también le hace cuando le preguntan si tendrá canciones suficientes para una sesión poniendo solo canciones de mujeres. “Me daría tranquilamente para estar mínimo dos días seguidos pinchando”, responde.

Una frase que odia es la que señala que “ahora las mujeres estamos de moda. ¿No será que después de mucho currar y luchar por fin se nos tiene en cuenta, que por fin meten a las mujeres en los carteles de los festis por su calidad?”.