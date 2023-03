“Armo el repertorio a la medida del público en cada concierto”

El cantautor Pedro Guerra (Güímar, Tenerife, 1966), trae hoy a Vigo su espectáculo más íntimo. Una propuesta diferente en la que el contacto con el público es cercano e íntimo. Tras su actuación de ayer en la Sala Nubenegra (Ponteareas) el artista traslada hoy su proyecto “Pídeme en Salas” a La Pecera, donde ofrece dos pases: a las 19.00 y a las 21.30.

Pero ninguno de esos conciertos será igual, ya que es el propio público el que escoge el repertorio (haciendo sus propuestas en el momento de adquirir la entrada), creando una velada diferente y exclusiva.

–Vuelve a Galicia con una propuesta muy especial.

–Esta es una gira que hago sólo en salas pequeñas y que llamamos “Pídeme”; la dinámica es que cuando compras la entrada pides la canción que quieres escuchar y, a partir de esas peticiones, armo el repertorio, con lo que en cada concierto el repertorio está hecho a la medida del público que viene.

–Eso hace que cada concierto sea único...

–Cada concierto es único, claro que sí. Hay muchas canciones que se repiten, pero es verdad que hay peticiones de canciones que igual solamente canto, por ejemplo, mañana (por hoy) en el pase de las 19.00 horas. La gente pide una canción y yo intento atender a cada una de las peticiones.

–¿Le sorprende mucho el público en sus peticiones?

–Sí. Siempre hay cinco o seis canciones que se piden en cada concierto, que son mis canciones más conocidas y, además, son pedidas por varias personas en el mismo concierto, pero sí que me sorprenden porque a veces piden canciones que no me habían pedido nunca. También se da el caso de que piden temas que no son de los más conocidos y son muy solicitados. Hay una canción que se llama “El reencuentro de Viola y el Barón”, del disco “Ofrenda”, que me la han pedido en todos los conciertos.

–¿Por qué decidió ofrecer este espectáculo con este formato?

–Supongo que se debe a la reinvención a la que nos vamos sometiendo todos. Yo hice el disco “El Viaje” y la gira con ese disco y ahora estoy girando con un músico en México, de donde acabo de regresar y a donde vuelvo el lunes otros 15 días, con una gira nueva, que se llama “El Viaje de Vuelta”, pero me apetecía también volver a las salas para abrir diferentes campos de trabajo. Se me ocurrió. Hace tres años, antes de la pandemia, estuvimos en México y ya hacíamos el “Pídeme” allí. Es una propuesta de trabajo por la cual tenemos esa vía que nos permite también tocar en salas más pequeñas.

Estoy en un momento puente hasta que tenga un proyecto discográfico nuevo

–¿Le gusta este encuentro tan cercano con el público? ¿Se siente cómodo en este formato?.

–Sí. Yo siempre he manejado formatos diferentes y estoy curtido ahí. Mis primeras giras fueron en lugares así. He tocado en sitios más grandes, pero siempre he vuelto a los lugares más pequeños. Además, este formato solo puede ser viable en salas de estas dimensiones. En un teatro grande no sería viable.

–¿Qué tal le acoge el público gallego?

–Galicia fue uno de los primeros lugares que empecé a visitar cuando me inicié en solitario. Yo venía a un lugar en Lugo, otro en Valdoviño... Y siempre me he encontrado un público genial en Galicia, donde he trabajado muy cómodo.

–Y el lunes, otra vez a México...

–Sí. Estaremos otros 15 días. Estamos haciendo allí una gira muy larga, entre la primera parte y ésta habremos estado unas cuatro semanas y habremos ofrecido unos 20 conciertos. La primera parte ha sido increíble, estuvieron llenos todos los conciertos, y en esta segunda creo que también va a ser igual, así que genial.

–Una gira que ha bautizado “Viaje de Vuelta”, en la que toca temas de todo su repertorio también.

–Comienzo con el último disco, “El Viaje”, y empiezo hacia atrás, pasando por todos mis discos, hasta llegar al primero: “Golosinas”. Es un viaje de vuelta al momento en el que todo empezó.

–¿Tiene algún significado esta retrospectiva?

–Terminamos el disco “El Viaje” y se me ocurrió esta posibilidad porque es un momento de transición hasta que tengamos un proyecto nuevo. Mientras tanto se me ocurrió hacer el “Pídeme en Salas” y “El Viaje de Vuelta” porque con el disco “El Viaje” igual se cierra un ciclo, en el que yo recuperé la esencia de los primeros cuatro discos. Así que hago este viaje de vuelta en este momento puente hasta que tenga un proyecto discográfico nuevo.

Trabajar con Pedro Guerra (@_guerrapedro), uno de los mejores cantautores de habla hispana que ha unido a más de una generación y a tantos países, es un auténtico privilegio y un placer inigualable. Qué ganas de enseñaros en lo que estamos trabajando. Benditas, menudas canciones. pic.twitter.com/xxM02GzYXX — alfredgarcia (@alfredgarcia) 14 de enero de 2023

–¿Falta poco para que lance algo nuevo?

–Estoy trabajando en algo que va a empezar ya pronto. No es exactamente un disco de canciones mías, pero es un proyecto muy interesante, muy bonito. Durante el confinamiento empecé a componer canciones a medias con compañeros míos. Las componíamos y las cantábamos en vídeos que subíamos a las redes. Con el tiempo pensé que si seguía trabajando con más gente lo podía convertir en un proyecto y en eso estoy. Se va a llamar “Parceiros”, que es la manera en la que en Brasil se llama a cuando dos artistas componen juntos y es un proyecto de largo recorrido porque desde que empiece el primer sencillo hasta que acabe el proyecto va a pasar un año y estoy trabajando con muchos artistas y va a ser un proyecto muy bonito. Probablemente en junio empezaremos con el primer sencillo.

–Le gusta mucho lo de trabajar con otros músicos, compartir...

–Me encanta, pero nunca lo había hecho como en esta ocasión. Con una buena parte de los artistas, no con todos, me veo para finalizar la canción, para grabarla, y estoy aprendiendo muchísimo y está siendo muy enriquecedor. Hay dos premisas importantes en este proyecto: estoy trabajando con gente a la que admiro, pero, además, aquí se trata de sumar y en todos los casos está habiendo una gran complementación y estoy seguro de que se va a notar en el resultado final.