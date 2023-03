El arte gallego más joven triunfa en Madrid

“Es difícil vivir del arte en Galicia”. Lúa Gándara, artista de O Porriño y Poio suelta esta aseveración tras ganar en JustMad el premio a artista emergente en la feria de arte contemporánea madrileña. Allí también se hizo con el galardón de residencia creativa LEA el lucense afincado en A Coruña David Fidalgo.

Ambos exponen en Madrid junto a otros cuatro compañeros gallegos en la galería Modus Operandi (Marcos Covelo, Joel Blanco, Aaabraaan y Rebeca Losada). Gándara lamenta que son artistas nacidos en los 80 “muy preparados pero que lo tienen muy difícil para sobrevivir”.

"Los artistas jóvenes vivimos en precariedad a pesar de estar muy preparados" Lúa Gándara - Premio a la artista emergente en JustMad

Lúa Gándara se hizo con el premio a la artista emergente en JustMad, la feria de arte que tuvo lugar la pasada semana. Para ella, el “arte es un medio más de comunicación. Me parece un activador de pensamiento y belleza. Por eso pongo los títulos que pongo. Por un lado, tenemos imágenes abstractas que juegan con el equilibrio y con el color, el ritmo y la repetición; por otro, presento unos títulos muy concretos y poéticos que activan la mirada del espectador”.

Tras esta explicación, miramos hacia el cuadro “Barbie trabaja en la construcción” y tal y como señala lo vemos “de una manera diferente. Para mí, el arte es eso, un juego”.

La entrevista con FARO también lo parece por el momento distendido que se abre y la querencia de la artista a soltar titulares: “La mayor enemiga de la pintura en Galicia es la humedad”.

Tras la frase, resulta obligatoria la aclaración: “Sí, tenemos unos problemas que no te imaginas. Sobre todo porque los bastidores que van por detrás del lienzo como son de madera se hinchan con la humedad, se retuercen, salen hongos en la tela y tenemos que ponerlos al sol incluso con lejía. Por eso, está bien ir a Madrid a venderlos para que no se queden aquí estropeándose. De verdad, muchos artistas hablamos de eso, de que no podemos acumular mucha obra aquí”.

Un cuadro suyo que se quedará en Madrid y no retornará a tierras gallegas es “Rosabebéseñor”. “Muchas veces —prosigue— juego con los dobles sentidos. Rosa bebé señor es una ruptura de estereotipos. ¿Por qué ese color no podría ser de un señor? Yo vivo en Poio (Pontevedra) y hay muchos señores que van al mar y ponen (un polo) rosa”, explica sobre dicha pintura.

Gándara es consciente de la importancia de llegar al público. Por ello, ha ido grabando para YouTube vídeos explicativos de sus obras –están colgados en el canal de la galería Metro de Compostela con la que fue a JustMad– y que le valieron otro premio anteriormente en el Festival Intersección de A Coruña el pasado año.

“Me preocupa que el arte abstracto no llegue a todos los públicos, por eso trabajo mucho con la mediación. Esta, como soy profesora e hija de profesores, es un punto importante”, añade esta joven que ganó también en 2022 el galardón de la Cidade da Cultura de intervención artística en las Torres Hejduk.

“Monté un estudio en la torre de cristal y estuve regalando durante un mes obra a la gente que lo visitaba. Llevaron la obra por el mundo y me enviaban el número de la pieza y donde estaba. Tengo obra en Estados Unidos, Italia, Reino Unido... Unas 700 piezas”, rememora la creadora.

En su caso, siempre supo que se quería dedicar al arte, desde niña. “Siempre estoy conectada con mi yo de tres años”, reflexiona.

“Vivimos en precariedad a pesar de estar muy preparados”, añade para explicar que muestra obra en Madrid en la galería Modus Operandi en la exposición “Morra o conto”, de seis artistas gallegos nacidos en los años 80. Allí, muestra el cuadro “Barbie trabaja en la construcción” pero también “En Madrid no hay parques eólicos”. Con este último, trata la especulación energética y como Galicia se usa para “robar recursos”.

Gándara prepara exposición en Vaina en Betanzos desde el 12 de marzo; otra muestra colectiva en la galería Solaina en Lugo sobre la problemática de la energía eólica en colaboración con Adega; y una muestra que comisaría en la galería Metro de Santiago, un proyecto con Olmo Blanco en el que 25 artistas trabajan sobre el paisaje gallego.

“Mi corto ‘Sandwich cat’ se estrenará en Estados Unidos en el festival SXSW” David Fidalgo - Artista premiado en JustMad y nominado a los Goya

Al lucense David Fidalgo lo recordamos por su cortometraje “Homomaquia” en el que con carboncillo nos metió de lleno en una historia –de humanos convertidos en animales salvajes– que llegó a ser finalista en los Goya a mejor corto de animación años atrás y que logró la mención especial de jurado en el Festival de Cans.

La pasada semana, sin embargo, se hizo con el premio LEA en JustMad para disfrutar de una residencia artística a lo largo de este año. “Está muy bien ese reconocimiento porque muchas veces expones en Galicia pero no sabes qué repercusión puede tener tu trabajo fuera del circuito gallego. Además, surgió también la exposición de la galería Modus Operandi en Madrid”, destaca.

Entre ambos hitos han transcurrido varios años en los que participó como dibujante en el film ganador del Goya de este año “Unicorn wars”; sacó la webserie “Cacola” tras ganar en el Carballo Interplay y desarrolló su último corto de animación digital, “Sandwich cat”, que tendrá su première internacional en Estados Unidos en días.

“El corto trata de un chico, que soy yo, que tiene un gato, aunque yo realmente no lo tenga. Un día, llega un extraterrestre que decide convivir un día entero con el gato para decidir si destruye o no a la raza humana. Hay mucho humor absurdo. Lo estrenamos en ArtCine en Madrid en noviembre, es candidato a los Mestre Mateo y el estreno internacional será en Estados Unidos en el Sundance de los freaky SxSw en Texas. En él, se ve mucho Galicia. Después irá por Argentina, Uruguay y un montón de festivales... A ver si lo seleccionan para el de Cans”, anhela Fidalgo.

Además, no deja de lado la obra artística plástica. “Ahí trabajo también con el humor. En JustMad, por ejemplo, presenté cuadros de ruptura sentimental. Todos tenían el leitmotiv del fuego porque todo arde en esos momentos aunque yo lo presento –recalca– con humor. En uno, mostraba un pequeño chihuahua disfrazado de Doraemon. Se titula ‘Retrato de cuando ella me dejó’. Otro muestra un caballo que se pone una máscara de payaso porque en internet se habla mucho de las expectativas Cuando no se cumplen, la gente utiliza un emoji de payaso. Yo reflexiono sobre la relación como un caballo bonito que se oculta tras la máscara de payaso. En una tercera pintura, presento un bodegón conectado con la última cena que tuve con ella”, detalla el creador gallego afincado en A Coruña.

Fidalgo oscila entre la crítica social, especialmente a la televisión, y su peculiar visión personal sobre sí mismo siempre apelando al humor para presentar cosas absurdas de la sociedad actual. En Modus Operandi, por ejemplo, expone cuadros de perros teckle, “un tipo de perro que se ha viralizado. Se puso de moda para gente adinerada y decidí retratarlo para poner de manifiesto cosas que me parecen absurdas”.

Para Fidalgo, “vivir del arte es complicado en Galicia y en toda España pero hacerse un hueco no es tan complicado”.

En mayo, podremos ver nueva obra en la galería Dupla de Santiago; al tiempo que empieza a impulsar su próximo corto de animación, “Lucus”, que “significa bosque sagrado y toma como contexto la muralla romana de Lugo. Voy a contar una historia de fantasía de una niña muy buena que tiene visiones de destrucción de la Muralla pero no la creen aunque ella intenta luchar para evitar el destrozo”.