El litoral valenciano exige soluciones ya frente a la regresión de las playas

El problema se hace más palpable con cada temporal alrededor de todo el territorio valenciano y las soluciones siguen sin llegar. El Mediterráneo se adentra en viviendas, en paseos marítimos y en las avenidas situadas más cercanas al agua. Los afectados ya alertaron hace unos días en este diario antes del último temporal de que su situación era límite y que en muchos casos no tienen nada que los proteja ante la fiereza del mar, y el escenario tras los días de mal tiempo confirma sus malas perspectivas.

Los alcaldes piden que las actuaciones comiencen cuanto antes para impedir más desastres futuros. En general, todos exigen a la Dirección General de Costas que impulse cuanto antes proyectos de regeneración de las playas, en muchos casos aún no comenzados o directamente no aprobados. De todas formas, las particularidades de cada localidad dejan un sinfín de actuaciones diferentes, desde los arrecifes artificiales que quiere Tavernes, hasta los cordones dunares de Sagunto, pasando por los posibles espigones alrededor de la autonomía, una solución que no tiene apoyo unánime.

En la provincia de València, han resultado muy afectados municipios de comarcas como la Safor y el Camp de Morvedre.

Como es habitual, el temporal de mar ha engullido por completo la arena de la playa de la Goleta en Tavernes de la Valldigna. Se da la circunstancia de que hace unas semanas, esta zona presentaba buen aspecto, con varios metros en los que se podía pasear e incluso pescar. En parte, esta situación se debía a la última aportación realizada por parte de Costas.

Todos los consistorios exigen a Costas que impulse cuanto antes proyectos que, en algunos casos, aún no existen

Desde el Ayuntamiento de Tavernes, su concejal de Urbanismo, Josep Llàcer, destacaba precisamente esta semana, el hecho de que las Corts hayan destacado los arrecifes artificiales que investiga la Universitat Politècnica de València (UPV) que la propia localidad reclama que se pruebe en su costa, como una de las soluciones a la erosión de las playas.

Ese documento también hablaba, precisamente, del poco efecto que tienen las reposiciones de arena, señalando, además, que que dañan las praderas de posidonia.

En conclusión, desde el municipio vuelven a insistir en la necesidad de acometer una actuación definitiva para evitar que la situación acabe derivando en decisiones graves para los edificios ubicados en primera línea de la playa.

Más, cuando hace unos días, el Ministerio para la Transición Ecológica licitaba la contratación de un estudio para un posible cambio en el deslinde del dominio público marítimo terrestre en la zona de la Goleta de Tavernes.

Destrozos en Cases de Queralt

El último temporal ha agravado el estado de las playas del norte de Sagunto, como Cases de Queralt, y Canet d'en Berenguer, incrementando la presencia de piedra, mermando la arena y reduciendo su anchura en algunos puntos.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, admite que "una vez más hemos pasado unos días de tensión debido a un temporal". "En este caso no hemos sido de las zonas más perjudicadas, pero recordemos que, por ejemplo tenemos Cases de Queralt, muy expuestas a los efectos de las tormentas y de las marejadas y que, recientemente se vieron afectadas por las obras de Almenara y no han visto repuesta ni reforzada su escollera de protección frente al mar", dice después de que la zona registrara un continuo paso de camiones cargados de piedras.

El socialista recalca además que "tampoco hemos tenido todavía un refuerzo nuestro sistema de cordón dunar, como venimos reivindicando desde hace ya meses". No obstante, afirma esperar "que estas actuaciones se lleven a cabo en el muy corto plazo". "Seguimos esperando esos pasos por parte de la Demarcación de Costas porque lo que no nos va a servir es que nos echemos las manos a la cabeza cuando sí que se den esos daños graves e incluso haya peligro para las personas. Venimos pidiéndolos desde hace tiempo y esperemos que hayan respuestas en el muy corto plazo, tanto con el tema del sistema del cordón dunar, como con la escollera de les Cases de Queralt", apuntaba.

Aún así, demandaba también soluciones a medio y largo plazo. "Seguimos esperando un proyecto más amplio de actuación para la costa que obviamente nos proteja también frente a los efectos del cambio climático pero que también nos ayude a volver devolver la dignidad a nuestras playas unas playas de arena que dejaron de serlo pero que, si queremos, con el trabajo de las administraciones, podemos recuperar", apuntaba Moreno.

Tras el temporal, el alcalde de Canet, Pere Antoni Chordá, incide en esto último y solicita al ministerio que actúe de forma "urgente y prioritaria" poniendo en marcha el proyecto de regeneración previsto para las playas del norte de Sagunt y Canet. Sin embargo, Antoni avisa de que el proyecto rescatado en 2018 ha quedado "desfasado" e insta a su revisión, ya que las playas ya no están en el mismo estado, su deterioro ha crecido y su estética ha cambiado por completo.

Además, el socialista insiste en acciones que frenen la regresión y aseguren la fijación de arena, que a su juicio es el origen del problema.

Por otro lado, el alcalde invita al ministerio a reflexionar. "Tienen que pensar y valorar si las iniciativas que están poniendo en marcha de refulados y espigones son las más eficientes y sostenibles. Desde Canet pensamos que no, y el ejemplo es la actuación en Almenara".

Mientras tanto, los vecinos de la zona ya han anunciado que se van a volver a manifestar el próximo 25 de febrero, en coordinación con otras agrupaciones vecinales de la Comunitat Valenciana.

Castellón, duramente golpeada

El litoral de la provincia de Castellón, en especial el de la zona sur, volvió a sufrir este jueves los estragos derivados del temporal marítimo pese a los esfuerzos de los consistorios para proteger su línea de costa. Una situación por la que, una vez más, las localidades afectadas exigen a Costas una actuación integral frente a la regresión.

Moncofa fue una de las poblaciones que atestiguó el avance del mar. La avenida Mare Nostrum resultó la más afectada y se cortó al tráfico rodado. También en la urbanización la Torre-Camí Cabres, el mar se comió por completo todo el material que este verano se depositó para que los vecinos tuviesen espacio para poder tomar el baño, así como quedó destrozada toda la jardinería existente en el pequeño paseo de la zona.

"Parece ser que Costas sigue mirando hacia otro lado y no empieza a pensar que nos estamos quedando sin litoral", dicen en Moncofa

«La cara es el espejo del alma y parece ser que Costas sigue mirando hacia otro lado y no empieza a pensar que nos estamos quedando sin litoral y de los proyectos, ni aparecen los que están en marcha, ni se proyectan los que hoy en día también hacen falta», señaló su alcalde, Wences Alós, instando a actuar al Gobierno.

Los colectivos vecinales llevan tiempo reclamando allí la colocación de espigones.

Más al sur, en Almenara, también fueron visibles los destrozos en el paseo de madera existente. El Ayuntamiento ha aprobado una declaración institucional para que el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Costas, lleve a cabo una actuación en el litoral sur de la localidad, con el objetivo de tomar las medidas de protección necesarias para paliar los efectos de futuros temporales y recuperar las áreas ahora dañadas.

Con todo, el ejecutivo sí que tiene previstas allí algunas intervenciones. En concreto, una vez cese el actual episodio, se trabajará en la zona de la Gola de Queralt para desplazar el material acumulado hacia las puntos donde más afecta la regresión.

Más al norte, desde el Ayuntamiento de Almassora puntualizaron que están pendientes de que la empresa adjudicataria del proyecto de regeneración presente antes de septiembre las alternativas de nuevas escolleras y depósitos de arena, tras lo que el Gobierno deberá licitar las obras. Por su parte, la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, se refirió ayer a la situación de Vinaròs, prometiendo que su partido «invertirá en la regeneración de la costa frente a la erosión y amenazas del derribo del PSOE».

Mal momento en Dénia

Dénia urge a que se llevan a cabo los tres proyectos de regeneración de su litoral, que suben a 34 millones de euros. Desde el ayuntamiento, han indicado que el último temporal, aunque no ha dejado grandes daños en la costa, sí ha puesto de manifiesto que hay que acelerar todo lo posible las obras para recuperar las playas pérdidas.

Recalcan que el temporal ha llegado a los pocos días de que se hayan iniciado los trabajos en la playa de les Deveses, una de las que sufren mayor regresión en el litoral valenciano. El Ministerio para la Transición Ecológica las ha adjudicado por 14 millones de euros. La empresa, que ha seguido trabajando pese al temporal (estos primeros trabajos consisten en marcar por dónde irán los tres nuevos espigones que fijarán los 600.000 metros cúbicos de arena que se verterán), dispone de 12 meses para concluir la regeneración.

El proyecto de les Deveses está en marcha. El ayuntamiento y también los vecinos cruzan los dedos para que no surja ningún imprevisto. Los otros dos grandes proyectos de regeneración del litoral dianense van más retrasados. Uno se desarrollará en el tramo de la playa de les Marines donde el mar ha echado ahora abajo la puerta que sobrevivió al temporal Gloria. El otro proyecto es el de la playa de la Marineta Cassiana. Ambos están en fase de estudio de impacto ambiental.

En Xàbia, el propio ayuntamiento nivelará las playas y repartirá la arena y la grava que ha desplazado el temporal.

Desocupación de la costa

En declaraciones este miércoles a Levante-EMV, el catedrático Jorge Olcina fue taxativo al señalar que llevan años advirtiendo de escenas como las vistas estos últimos días en la costa y que estos son los efectos del cambio climático.. Desde 2017 cada evento, aunque sin la virulencia del temporal Gloria, ha ido arañando la primera línea con daños ya irreversibles. "No hay vuelta atrás", remarca Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante. "Los diques o las escolleras son soluciones trampa", apunta, en alusión a algunas peticiones de propietarios o responsables municipales.

Para Olcina no cabe otra salida que la de una «desocupación progresiva» de todo lo ubicado en el dominio público marítimo-terrestre. «Cuanto más tardemos, lo que ahora son daños económicos pueden ser tragedias», explica. Experto en Ordenación del Territorio, Climatología y Riesgos Naturales, cree que las imágenes de Dénia, Sagunt o el litoral castellonense abocan a la puesta en marcha de un «plan pactado y negociado» de todas aquellas concesiones que el Partido Popular amplió con la Ley de Costas de 2013.