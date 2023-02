A Escola de Letras da Deputación de Pontevedra e a Editorial Galaxia inicia o 1 de marzo a súa cuarta edición, que se prolongará ata outubro. A presidenta provincial, Carmela Silva; a deputada provincial de Cultura, Victoria Alonso; o director da Escola, Francisco Castro; e os docentes Antonio García Teijeiro e Esther Carrodeguas participaron onte en Vigo na presentación do novo curso, que ofrecerá, ao igual que os anteriores, seis obradoiros literarios cun total de 90 prazas e no que Carrodeguas e a poeta Marta Dacosta se incorporan ao claustro do profesorado, xunto a Diego Giráldez, Inma López Silva e García Teijeiro.