La abuela gallega que enamora a la gran pantalla

Tes dous minutos para estar coa minha avoa e a sua vecinha Maria? Neste #domingo quero compartir con vos un pouco do behind the scenes do meu primeiro filme, unha secuencia que nunca entrou na version final, pero que tamen axuda a contextualizar o mundo de Julia e entender mellor este rural. #documental #filme #Julia #alcarras #CineRural #orgullodeavoa #julia #juliers