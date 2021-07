La vacunación y el menor riesgo de hospitalización de la población que acapara la mayor incidencia de COVID-19, jóvenes y adolescentes, permiten que las restricciones que a partir del sábado afectarán a dos tercios de la población gallega sean mucho más leves que las de las anteriores olas. Esos 1,7 millones de gallegos que viven en los 60 concellos en nivel máximo o alto no sufrirán cierres perimetrales ni toques de queda, pero a partir de las 12 de la noche del viernes al sábado deberán presentar certificado de vacunación, de haber pasado la infección o test negativo para entrar en el interior de bares y restaurantes y no podrán reunirse con no convivientes entre la 1 y las 6 de la madrugada.