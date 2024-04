Roba churros y el dueño del establecimiento le apalea con un cucharón

El pasado miércoles un hombre acudió a una churrería de la avenida Príncipes de España, en Santa Cruz de Tenerife. Tras hacerse con su pedido, el individuo abandonó el local sin pagar, pero el propietario se dio cuenta de lo que estaba pasando y lo siguió hasta el exterior del local.

En la calle comenzó un fuerte enfrentamiento. El dueño del negocio salió "armado" con un cucharón y le asestó un primer golpe en la espalda. Le preguntó si iba a pagar o no, pero no obtuvo más que gritos como respuesta. El dueño comenzó a amenazarle con la cuchara de remover los churros y el ladrón le levantó un puño de forma amenazante. La pelea no había hecho más que comenzar.

Ante dicha situación, el churrero comenzó a intentar acertarle con "el arma", una y otra vez hasta que un tercero trató de mediar. Se puso entre ambos y no se libró de recibir también un golpe.

Según algunos usuarios de Facebook, donde se compartió un vídeo del suceso, el mediador era en realidad uno de los acompañantes del supuesto ladrón. Cuando el churrero se percató de ello, corrió tras ellos, decidido a recuperar sus churros. Los cómplices escaparon como pudieron.