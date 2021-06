09·06·2021 13:12

Vacunación grupos 18 a 40 años:

Feijóo: "Los menores de 40 años una vez se termine el grupo de mayores de 50 se va a hacer un sistema mixto de llamamiento programado (como el actual) y voluntarios que nos notifiquen su interés por ser vacunados. Los intentaremos gestionar con la mayor eficacia posible", afirma. "Habrá más huecos que intentaremos llenar con esos voluntarios", añade.

Selecciona Española:

"No oculto que me resulta muy difícil de entender y explicar. Este debate no se ha hecho hace meses, cuando teníamos el conocimiento que se iba a celebrar la Eurocopa. Porque no hay tampoco un protocolo internacional para vacunar a los jugadores como sí lo hay para los Juegos Olímpico. Y porque el Gobierno no va a fijar postura casi hasta la víspera de los primeros partidos. No entendemos como no se prevé un hecho, por qué no hay un protocolo internacional y por qué el Gobierno no tiene opinión.

Me gustaría que el mismo protocolo de los Juegos Olímpicos se hubiese tenido para la Eurocopa. Sería lo más razonable. Pero por lo que se ve fallan los organizadores de la Eurocopa y el Gobierno. ¿Vacunar en este momento a los jugadores? Yo no soy médico, pero no creo que tenga mucha efectividad. Había que haber vacunado con anterioridad no de forma improvisada".