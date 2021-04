Aunque el avance de la desescalada se ha demorado al menos una semana, a la espera de conocer el impacto de la Semana Santa en la situación epidemiológica, este martes el comité clínico que asesora a la Xunta ha revisado de nuevo los niveles de restricciones de los concellos gallegos. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, comparece esta mañana para explicar lo analizado en la tarde de ayer.

Desde la madrugada de este viernes 9 de abril, O Grove y A Pobra do Caramiñal escalan hasta el nivel máximo. Esto implica que sus habitantes no podrán salir del concello y tampoco pueden entrar vecinos de otros municipios, a no ser que cumplan alguna de las excepciones contempladas en el DOG. Además, la hostelería permanecerá cerrada, excepto para servicio a domicilio (hasta las 00.00 horas) o para recoger en el propio local (hasta las 21.30 horas).

En el nivel alto, los expertos han determinado que permanezcan seis concellos: Pobra do Brollón, Rábade, O Irixo, Monterrei, A Illa y Carral; mientras que en el nivel medio se sitúan los municipios de Beade (que abandona el nivel máximo tras varias semanas ocupándolo en solitario), Cortegada, Padrenda, O Carballiño, Boimorto, Sanxenxo, Meis, Cangas, Gondomar, Moaña y Baiona.

El resto de localidades permanecerán en el nivel bajo.