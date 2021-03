¿Qué puedo hacer en San José y Semana Santa en Galicia?

Con el puente de San José a la vuelta de la esquina, el buen tiempo asomando y la vista puesta ya en la Semana Santa la pregunta está sobre la mesa ¿qué puedo hacer o qué no puedo hacer dada la situación actual por la pandemia del coronavirus? ¿Qué restricciones siguen vigentes? ¿Y si me he vacunado? La pasada semana el Gobierno central y autonomías (menos Madrid) alcanzaba un consenso sobre el plan para ambas fechas que recoge una serie de limitaciones que todavía podrán endurecerse más por parte de las comunidades autónomas. En el caso de Galicia, todavía se reserva la posibilidad de modificar algunas restricciones según se acerquen estas fechas, pero atendiendo a la situación actual estas son las respuestas a algunas preguntas sobre qué se podrá hacer en Galicia esta Semana Santa.