Una polémica ‘Ley Trans’ a debate

Brais vive en Pontevedra y es el primer menor transexual gallego que ha conseguido conservar sus óvulos a través de la sanidad pública para poder tener un hijo el día de mañana. Acaba de cumplir 18 años y es estudiante universitario de ingeniería informática con un excelente curriculum escolar. Está feliz. A su lado, como siempre, su madre, Vanesa Fernández, que le ha apoyado en todo el proceso de transición.

“Con 15 años me dijo que era un chico trans y quería que le llamáramos Brais. Nunca olvidaré ese día. Yo era bastante ignorante en este campo y cuando se acostó me pasé dos horas llorando”

Tras buscar en Internet, Vanesa encontró un vídeo de Arelas, la asociación de familiares de menores trans. “Eligió el nombre de Brais porque hacía tiempo venía preguntando cosas y un día le dije que si hubiera sido chico ese era el nombre que su padre y yo habíamos pensado ponerle. Fue un gesto muy bonito hacia nosotros”. Al día siguiente se sentó con su hijo: “ Le dije que como madre solo quería que fuera feliz. Tú eres tú, me da igual chico o chica ,o rojo o verde. Lo único que me preocupa es que tengas valores y empatía”.

El colegio y el cambio de nombre en el Registro Civil fueron los primeros pasos que dieron: “Pedimos que se aplicara el protocolo de Educación para estos casos, que le llamaran Brais y que pudiera ir a los aseos y a los vestuarios de chicos. Hubo problemas en el colegio y coincidió la huelga de los Juzgados, así que pasaron 5 meses hasta que nos concedieron el cambio de nombre y sexo legal en el juzgado”.

El colegio, lamenta Vanesa, no cambió hasta entonces el nombre de Brais en las listas de clase, cuando en otros centros lo hacían en cuanto los padres lo pedían, y uno de los profesores proyectó la lista en la pared con su nombre femenino. Por el contrario, indica, sus compañeros actuaron fenomenal.

“Creo que muchas veces en las administraciones te ponen problemas por desconocimiento"

“Creo que muchas veces en las administraciones te ponen problemas por desconocimiento, si tu les das hechos los pasos a dar no suele haber problemas. Para iniciar el tránsito necesitan ir al pediatra o al médico de cabecera. Nuestra doctora no tenía ni idea. Le dije yo que nos derivara a salud mental, y allí tuvieron que dar el visto bueno y certificar que no tienes ningún problema mental y que padeces disforia de género. Entonces ya vas al endocrino”. Este proceso, indica Vanesa, va a cambiar con la nueva ley.

"No comparto la opinión de esas mujeres que porque yo haya nacido con vulva y otra con pene consideran que yo soy más mujer"

En cuanto a la polémica dentro del movimiento feminista pro al autodeterminación de género asevera: “Soy mujer y feminista, pero no comparto la opinión de esas mujeres que porque yo haya nacido con vulva y otra con pene consideran que yo soy más mujer. Tenemos que estar todas sin diferencias en esta lucha”.

Nico tiene 31 años y es actor. Natural del Morrazo vive en Vigo y estos días se recupera de una operación de extirpación de las glándulas mamarias: “Hice el proceso en Vigo y fue rápido. Mi transición fue sencilla respecto a otras personas. La disforia de género ya estaba despatologizada por la OMS, así que el psiquiatra solo realizó una exploración para comprobar que no tengo patologías mentales”.

Nico aprovechó sus estudios de Arte Dramático y los escenarios para crear un personaje masculino con el que hacía shows: “Siempre fui así. Yo sabía que había algo que no encajaba, pero odiaba el fútbol y las peleas no me gustaban. Es algo que llevas dentro. La gran mayoría de mis parejas siempre fueron chicos y me costó mucho dar el paso de hormonarme”, relata.

En su caso hizo el tránsito de adulto e independizado económicamente, lo que le facilitó las cosas:

“Creo que mi madre llevó peor lo de que fuera actor que transexual, me había visto tantas veces caracterizado de hombre... ”

Si recibir el DNI a nombre de Nicolás fue emotivo, Nico sostiene que le resultó más impactante “el momento en el Registro Civil en que pides el cambio de nombre y el funcionario te llama en alto por tu nuevo nombre masculino y firmas para decir que estás conforme”.

Sara hizo el proceso contrario. Al nacer sus padres la inscribieron como un chico, pero fue la primera menor trans que cambió su nombre en el Registro Civil en Galicia. Hoy, junto a su madre Cristina Palacios, presidenta del colectivo Arelas, son dos activistas que ayudan a menores a afrontar una situación de la que ellas fueron pioneras.

“Sara tiene ya casi 15 años y tuvimos la suerte de que desde muy pequeñita expresó lo que era. "

"Así que no fue un shock. De forma natural se ponía mi ropa, era muy femenina, pero creíamos que eran juegos que nos hacían gracia. A los 5 años nos pedía que le llamáramos con nombre de niña”, recuerda su madre, Cristina Palacios.

En Infantil, llevaba una muñeca al colegio pero al pasar a Primaria niños de 8 y 9 años le llamaban en el recreo mariquita, maricón. “Para evitar ese castigo dejó aquellos comportamientos, creímos que todo había acabado. Pero lo escondió. Cuando tenía 8 años mi marido vio un artículo en un periódico de una niña de Burgos, de las primeras en España que lograba que un juez autorizara cambiarle el DNI. De repente se nos abrió un mundo que nosotros desconocíamos, y daba el nombre de la asociación Chrysallis”, relata Cristina.

"¿Esta niña es como yo entonces?"

Compartió con su hija la información: “Le enseñé la foto de la niña de Burgos, le dije que nació con pene y dieron por hecho que era niño cuando realmente es una niña. Me preguntó: ¿Esta niña es como yo entonces?, y empezó a llorar. Fue el detonante y con 8 años y medio empezó a vivir como Sara. Creímos que tendríamos que irnos de la zona semirrural de Lugo en la que vivimos a otra ciudad y empezaríamos una vida de cero. Afortunadamente no hizo falta, en cuanto se presentó en el colegio como Sara dejaron de acosarla y nuestra experiencia ha sido muy positiva”, indica.

Cristina Palacios respalda la nueva ‘Ley Trans’. “Tienen que dejar de ser tutelados por salud mental, no lo necesitan para acreditar su identidad. Ningún niño va a ir a cambiarse el nombre solo. Al que no tenga apoyo familiar lo oirá un juez. Hay mucho maltrato familiar en niños trans. Tenemos una ley de 2015 que reconoce la autodeterminación de los menores con respecto a raza, sexo y la orientación e identidad de género. Quiere decir que todos los menores tienen derecho a vivir libremente su orientación sexual y no está pasando”.

Pvlse es un colectivo de profesionales que asesora a personas trans. “Feministas radicales dicen que ser una mujer es un hecho biológico innegable, cuando ser hombre o mujer radica en la vivencia personal de cada persona. Es un sentimiento y nadie le puede decir a otro como sentirse. Lo que no se puede permitir es que excluyan a las mujeres trans de las reivindicaciones feministas. Así sufren una doble discriminación, por ser mujer y por ser trans. Por eso es necesaria una ley que proteja su derechos”, defiende el coordinador del colectivo Francisco Fernández.

Integrantes de la asociación PVLSE Vigo Prestar apoyo al colectivo LGTBIQ+ es el principal objetivo de esta organización que asesora y acompaña en todos los trámites. A través de las redes están recogiendo sugerencias de simpatizantes y el próximo 15 de noviembre las presentarán como asociación para la ‘Ley Trans’, ya que el 18 finaliza el plazo abierto por el Ministerio de Igualdad.

“Transxenerismo e feminismo son distintos, non se pode invisibilizar a muller” Amada Traba - Profesora de Socioloxía da Educación

Amada Traba, profesora de Socioloxía da Educación na Universidade de Vigo e voz de referencia do movemento feminista galego anticipa un debate intenso aínda que confía en chegar a acordos para sacar adiante unha ‘Lei Trans’ que non invisibilice a muller.

–A ministra Irene Montero avanza unha ‘Lei Trans’ que recoñece a “autodeterminación de xénero”, un punto de fricción entre o movemento feministas

–O feminismo é un movemento moi plural e no seu seo ten habido profundos debates, e posicións diferenciadas. Todo o feminismo encádrase nunha posición crítica cuxa idea principal é que o xénero é unha construción social e o sexo é a base material desa construción. A partir da formulación da teoría queer parece que se tenta impugnar esta idea e desprazar o feminismo nun momento no que o movemento ten alcanzado unha extensión e profundidade descoñecida. Como tradición teórica, o feminismo ten como obxectivo explicar a subordinación das mulleres e desvelar como o patriarcado oprime.

–Cales son as diferencias coa teoría do tranxenerismo?

–O obxectivo do transactivismo queer é a loita en favor das disidencias sexuais. Para o feminismo o xénero é unha construción social que se impón sobre unha base material e biolóxica: o sexo. Para a teoría queer o sexo é unha construción social, como é o xénero. Para o feminismo (non só o radical) o sexo é unha realidade material e o xénero unha construción cultural sobre esa base material. A categoría sexo, a sexualidade e a reprodución son realidades concretas sobre as que se ten configurado o patriarcado como forma de poder, de xerarquía, de desigualdade ou de exclusión. Non se pode invisibilizar esta idea. Este é o punto de fricción. Para o feminismo o suxeito político son as mulleres.

–Por que colectivos feministas din que o esencialismo de xénero non axuda a reinvindicar os dereitos colectivos das mulleres?

–Porque suporía unha operación de borrado dese suxeito político. Eu creo que no debate parlamentario se van producir os necesarios espazos de consenso que van ser interesantes para aclarar e chegar a acordos. Espero que non se encha de ruído.

–Onde están as diferencias coa teoría do transxenerismo queer?

–O feminismo ten sido un movemento solidario cos movementos de disidencia sexual, persoas acosadas, menosprezadas, que non teñen espaczo no mercado laboral... Efectivamente é unha cuestión de dereitos humanos. Pero temos que velos como movementos diferentes, cos que se poden acordar políticas moi necesarias, pero en base ás reivindicacións dese movemento non se pode proceder ao borrado do suxeito político “muller”.

–Precisa o feminismo de novas etiquetas?

–A denominación “radical” significa que tenta desvelar a “raíz” da subordinación, porque de non atacar as causas e as raíces o patriarcado, como calquera forma de dominación poderá transformarse e continuar, tal como vemos na sociedade actual. As etiquetas póñense por varias razóns. Ás veces para simplificar, pero sobre todo para “marcar” a un “outro” no combate ideolóxico ou no antagonismo social. Neste caso, pretende desautorizar ao movemento feminista, desautorización que até agora procedía de posicións conservadoras contrarias á igualdade, ás que actualmente se suman, nunha extraña combinación, algúns sectores do movemento LGTB. Está en xogo a hexemonía do discurso e o control dos recursos e dos organismos que se foron creando para lograr a igualdade. Pero tamén hai sectores interesados en lexitimar e legalizar os ventres de alugueiro.

“La transexualidad deja de ser enfermedad” Miguel Vieito - Jurista, asesor de Arelas y experto externo del primer proyecto legislativo de la ‘Ley Trans’

El abogado gallego Miguel Vieito es activista y asesor de la asociación de padres de menores transexuales Arelas. Logró el primer cambio de nombre y sexo de un niño en Galicia y, hace unos meses, llevó el caso del primer trans menor al que se permite congelar material reproductor por si en el futuro quiere tener hijos. La nueva Ley, destaca, es importante porque la transexualidad deja de ser una enfermedad –como ocurrió en su día con los homosexuales– y con la autodeterminación de género que permite también a los menores cambiarse de nombre en el Registro Civil sin aval paterno se resuelven muchos problemas.

–La autodeterminación de género causa fricción en el movimiento feminista. Basta con que decir que uno es mujer o que es hombre para cambiarse de nombre y sexo.

–Un grupo de feministas radicales autoexcluyentes entienden que las mujeres trans no deben ser sujeto político del feminismo. Entienden que la elección de la identidad de género es cuestión volitiva, un quiero ser mujer o quiero ser hombre. Eso es falso. El trans sabe que es hombre o mujer. Esta posición choca de frente con los derechos humanos. Comunidades como Valencia, Navarra o Madrid reconocen la autodeterminación.

–¿Qué tiene de bueno el proyecto de Ley que avanza Igualdad?

–A nivel social habría que alegrarse de que exista, necesitamos una ‘Ley Trans” que establezca regulaciones sólidas competenciales a nivel de Estado y que no quede al albur de jueces y fiscales el cambio de nombre o sexo en el Registro Civil. Pero sobre todo, es importante le despatologización del transexualismo, que deje de considerarse una enfermedad. A partir de 2022 la disforia va a salir a nivel internacional de los manuales de diagnóstico médico y la legislación debe estar a la altura. No habrá que aportar un informe psiquiátrico, ni serán los médicos los que decidan. Ahora sin ese informe no se cambia de sexo a nadie.

–Que un menor pueda decidir sin permiso paterno el cambio de nombre, también es polémico.

–Ahora si uno de los progenitores se opone no pueden cambiarlo y algunos padres lo utilizan como moneda de cambio en procesos de divorcio. Se nombrará un mediador judicial y el cambio no es automático, los menores deben tener suficiente madurez y situación estable de transexualidad. Además, no es irreversible.

–Hay quien apunta posibles abusos de Ley, como el maltratador que se declare mujer para librarse de la pena

–El Derecho tiene figuras para regular el abuso y el fraude de Ley. No se dejará que esto pase.