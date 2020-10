¿Qué le preguntarías a una chica trans? Es la pregunta que lanza Daniela Requena (Valencia) cada cierto tiempo a su casi medio millón de seguidores en TikTok. Daniela es periodista, tiene 28 años y se ha hecho viral retransmitiendo su día a día como mujer transexual y respondiendo sin tapujos a todas las dudas de su audiencia. No le importa hablar de vaginoplastia, relaciones sexuales, hormonas y su propia transición. Insiste en derribar estigmas y prejuicios que todavía pesan sobre el colectivo trans en una aplicación cuyo usuario medio tiene entre 16 y 24 años. Y a este paso lo va a conseguir.

–¿Cuándo empiezas en TikTok? ¿Desde el principio buscabas contar tu transición?

–Me creo la cuenta durante el confinamiento porque estaba aburrida de ver Netflix. En marzo solo veía vídeos. En el mes de mayo subí los primeros bailando y haciendo tonterías. Es el 28 de agosto cuando publico el primer vídeo sobre mi transición. Y se hace viral. En dos meses he pasado de tener mil seguidores a 450.000. Es una locura.

–Sorprende que cuentas cosas muy personales a tu audiencia; hablas de relaciones sexuales con chicos, vaginoplastia, hormonas...

–Soy una persona muy natural y abierta, y sobre todo no me da ninguna vergüenza ser transexual. Cuando yo decidí exponerme lo hice porque quería eliminar estigmas sociales y mostrarme sin complejos. Cuento todo como es;_relaciones, cirugías, hormonas, todo.

–La gente que te ve es muy joven, sobre todo adolescentes ¿Son comprensivos?_

–Muchísimo. Y sobre todo muy defensores, a la mínima que me dirigen algún comentario ofensivo me defienden. Y me sorprende que ellos tienen más conciencia sobre el tema de la transexualidad que yo misma a su edad. Ellos saben bastante del tema y además me hacen preguntas con mucha educación.

–¿Qué es lo que más te preguntan en tus vídeos?_

–Me piden fotos de antes del cambio, si yo disfruto las relaciones sexuales, cuánto dinero me he gastado en cirugías. Y luego hay gente que quiere dar el paso y me pide consejo.

–¿Te has encontrado con personas trans que no sabían cómo contarlo y han visto en ti un referente?

–Eso es lo más satisfactorio. Cuanto te dicen ‘gracias a ti he visto un ejemplo que me motiva y voy a dar el paso’ o ‘gracias a ti he tomado la decisión de decírselo a mis padres. Incluso padres y madres que intuyen que sus hijos están pasando por eso y quieren saber cómo hablarlo con ellos.

–Todavía no hay muchos referentes trans en España.

–Efectivamente. Y muchos de los que hay están vinculados al reality show, a la noche, al espectáculo... Que para mí es súper respetable, pero también hay gente trans que quiere ser enfermera, banquera, o periodista. Precisamos referentes trans en trabajos más del día a día. Eso es lo que yo busco, educar a las nuevas generaciones y decir a quien me vea que, si eres trans, “no tengas miedo porque no pasa nada”. Vivimos en una sociedad que avanza y yo quiero dar ejemplo de una chica trans que trabaja de lo que le gusta y ha tenido muchísimo apoyo de la familia. Sí, soy transexual, y sí, soy muy feliz.

–En un TikTok cuentas que tu cambio de sexo provocó que la sociedad te comenzara a leer como una mujer y empezaste a sufrir el machismo cotidiano.

–Sí. Fue un cambio muy grande. Por ejemplo, mi familia me empezó a exigir ser muchísimo más aseada que antes, hablo de depilación, maquillaje, que seas más coqueta. Mientras que a mi hermano no se le exige ni la mitad. Luego está el acoso diario que sufrimos las mujeres, que se metan en tu espacio sin tu permiso, que te toquen, te sigan a casa... Todo eso lo descubrí con el cambio de sexo.

–Las personas trans seguís teniendo muchos problemas para trabajar ¿Te ha ayudado tener un aspecto socialmente visto como femenino?

–Claro. Es una realidad. Si eres una chica trans pero se te perciben rasgos masculinos vas a sufrir muchos más rechazos laborales solo por tu físico. La sociedad no está preparada para ver una mujer con barba atendiendo en una cafetería. Hay personas que han estudiado y son muy válidas pero su aspecto les cierra las puertas. La sociedad debe asimilar que existen hombres con pene, mujeres con vagina, mujeres con pene y hombres con vagina.