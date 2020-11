El imprevisto anuncio de nuevas restricciones para frenar el coronavirus realizado esta mañana por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya está negro sobre blanco. La Xunta llevó a última hora de este miércoles al Diario Oficial de Galicia uno de los textos en los que define las medidas avanzadas esta mañana por el mandatario. Para empezar, pone fecha exacta a la vigencia de estas decisiones: algunas empezarán a aplicarse la medianoche del jueves, como la ampliación de las reuniones a seis personas allí donde no hay restricciones más duras, y otras, como el cierre de la hostelería, comenzarán a las 15:00 del viernes. El nuevo diseño del cierre perimetral --por ejemplo, Vigo y varios de los concellos de su área formarán una unidad-- comenzará a las 00:00 del sábado.

Todas las medidas, siempre en función de la evolición de la situación epidemiológica, dejarán de estar en vigor el viernes 4 de diciembre a las 15:00, justo antes del comienzo del puente de la Constitución. Así consta en el decreto que ha firmado Feijóo, como autoridad delegada en Galicia durante el estado de alarma.

De entre todas las decisiones, destaca el cierre de la hostelería en las siete ciudades y otros 53 concellos. Los locales de restauración solo podrán servir comida para recoger o para entregarla a domicilio. En estas localidades, donde reside el 60% de la comunidad, se mantienen los cierres perimetrales y las reuniones solo estarán permitidas entre convivientes. En el resto, se amplía a seis el número de personas no convivientes que pueden juntarse.

En la orden de la Consellería de Sanidade, todavía por publicar, se definen las actividades no esenciales que quedan prohibidas y los locales que no podrán abrir. Son las siguientes:

I. Espectáculos públicos:

I.2. Espectáculos taurinos.

I.3. Espectáculos de circo.

I.4. Espectáculos feriales y expositivos.

I.5. Espectáculos pirotécnicos.

II. Actividades recreativas:

II.1. Actividades culturales y sociales.

II.2. Actividades de ocio y entretenimiento.

II.3. Atracciones recreativas.

II.4. Actividades de restauración.

II.5. Actividades zoológicas, botánicas y geológicas.

III. Establecimientos abiertos al público (que deben cerrar):

III.1. Establecimientos para espectáculos públicos.

III.1.4. Circos.

III.1.5. Plazas de toros.

III.1.7. Recinto Ferial.

III.2. Establecimientos de actividades recreativas.

III.2.1. Establecimientos de juegos.

III.2.1.1. Casinos.

III.2.1.2. Salas de bingo.

III.2.1.3. Salas de juegos.

III.2.1.4. Tiendas de apuestas.

III.2.2. Establecimientos para actividades deportivas.

III.2.2.4. Pistas de patinaje.

III.2.2.7. Piscinas recreativas de uso colectivo.

III.2.3. Establecimientos de atracciones y juegos recreativos.

III.2.3.1. Parques de atracciones y temáticos.

III.2.3.2. Parques acuáticos.

III.2.3.3. Salas de recreación.

III.2.3.4. Parques polivalentes.

III.2.4. Establecimientos para actividades culturales y sociales.

III.2.4.5. Salas de conciertos.

III.2.5. Establecimientos de restauración.

III.2.5.1. Restaurantes.

III.2.5.1.1. Salones de banquetes.

III.2.5.2. Cafeterías.

III.2.5.3. Bares.

III.2.6. Establecimientos para actividades zoológicas, botánicas y geológicas.

III.2.7. Establecimientos de ocio y entretenimiento.

III.2.7.1. Salas de fiestas.

III.2.7.2. Discotecas.

III.2.7.3. Pubs.

III.2.7.4. Cafés-show.

III.2.7.5. Furanchos.

III.2.8. Centros de ocio infantil.

La orden también detalla las excepciones al cierre:

I. Espectáculos públicos:

I.1. Espectáculos cinematográficos.

I.2. Representaciones teatrales y musicales.

I.5. Espectáculos deportivos.

II. Actividades recreativas:

II.1. Actividades deportivas.

III. Establecimientos abiertos al público:

III.1.1. Cine

III.1.2. Teatro

III.1.3. Auditorios

III.1.4. Establecimientos para espectáculos deportivos: estadios deportivos, pabellones, áreas deportivas, gimnasios, piscinas de competición.

III.2.4.1. Museos

III.2.4.2. Bibliotecas

III.2.4.3. Salas de conferencias

III.2.4.4. Salas polivalentes

En cuanto al deporte, la orden establece que la celebración de eventos, entrenamientos o competiciones deportivas que se realicen en instalaciones deportivas o en la vía pública podrá realizarse con el público mientras permanezca sentado, mientras no supere 50 por ciento de la capacidad permitida de la instalación o espacio de que se trate y con un límite de 30 personas para lugares cerrados y 75 personas en el caso de actividades al aire libre. No obstante, el máximo indicado podrá ampliarse hasta las 50 personas para espacios cerrados y 150 en el caso de actividades al aire libre, previa autorización de la Xunta. Esos mismos límites y exepciones rigen para las actividades culturales y para la celebración de congresos, por ejemplo.

"Nos preocupa la situación en Galicia y en el resto de España; las restricciones deben reforzarse", subrayó Feijóo esta mañana. Sobre el sector de la hostelería, uno de los más afectados por el cierre Feijóo avanzó que se están analizando ya medidas de apoyo. El líder gallego también mostró su esperanza de que puedan abrir en diciembre. Desde el sector ya han mostrado su rechazo.

Feijóo: "Son decisiones difíciles y soy consciente de que las limitaciones son frustrantes; pero toca ampliarlas por nuestra salud y por la economía"

¿Qué otras actividades se permiten?

No habrá limitaciones para ir al trabajo, colegios, atención a personas dependientes, motivos de salud, para realizar compras (los comercios seguirán abiertos pero se reducen los aforos en centros comerciales: en zonas comunes un tercio, pero en el interior de las tiendas será del 50 %.). También se podrá practicar deporte. "La práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico, siempre que, este último caso, todas las persoas del grupo sean convivientes, sin contar, si es el caso, el monitor. En las instalaciones y centros deportivos, como gimnasios o pabellones, también será posible ejercitarse, pero en este caso solo de forma individual, a no ser que sea precisa la participación del monitor. La capacidad no superará, en ningún caso, el 50 por ciento del máximo permitido.

Este anuncio se produce solo unas horas después de que el comité clínico acordara ayer mantener las restricciones fijadas el viernes pasado, como el cierre perimtral de las grandes ciudades y la prohibición de realizar reuniones entre no convivientes en todas estas áreas. Solo unas horas después, el comité clínico ha apostado por introducir medidas más restrictivas.

"Reitero nuestra preocupación actual en Galicia y en el resto de España", subrayó el presidente autonómico. "El virus ya cobró 951 vidas en Galicia", cifró. La comparecencia de Feijóo llegó después de que Galicia sufriese su jornada más letal de la segunda ola con 21 muertes, una de las peores cifras de toda la pandemia. Ayer llegaron noticias más esperanzadoras con un cierto frenazo en el número de contagios. No obstante, de nuevo hubo que lamentar el fallecimiento de siete personas a causa del Covid-19.

Salvar la campaña de Navidad, entre los objetivos

Aunque el principal objetivo de estas medidas, tal y como trasladó el presidente de la Xunta, es el de doblegar la curva de contagios de "forma clara y contundente", también apuntó que se persigue rebajar la tensión hospitalaria o, "algo más difícil de alcanzar", según el mismo admitió: "Intentar salvar la campaña de Navidad".

Los expertos persiguen "resetear el sistema" con medidas más duras que permitan doblegar la curva

"Los expertos persiguen resetear el sistema en el número de casos activos y también en el porcentaje de incidencia del virus. Consideran que para evitar más tensiones es mejor tomar medidas más duras durante menos tiempo en lugar de medidas suaves que no consigan bajar la curva", argumentó el líder gallego.

Contagios hoy en Galicia

Después de que el comité clínico de la Xunta decidiese, durante la noche de este martes, mantener el cierre perimetral de sus ciudades, Galicia presenta hoy unas cifras que se sitúan entre las peores de esta segunda ola de la pandemia. La comunidad gallega suma 626 casos de Covid-19 confirmados por PCR en las últimas 24 horas, de ellos 187 en el área de Vigo y 120 en la de A Coruña y Cee. Así pues, en esta jornada vuelven a repuntar los contagios, al superarse en unos 200 a los de este martes, lo que supone un incremento del 30%.

Vigo alcanzó hoy el segundo dato más preocupante de la pandemia

En el caso de Vigo, los contagios se han duplicado hoy. El área sanitaria suma 187 positivos, el segundo dato más alarmante de la pandemia. Ya hay 2.271 personas infactadas con coronavirus.

Confinamiento domiciliario

Preguntado por la posibilidad de decretar en Galicia un confinamiento domiciliaro, Feijóo aseguró que "no se puede desechar ninguna posibilidad": En cualquier caso, explicó que las nuevas restricciones anunciadas hoy para 60 concellos persiguen precisamente evitar llegar a ese extremo. "Está condicionado a la situación que tengamos en cada momento", concluyó.