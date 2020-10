Centros de día: menos usuarios y blindaje de metracrilato en la segunda ola de Covid

Con un nivel de ocupación menor al de antes del confinamiento –bien por el gran deterioro sufrido durante el aislamiento por los usuarios, por el miedo de algunas familias por la situación actual y porque la gran mayoría de los responsables han decidido no cubrir el cien por cien de las plazas– los centros de día para el cuidado de los mayores se blindan tras la desescalada ante la nueva ola de Covid. A las medidas higiénico sanitarias, tomas de temperatura, mascarillas y distancias, se suma un nuevo elemento, las mamparas de metacrilato en las mesas de los usuarios y para separar espacios en las mesas. El aforo ya no está limitado, han terminado la desescalada y cumplen no solo con el protocolo impuesto por la Xunta, sino que han ido más allá para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores. Pero en vez de la nueva normalidad que esperaban, deben afrontar la segunda ola del virus.