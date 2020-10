Tres minutos antes de su entrada en vigor la Xunta ha publicado una edición especial del Diario Oficial de Galicia (DOG) con las nuevas medidas que ayer propuso su comité clínico para frenar la segunda ola del coronavirus, que no ha hecho sino agravarse en las últimas semanas. Las restricciones decididas en fechas anteriores parecen no estar dando el resultado deseado, según constata el Gobierno gallego en la orden lanzada la medianoche de este jueves. Suben la incidencia, la ocupación de camas en los hospitales y el porcentaje de pruebas PCR que dan positivo. Solo en Ourense la pandemia da síntomas de remitir, aunque sigue acaparando la mayoría de fallecidos en las últimas jornadas. El texto apunta otro argumento para apuntalar la necesidad de acotar la vida social: la incidencia entre la población mayor, la más frágil frente al Covid-19, como se está demostrando de nuevo en las residencias de mayores. La nueva ronda de medidas tendrá una vigencia de 14 días, aunque se revisarán en una semana y se podría adelantar su cancelación.

Como ya avanzó ayer la Consellería de Sanidade, salvo en aquellos concellos con limitaciones más severas como varios ourensanos y ahora Santiago y O Milladoiro, en toda Galicia pasan a estar prohibidas las reuniones de más de cinco personas, a no ser que sean convivientes. No se aplicará en el caso de actividades laborales, empresariales, profesionales y administrativas, actividades laborales, empresariales, profesionales y administrativas, actividades en centros universitarios, educativos y de formación y ocupacionales, además del deporte federado. La Xunta esgrime que es en el ámbito familiar y amistoso en el que existe un "mayor riesgo" para haber más confianza "y relajación de las medidas de seguridad". De hecho, se recomienda a mayores de 75 años y personas de riesgo que eviten salir de casa a las horas de mayor afluencia.

No es la única decisión que ha tomado el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo. También se han vetado de pleno las fiestas, verbenas, eventos populares y atracciones de feria. Sí que seguirán abiertos los locales de apuestas, aunque deberán adelantar su cierre a las 00:30. Hasta ahora se beneficiaban de una peculiar excepción que les permitía abrir hasta bien entrada la madrugada. Los parques infantil también se salvan del cierre.

Restauración y comercio

El interior de los locales de hostelería queda reducido a un 50 por ciento del aforo y no se podrá consumir en la barra. Las terrazas quedarán al 75 por ciento. Tanto dentro como fuera deberá guardarse la distancia de seguridad entre mesas. De nuevo, solo podrán juntarse cinco personas, excepto en los municipios con restricciones extra, donde solo pueden compartir mesa los convivientes.

En cuanto a los comercios minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al público que no formen parte de centros o parques comerciales no podrán superar el 50 por ciento de su aforo total. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción. También deberán prestar un servicio de atención preferente a mayores de 75 años, el cual deberá concretarse en medidas como control de accesos o cajas de pago específicos, y/o en horarios determinados que aseguren dicha preferencia en la atención. Las mismas restricciones se aplican a los centros comerciales, aunque no se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes excepto para el tránsito entre los establecimientos, salvo en la actividad de hostelería y restauración que se lleve a cabo en esas zonas. Queda prohibida la utilización de zonas recreativas como pueden ser zonas infantiles, ludotecas o áreas de descanso, que deben permanecer cerradas.

Bodas, entierros y velatorios

Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones debidamente habilitadas, con un límite máximo, en cada momento, de 25 personas en espacios al aire libre o de diez personas en cerrados, sean o no convivientes. La participación en la comitiva para el entierro o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de 25 personas, entre familiares y allegados, sean o no convivientes, además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

La asistencia a lugares de culto no podrá superar el 50 por ciento de su aforo. El aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto. y no se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la celebración de actos de culto.

En el caso de que las bodas o celebraciones se lleven a cabo en lugares de culto, deberán aplicarse las reglas de aforo y las medidas de higiene y prevención antes referidas. Las celebraciones que puedan tener lugar tras la ceremonia en establecimientos de hostelería y restauración se ajustarán a las condiciones y al aforo previstos para la prestación del servicio en estos establecimientos. En cualquier caso, deberá respetarse un máximo de 100 personas en espacios al aire libre o de 50 personas en cerrados.

Cultura

La cultura, la que sigue viva, no se prohíbe, aunque los aforos también quedan limitados. En las bibliotecas, archivos, museos y salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales podrán realizarse actividades presenciales sin superar el 50 por ciento del aforo máximo permitido. Por su parte, los cines, teatros, auditorios, circos de toldo y espacios similares podrán desarrollar su actividad, contando con butacas preasignadas, siempre que no superen el 50 por ciento del aforo permitido en cada sala. En todo caso, habrá un límite máximo de 60 personas para lugares cerrados y de 150 si se trata de actividades al aire libre. No obstante, podrá ampliarse el límite indicado hasta un máximo de 100 personas para lugares cerrados y 300 personas si se trata de actividades al aire libre, previa autorización de la Xunta.

Deportes

La práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico. En el caso de la práctica de forma colectiva, el máximo será de cinco personas de forma simultánea, sin contar, en su caso, al monitor. Nuevamente, en los concellos con restricciones a mayores, los grupos solo podrán ser de convivientes. En las instalaciones y centros deportivos podrá realizarse actividad deportiva en grupos de hasta cinco personas, sean o no convivientes, y sin contar al monitor, sin contacto físico, y siempre que no se supere el 50 por ciento de la capacidad máxima permitida, y deberán establecerse las medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad.

La celebración de eventos deportivos, entrenamientos, competiciones que se realicen en instalaciones deportivas o en la vía pública podrán desarrollarse con público siempre que este permanezca sentado, que no se supere el 50 por ciento del aforo permitido de la instalación o del espacio de que se trate y con un límite de sesenta personas para lugares cerrados y de ciento cincuenta personas si se trata de actividades al aire libre. No obstante, podrá ampliarse el límite indicado hasta un máximo de 100 personas para lugares cerrados y 300 personas si se trata de actividades al aire libre, previa autorización de la Xunta.