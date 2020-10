EN DIRECTO | Nuevas restricciones en Galicia: "Se cerrará toda la actividad no esencial en O Carballiño, O Irixo y Boborás"

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, comparece en este momento para detallar las restricciones que se aplicarán en Galicia a partir de este jueves. Anoche, la Xunta anunciaba que toda la comunidad entraba en nivel 2 de limitaciones debido al repunte de la pandemia, que esta semana ya ha alcanzado los niveles de la primera ola com más de 5.000 casos activos y 836 fallecidos.



García Comesaña ha apuntado esta mañana que aunque Galicia se encuentra en la media española de contagios, la evolución epidemiológica apunta a que "un 90% de los brotes surgen de contactos familiares". El Conselleiro anunció que se endurecerán en dos puntos de Ourense.

En O Carballiño, Boborás y O Irixo, donde a pesar de las "medidas importantes, vemos que los resultados no se producen". Atribuye este alza a que "las medidas no son suficientes o no se están cumpliendo". También preocupa el área de Verín, donde se endurecerán las medidas.

Verín hay un incremento de casos mantenido en el tiempo, que "no parece que tenga una respuesta óptima a las medidas implementadas. Tenemos un cúmulo de 51 casos en los últimos 7 días. No solamente estamos sumando nuevos casos, sino que más casos que en las semanas anteriores", destaca la directora xeral de Saúde Pública, que incide además en la avanzada edad de los vecinos de este concello como factor de riesgo.

"En O Carballiño es donde realmente vemos una tendencia creciente que nos preocupa. Tenemos que intentar que se estabilizar la situación. En los últimos 7 días en toda la comarca hubo 109 casos nuevos, más que en Verín o en Ourense", resaltó.

Medidas

En O Carballiño, Irixo y Boborás, donde ya existe un cierre perimetral, se cerrará la toda la actividad no esencial: espectáculos públicos y actividades recreativas. Cerrarán cines, teatros, auditorios, bingo, recintos deportivos, piscinas, parques, museos, cafeterías, restaurantes... Los locales de hostelería podrán ofrecer comida para llevar a domicilio, mientras que los hoteles reducirán su uso a las exigencias de alojamiento de la pandemia.

"El incremento en todas las comarcas de las grandes ciudades galegas, es notable. Es responsabilidad de todos. Los que vemos realmente es que los contagios proceden de interacciones sociales", apuntó el doctor Sergio Vázquez.

En O Carballiño y su entorno "no tuvimos más remedio que restringir la actividad a lo esencial". "Tenemos que reducir nuestras interacciones sociales para reducir la transmisión del virus y guardar las medidas de cuarentena aunque tengas síntomas leves", reclamó Vázquez, quien hizo un llamamiento a la responsabilidad social. "La cuarentena y las medidas son el único medio de acabar con la pandemia", insistió.

Santiago y Milladoiro, en nivel 3 y hacer entornos burbuja con reuniones de convivientes.

El conselleiro transmitió un mensaje de confianza y tranquilidad pese a las restricciones: "Si la medidas se cumplen los resultados llegan", sentenció, y puso como ejemplo a la contención del virus en Ourense y Barbarás. Quiso agradecer a los vecinos de estos concellos su colaboración.

Situación en Vigo

Según detalló Carmen Durán, Vigo acumula en los últimos 7 días 93,8 casos, casi al nivel de la media del conjunto gallego. Pero a 15 días, el dato se sitúa en 149,3 , por debajo del ratio de la comunidad gallega. "A día de hoy es necesario aplicar medidas extraordinarias en Vigo. Aunque mantenemos una actitud vigilante y de monitorización del avance de los contagios, pero con los datos de ayer, la ciudad refleja una situación mejor que el resto de la comunidad gallega", explicó la directora xeral de Saúde Pública.

¿Cuáles son las restricciones

El nivel 2 de limitaciones destaca por reducir a cinco las personas en reuniones. Supone rebajar a la mitad el anuncio de la semana pasada que ponía en 10 el tope. Además, se prohíben las verbenas y fiestas y el consumo en la barra de los bares. Los aforos en comercios, restaurantes y otros espacios públicos se reducen al 50%, y al 75% en las terrazas.

Concellos con medidas especiales

Estas normas generales serán de aplicación en toda Galicia, pero hay cuatro núcleos cuya situación epidemiológica ha llevado a la Xunta a elevar las prohibiciones. Se aplicará el nivel 3 en las áreas de Santiago y Ames (solo en O Milladoiro); Ourense y Barbadás; y Vilardevós, Verín y Oímbra.

En ellos queda prohibido el consumo en el interior de bares y cafeterías, mientras que en las terrazas y los restaurantes habrá un máximo de cinco personas por mesa.

En todos ellos, más O Barco de Valdeorras, está prohibidas las reuniones de no convivientes (en Ames se aplica tan solo a la parroquia de O Milladoiro). Y en los tres núcleos en nivel 3 de Ourense la movilidad queda restringida dentro del perímetro. Solo se permite salir de esas áreas en riesgo por motivos laborales, sanitarios o educativos.

La cuarta área con mayor nivel de restricciones abarca O Carballiño, O Irixo y Boborás, donde quedan restringidas todas las actividades no esenciales.