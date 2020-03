Tres docentes, una senadora y un neumólogo, los positivos confirmados por coronavirus

Ourense incrementó el número de positivos por coronavirus hasta registrar un total de cinco, de los 35 que tiene Galicia -a la hora de cierre de esta edición- que serían 63 si se confirman los pendientes en la Comunidad. A la espera del Centro Microbiológico de Madrid también está el hospital ourensano de confirmar si otro sanitario más está contagiado y ya serían seis los casos en Ourense.

En concreto, a los primeros casos -una profesora del Colegio Plurilingüe Salesianos y un medico del servicio de neumología del CHUO- se le sumaron en las últimas 24 horas la senadora ourensana por parte del PP, Carmen Leyte, otra docente del colegio Salesianos y un caso más en el sistema educativo, ya que a última hora de la mañana de ayer, las autoridades directivas de Cardenal Cisneros enviaban un comunicado a los progenitores y a los medios de comunicación explicando que se había detectado un caso de coronavirus en una profesora del centro concertado.

Los dos últimos casos de las profesoras suman tres positivos entre el personal docente ourensano. El tercer caso conocido fue el de otra profesora del Colegio Plurilingüe de Salesianos en la noche de anteayer y al que se le sumaba una titular de Cardenal Cisneros en la mañana de ayer. Ambos centros educativos informaron a su comunidad con dos comunicados en redes sociales -y mediante canales internos- exponiendo que los protocolos se encontraban activos y llamando a los padres, madres, alumnos y familiares a "mantener la tranquilidad y la calma" para seguir "las recomendaciones de las autoridades sanitarias".

Desde Cardenal Cisneros, el director Benigno López, firmaba una nota en la que describía que "una profesora resultó infectada por la primera profesora del Colegio Salesianos, al compartir una clase en una academia de la ciudad". También especificaba que "se confirmaban los segundos análisis" que ratificaban el coronavirus. La profesora presenta síntomas leves y "está aislada en su casa". Fuentes cercanas explican que "se encuentra preocupada, pero bien".

A primera hora de la mañana de ayer el centro ourensano informó a las familias del alumnado, como medida preventiva, para que "cada familia tomara sus decisiones y las que considerara correctas". Tras la comunicación, algunos padres y madres pasaron a recoger a sus hijos, mientras Núñez Feijóo aplicaba la no obligatoriedad para asistir hoy a clase y suspendía la actividad lectiva desde el lunes 16 de marzo.

En el foco

Durante la noche del miércoles se confirmaba el segundo positivo en una profesora del centro ourensano de Salesianos que permanecía en su casa pendiente de la confirmación del Centro de Microbiología de Madrid. El centro educativo sumaba su segundo caso tras la expectación del primero que llevó a un 20% de absentismo educativo consentido por parte de los progenitores.

Durante la jornada de ayer, la dirección del centro comunicó a los alumnos y alumnas la no obligatoriedad de estar en las aulas a primera hora de la mañana y alrededor de dos tercios del alumnado decidieron ausentarse de las clases, unos no asistiendo directamente a primera hora y otros yendo al centro educativo pero saliendo por su propio pie o esperando a sus padres.

La preocupación de los padres de los matriculados era patente a la entrada del colegio con algún caso de nerviosismo no solo entre los progenitores si no también entre el profesorado, que se encontraba intranquilo por el segundo caso detectado. "No es de recibo que no hayan cerrado el colegio antes", dice una madre con su hijo en la mano. "Yo creo que hay que estar tranquilos y hacer caso a las autoridades sanitarias, son dos casos en el colegio pero pronto se sabrán más", auguraba otro padre. La preocupación de los padres iba más allá de la no jornada lectiva ya que la organización del día a día con los escolares de "vacaciones" era la segunda intranquilidad. "Ahora no sabemos que vamos a hacer con nuestros hijos, no podemos dejárselos a los abuelos por si acaso tienen el virus y tampoco hay actividades para que pasen el tiempo de ocio. No nos quedará otra que recluirlos en casa, pero para ellos, no va a ser viable y a ver qué pasa con nosotros y nuestros trabajos, como lo compaginamos", decía un padre al recoger a su hijo en el colegio.

El director Lupicinio Peña comunicó ayer mediante un escrito que "se adelanta al viernes el cierre del colegio a efectos de guardería, colegio, comedor, actividades extraescolares, Amencer, deporte y patio".

Unas medidas que se suman a las tomadas por el centro en los últimos días en materia de prevención para la contención del coronavirus en el área educativa de Salesianos y en el resto de la ciudad.

La situación en Galicia y en Ourense llevó al gobierno gallego a suspender todas las actividades lectivas, pero también a cerrar las bibliotecas, los museos y los archivos. Además la Universidad de Vigo también suspendió la actividad en el campus de Ourense a partir de hoy y cerrará las instalaciones universitarias hasta nuevo aviso. Así mismo, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tomó la decisión de suspender las visitas individuales y colectivas en dependencias judiciales y las actividades como Educar en Xustiza así como visitas colectivas de instituciones, colegios, centros universitarios y la presencia de persona que no tengan señalamientos de carácter jurisdiccional o administrativo a los que acudir en las dependencias judiciales ourensanas.

Según pudo comprobar FARO, los supermercados en la jornada de ayer se quedaron sin suministros en varios de sus estantes como leche, agua y carne, principalmente. "Algunos llevaban dos o tres carros, quedamos vacíos", decía una dependienta de una conocida marca de supermercados.