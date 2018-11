La ACO abre en Verín sus jornadas contra el intrusismo por ser concello fronterizo

La Casa da Cultura de Verín acogió ayer la primera de las reuniones dentro del programa de prueba Xornadas Técnicas de Responsabilidad Social Empresarial: "Non te arrisques, contrata seguridade. Non ao intrusismo!!", promovidas por la Asociación Provincial de Empresarios da Construcción de Ourense (ACO) en colaboración con la Consellería de Economía, Emprego e Industria. Se abren las jornadas en este municipio que por ser fronterizo apuntan "siempre hay más intrusismo", y de hecho destacan que en esta comarca hay mucha gente que se queja de esta práctica.

Estas jornadas que se iniciaron ayer en Verín son para concienciar e informar, con la finalidad de combatir el intrusismo desde varios puntos. Primero, convenciendo a la parte empresarial de no utilizar esta práctica porque va en contra de sus propios intereses y de la sociedad en general, y segundo, convenciendo a la población en sí para no contratar gente que no esté dada de alta correctamente por ser un riesgo para ellos. En estas jornadas se señalan los riesgos que se corren por contratar autónomos ilegales.

Es un trabajo que se realiza desde la CEO a nivel de prueba en la provincia y ayer en Verin intervinieron Cesáreo Fernández Ríos, secretario xeral de ACO, Pilar Sánchez-Cuervo Peña, jefa de Inspección de Traballo de Ourense, y José Ricardo Pardo Gato, abogado y técnico superior PRL.

Hoy la jornada se celebra en O Barco, a las 19.30 horas, en Viloira.