El Corredoiras confirma que habrá Volta a Ons y baraja la fecha del 13 de octubre

Habrá Carrera Pedestre Volta á Illa de Ons este año. El Clube Corredoiras de Bueu ha confirmado que organizará la sexta edición de la prueba después de que la prohibición de Parques Nacionales de celebrarla en el mes de mayo pusiese en peligro un evento que desde su puesta en marcha en 2014 despierta una enorme expectación. La entidad asume la organización y ya baraja como fecha más probable el domingo 13 de octubre, un aspecto que deberá confirmarse en las próximas semanas.

El Corredoiras considera esa fecha como especialmente idónea, habida cuenta de que la meteorología es bastante similar a la del mes de mayo -en el que se celebraron las anteriores ediciones- y de que ese fin de semana coincide con la festividad del Pilar. Esto facilita el desplazamiento de deportistas llegados desde diferentes puntos de la geografía nacional, como confirman desde el propio club. "Nos últimos tempos temos recibido chamadas de atletas de Madrid, Málaga ou Barcelona para preguntar pola data exacta e así poder ir reservando os días e mercando os voos", manifiestan.

Por el momento el club no ha mantenido ninguna reunión con los hosteleros del archipiélago ni con las navieras a fin de ir dando pasos para la preparación de la prueba, si bien no parece que puedan surgir problemas en este aspecto. Una vez se defina la fecha exacta se pondrá en marcha toda la maquinaria organizativa. Lo que sí está claro es que los meses de verano están completamente descartados por múltiples razones. La importante afluencia de visitantes en la temporada estival dificultaría de forma importante la logística, además de que la organización no podría negociar precios más competitivos ni para el desplazamiento de deportistas y acompañantes ni para la comida en la isla. El calor veraniego tampoco ayudaría en una prueba muy lucida por los paisajes que atraviesa pero no exenta de dureza.

Otra de las cuestiones que tendrá que ponerse encima de la mesa será la referente a los cupos de acceso que entran en vigor este año en el Parque Nacional das Illas Atlánticas. "É algo que teremos que falar ben para que non nos afecten", afirman desde la entidad. En todo caso, octubre no parece un mes excesivamente propicio como para que se pueda alcanzar el máximo de 1.300 visitantes diarios (más otros 200 en grupos y 300 para el camping).

El Parque Nacional Illas Atlánticas comunicó el pasado mes de febrero la prohibición de que la carrera se disputase en el mes de mayo para que esta no alterase el periodo de puesta de las aves que anidan en el archipiélago. El órgano dependiente de la Consellería de Medio Ambiente aconsejaba entonces adelantarla a abril o bien hacerla a partir del 15 de agosto. El Corredoiras descartó entonces abril por la premura de tiempo y ahora parece decantarse por el mes de octubre. La Carrera Volta á Illa de Ons tiene un recorrido de unos 20 kilómetros y el número tope de participantes es de 250. Asimismo se cuenta con otras 75 plazas para la andaina.