Sonsoles Ónega Salcedo: "En toda mi construcción personal he tenido a Lalín siempre presente"

Sonsoles Ónega forma parte del grupo de madrigallegos que, aunque hayan nacido más allá del Telón de grelos, sienten devoción por la tierra de sus familiares más cercanos. El próximo 16 de febrero ofrecerá el pregón de la Feira do Cocido de Lalín, un cometido que aceptó con sumo gusto, pero que, para ella, representa un ejercicio de gran responsabilidad. Es el primer caso que padre -es la descendiente menor del periodista Fernando Ónega, e hija son pregoneros de la fiesta. Le gusta cocinar, pero como muchas mujeres y hombres de la sociedad actual, la falta de tiempo es el principal escollo para ponerse delante de los fogones. Echa de menos el contacto directo con los políticos como cronista parlamentaria, pero está encantada con el reto de llevar el timón del magacín de Telecino Ya es mediodía. Curiosamente, ayer remató su última novela, que estará en la calle a mediados de año.

-¿Cómo le llegó la petición para ser pregonera del Cocido?

-Con una llamada-entrevista del alcalde, José Crespo, al que le dije que me parecía un ofrecimiento desmedido pues es todo un honor, sobre todo si ves la gente que lo ha hecho y siento la responsabilidad de estar a la altura de Lalín y de su sagrado cocido.

-Una madrigallega , hija de un hijo adoptivo de Lalín y de un expregonero no podía rechazar el ofrecimiento..

-(Risas). Pensé: claro que no puedo decir que no, pero no solo por mi padre, que esto ya me pone en una situación comprometida, sino por toda la gente que ha pasado por aquí. Le pregunté, ¿yo qué digo? y me contestó: pues todo lo que sabes de Lalín y de su cocido. En nuestra casa no ha faltado nunca ni chorizo ni pan de Lalín durante las navidades, creo que ha sido como una promesa del alcalde y siempre ha habido estos productos en la mesa.

-¿Qué referencias tiene de la fiesta y de estas tierras del interior?

-Lalín forma parte de mi universo infantil, adolescente y en toda mi construcción personal he tenido a Lalín siempre presente. La última vez que estuve ahí fue cuando mi padre fue nombrado Hijo Adoptivo y lo recuerdo como un gran acontecimiento familiar.

-¿Le gusta cocinar?

-Las mujeres de mi tiempo bastante tenemos con hacerlo todo medianamente bien, cocinamos menos de lo que nos gustaría, pero te digo que se me da muy bien hacer el cocido. Quizá no con todo, con el lacón, la cabeza de cerdo... Los grelos, sí. En casa, en navidades, se cenaban grelos y recuerdo que en Nochebuena había lacón con grelos y con cachelos.

-Dígame tres ingredientes irrenunciables en un buen cocido de Sonsoles Ónega.

-Lógicamente, el garbanzo, la patata y el chorizo. Luego, también, si tenemos, le echamos la cabeza del cerdo y el lacón, pero una buena patata, un buen garbanzo y un buen chorizo no pueden faltar.

-Hablando de alimentación, ¿usted es de las personas que defiende que es mejor arrancar el día con un buen jamón y un café que con confituras y bollería?

-No te quepa la menor duda. No sé si sabes que hace un par de años incorporé a mis batallitas diarias la guerra al azúcar y al producto procesado. Siempre he reivindicado la alimentación natural y la que viene de la tierra. No sé si por mis orígenes o porque tengo un hijo pequeñito diabético, pero me di cuenta de que casi todo lo que hay en un supermercado es poco saludable. En casa se desayuna jamón, café y leche, que la que tomamos en Madrid digamos que no es leche.

-Está al frente de un programa que le ocupará buena parte del día, colabora con otros medios, tiene un blog, es una voraz lectora, novelista y tiene dos hijos. La conciliación para gente como usted es casi ciencia ficción... .

-Desde luego, cuando quieres hacerlo todo y más o menos bien... Pero los que nos apasiona la faceta creativa, el periodismo, es una droga de la que cuesta mucho desengancharse. Si disfrutas tanto con lo que haces tienes que parcelar muy bien tu vida y organizarte casi con disciplina militar para que todo salga y no hay otra manera. Justo hoy he terminado mi próxima novela.

-Estaremos atentos, entonces. ¿Cuándo llegará a las librerías?

-Cuando he terminado, he pensado, dios mío de mi vida, no sé como lo he hecho. Estará a mediados de año, cuando empiecen las ferias del libro.