José Flores Arias: "La prioridad de esta medicalizada son los traslados entre hospitales de infartos o ictus"

Ni de segunda categoría ni "low cost". El director del 061 asegura que la demandada ambulancia medicalizada que la logrado la comarca de O Salnés en el concurso de transporte sanitario (previsiblemente entrará en vigor en octubre) es un recurso nuevo y por tanto distinto a los que ya funcionaban en Galicia; de ahí que solo disponga de un técnico, en vez de dos, además del médico y la enfermera.

La prioridad de esta ambulancia de soporte vital avanzado serán los traslados del Hospital do Salnés a otros centros sanitarios de mayor rango para pacientes con patologías tiempodependientes, es decir, donde el tiempo es oro, como en casos de infarto, ictus o sepsis. José Flores aclara que esto no quiere decir que la medicalizada de O Salnés no vaya a atender urgencias menores, pues funcionará 24 horas y el tiempo que no haga traslados interhospitalarios estará disponible para cualquier emergencia.

- Técnicos del 061 aseguran que la medicalizada de O Salnés será de segunda categoría porque tendrá menos personal que las demás, concretamente un técnico menos.

- De segunda categoría no. Con el nuevo concurso hemos modernizado el sistema gallego de emergencias. El 061 nació en 1995 y desde entonces nunca había habido cambios. Había dos ambulancias: las de soporte vital básico, dotadas con dos técnicos, y las de soporte vital avanzado, con dos técnicos, médico y enfermero. Ahora nos modernizamos y vamos a contar con 4 o 5 tipos de recursos [ambulancias] distintos, con finalidades diferentes. Así, las ambulancias medicalizadas atienden el 100% de los casos primarios, es decir, personas atendidas en el lugar donde se encuentran mal. Ahora hemos ideado tres unidades nuevas en O Salnés, Monforte y Burela cuya prioridad será atender lo secundario de todas aquellas patologías que son tiempodependientes. Es decir, la prioridad serán los traslados sanitarios del Hospital do Salnés a otros hospitales de mayor nivel. Pacientes que necesitan un traslado más rápido y cualificado, y sobre todo inmediatez, como por ejemplo los que sufren un infarto, un ictus o una sepsis. La ambulancia va a estar 24 horas dotada de un médico, un enfermero y un técnico. El tiempo de respuesta debe ser menor de 2 minutos desde la llamada.

- Los trabajadores advierten de que las urgencias menores van a tardar más en ser atendidas al suprimirse la ambulancia asistencial de 12 horas de Vilagarcía. ¿Es así?

- No. La finalidad primera de la medicalizada van a ser los traslados interhospitalarios, pero el resto de las horas va a atender a todos los pacientes que necesiten un soporte vital avanzado fuera del hospital y también las urgencias menores. No es una ambulancia de segunda ni muchísimo menos. De hecho si solo llevase un técnico y un enfermero cumpliría la ley, y nosotros ponemos un médico a mayores. ¿Por qué las medicalizadas que existían hasta ahora llevaban un segundo técnico? Porque solo hacen traslados primarios, fuera de un hospital.

- ¿Cómo afectará la menor dotación de personal a la atención?

- La calidad de la asistencia es exactamente la misma con cuatro personas que con tres. Hay estudios que dicen que el grado de supervivencia es el mismo con un técnico que con dos. En las medicalizadas que ya existían hemos respetado la plantilla que ya había por la carga física del personal.

- ¿Dónde tendrá su base la ambulancia de soporte vital avanzado de O Salnés?

- Por ahora todavía no está definida la ubicación. Queremos que la ambulancia sea para la comarca, sin estar condicionada por localismos.

- Teniendo en cuenta que la prioridad van a ser los traslados hospitalarios, lo lógico sería que estuviese en el Hospital do Salnés.

- Con esta nueva ambulancia se va a disminuir el tiempo de ocupación de la misma y se evitarán traslados hospitalarios porque ya se resolverán en el punto. Por tanto el recurso quedará antes disponible para atender una nueva emergencia o urgencia, y no aumentarán las esperas.

- ¿Tampoco de las urgencias menores?

- No. Si miramos la evolución del servicio, empezamos tratando solo emergencias y cada vez atendemos más urgencias. Por ejemplo la medicalizada de Pontevedra va a urgencias menores, como un mareo, una gripe, una gastroenteritis o una bajada de azúcar, porque podemos evitar el traslado al hospital y el recurso queda más rápido libre.