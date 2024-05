“Mucha gente no sabe que puede venir sin ser socia”

La nueva presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra, Blanca Ana García, tiene la misión de dar cobertura “al mayor número de gente posible en la provincia”. Además, ya se ha propuesto varios retos, desde reunir más voluntarios hasta continuar dando prioridad a la difusión de los servicios: “Mucha gente no sabe que puede venir aunque no sea socia”.

Hasta ahora, la entidad sin ánimo de lucro ha realizado casi 20.000 intervenciones en toda la provincia, desde atención social y psicológica hasta acompañamiento en domicilio, fisioterapia o préstamos económicos, entre otras muchas acciones.

“Hay gente que quiere pasar sus últimos momentos en casa y no todo el mundo tiene los recursos”, explica esta vecina de Pontevedra concienciada que siempre trabajó en la fisioterapia, pero hasta hace poco no se había pasado a esta parte fundamental de la salud. Para ofrecer este tipo de servicios hace falta un voluntariado y un equipo de trabajadores perfectamente coordinados: “Si hace falta llevar una cama con grúa a Lalín, lo hacemos”, aclara García.

“Me jubilé en octubre y fue cuando empecé a introducirme en la asociación”. No era su plan inicial de jubilación, pero enseguida se dio cuenta de la enorme importancia de la causa, que estaba por encima de “dedicarme a no hacer nada”. Desde que entró a formar parte del proyecto, y rápidamente se convirtió en cabeza de la asociación, no ha parado, aunque ya tenía experiencia asociativa habiendo combinado su trabajo con la vicepresidencia de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas sin internamiento (ANCSSI) y la presidencia honorífica de la rama gallega de esta asociación (ACESGA).

Ahora, su principal labor además de coordinar y ser portavoz de la entidad sin ánimo de lucro, será la de difundir los servicios de la misma: “Creemos que es indispensable informar de lo que ofrecemos, y que la gente sepa que es totalmente gratuito”, indica la pontevedresa. Además, recuerda que la atención no es solo a pacientes de cáncer, sino también a sus familiares.

Además, “todos estos servicios son posibles gracias a los socios”, y actualmente hay 14.000 en toda la provincia. Por eso, otro objetivo que se marcan desde la entidad es el de sumar más socios que puedan hacer donativos a la asociación “para poder continuar”. Se necesitan trabajadores y también voluntarios, y siempre acude gente cuando convocan reuniones para captar nuevas manos que ofrezcan ayuda, pero en cualquier caso, Blanca Ana García es muy clara en este punto: “Somos una asociación sin ánimo de lucro, y decir que tenemos que recaudar fondos cuesta, pero la verdad es que tenemos que recibir para dar”.

