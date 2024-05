“O galego é a alma da nosa terra”

Os versos de Luísa Villalta e a música do cuarteto de corda do Conservatorio Manuel Quiroga soaron na mañá deste xoves no Pazo Provincial para lembrar o exemplo dunha escritora que investiu a súa vida na defensa da nosa lingua e en tentar “cambiar todo o feo que hai no mundo”, como lembrou a escritora e académica Fina Casalderrey.

Ésta foi unha das protagonistas do acto institucional que celebrou a Deputación e no que leron versos e textos de Villalta a académica e tamén o deputado provincial de Cultura, Jorge Cubela, a directora do Museo, Ángeles Tilve, a xefa do departamento de Lingua galega e literatura do IES Sánchez Cantón, Salomé Díaz, e a alumna dese instituto Agustina Ayelén.

Entre o público figuraron numerosos alumnos do IES Sánchez Cantón, que acompañaron ás autoridades nesta reivindicación do noso sinal básico de identidade.

O cuarteto de corda do Conservatorio Manuel Quiroga puxo música ao acto, que se celebrou no vestíbulo do Pazo Provincial. / Rafa Vázquez

A eles explicoulles Fina Casalderrrey que o galego é “un valioso herdo que debemos preservar” e que Luísa Villalta “chegou a Compostela e alí descubriu o azucre da lingua”. A autora á que se adica o Día das Letras deste ano “foi neofalante”, lembrou antes de reitear que “benditos son os que se achegan á lingua con convicción, anque non o mamaron, no o falasen”. Benditos sexan, engadiu, os que se achegan á nosa lingua “a calquera idade”.

A escritora e académica Fina Casalderrey foi unha das que leu textos de Luísa Villalta. / Rafa Vázquez

A profesora Salomé Díaz leu un texto xornalístico, “Emigrar en terra propia”, no que Luísa Villalta reflexiona maxistralmente sobre o problema lingüístico: “É ben sabido que somos xente emigrante. Pero o que poucas veces se pensa é que para emigrar non fai falta moverse do sitio. E isto é o que nos pasa a nós, que somos emigrantes, saiamos da terra ou non. O que acontece coa lingua é todo un síntoma do que estou dicindo, e até nin creo que sexa o único, pero si o máis dramático. Cóntanme dunha muller, amiga da nai dun alumno non moi estudoso, que se aprontou a darlle un consello: «Que non faga o tonto. E total para que quere o teu fillo o gallego? Co gallego non pasa de Astorga!» Como se o rapaz tivese xa feita a maleta. E, para ser de Burela a muller, aínda atinou bastante ben, cando menos en dirección Madrid, ela que nunca precisou tampouco de ir aí moi lonxe. Paréceme un exemplo elocuente dun sentir extendido. A lingua é a primeira estrada a coller se as cousas se poñen mal e, como moi ben nunca andan tampouco, pois hai que poñerse, por se acaso, permanentemente en camiño, non sexa que quedemos atrás. E falo en plural porque hai un nós colectivo que ten asimilado este significado do recambio lingüístico”.

O presidente da Deputación e anfitrión, Luis López, suliñou que “falar galego non é unha maneira máis de comunicarnos. O galego é a alma da nosa terra, a voz que nos conecta cos nosos antepasados e as verbas que sustentan a nosa cultura”.

Intervención do presidente da Deputación. / Rafa Vázquez

Luis López non ocultou o orgullo persoal que lle supón ser galego falante. “De neno, na escola, na rúa ou na casa, falaba galego. Cando crecín, formei a familia e atopei traballo, seguín falando galego. E agora, que teño a honra de presidir esta Deputación, sigo falando galego”.

Empregará a súa lingua, engadiu, “sempre, porque é como o meu nome ou as miñas raíces: parte de min”. Aseverou que “poucas cousas poden facerme sentir máis orgulloso de ser galego, pontevedrés e de Rodeiro, que falar na nosa lingua cos meus veciños ou escoitar ás novas xeracións falar en galego”.

