Tres bolardos extraíbles desarticularán el paso de furgonetas por la calle Peregrina

Reducir al mínimo el tránsito de furgonetas de reparto por la calle Peregrina es el objetivo que se plantea el área de Mobilidade del Concello con la instalación de tres nuevos bolardos extraíbles, que impedirán el acceso de vehículos entre la glorieta de Compostela –fuente de los niños– y los accesos en ambas direcciones, que dan a calles como Daniel de la Sota o García Camba.

“Por ahí pasan cantidad de camionetas de reparto que usan el camino como atajo y la consecuencia es tener que reparar losetas y el pavimento cada dos por tres. Aparte, incluso con el peligro de que cuando uno pasa, un peatón sale de un comercio o de casa confiado y bueno, afortunadamente no mataron o atropellaron a nadie, pero no es de recibo”, aseguró César Mosquera, titular del área, que argumentó que, de este modo, se vuelve a la normalidad tras la “relajación” de ciertas medidas como parte del contexto de pandemia.

“Se está controlando más, por ejemplo, lo de los repartidores, que se dijo que era un problema. Bajó, pero a veces, para ayudar a ese seguimiento y cortar esas situaciones muy enquistadas de difícil solución con medidas de control, se adoptan algunas soluciones físicas que vamos a instalar estos días”, afirmó el edil, que recalcó la necesidad de hacer la zona más segura para los viandantes.

“Mandamos control policial no sé cuantas veces, pero siguen produciéndose estas situaciones. Transitoriamente, vamos a poner tres bolardos extraíbles para eso. No resuelve el problema de las motos, pero había que hacer algo para paliar esto”, indicó Mosquera, que indicó que el Concello afrontará con mayor atención policial el tránsito de los vehículos de dos ruedas.

“Queremos reducir el tráfico hasta extremos asumibles. Porque por ahí pase un coche despacito no pasa nada. En estos momentos, no está totalmente desmadrado porque está contenido por la presión policial, pero se colocarán estos bolardos y si no hacen falta, se quitarán”, concluyó.

Residuos

En su comparecencia, Mosquera también dio cuenta de los trabajos municipales que se están dando para adecuar la ordenanza municipal actual a la ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Como parte de esa modificación obligatoria, esta nueva ordenanza económica llevaría a los negocios locales a pagar en función por los residuos que produce, no por la superficie ocupada. A ojos del edil pontevedrés, esta medida haría que el tributo fuese “mucho más justo y equitativo”.

“No tiene sentido que un local de las parroquias que abra el fin de semana pague más porque tiene más superficie o paga lo mismo que uno que trabaje todo el año. Es el problema que se pretende resolver”, analizó el concelleiro.

Otras obligaciones incluirían aprobar un programa de gestión de residuos y “dotarse de medios humanos y materiales suficientes” para dar cumplimiento a las medidas necesarias de vigilancia, inspección y sanción.

Prospera la moción para instar al Ejecutivo a finalizar el paseo marítimo Entre los acuerdos alcanzados en la comisión municipal de movilidad, obras y servicios previa al próximo pleno, el edil César Mosquera adelantó que la moción del Partido Socialista para instar al Gobierno central a llevar a cabo las obras de construcción del tramo del paseo marítimo de Pontevedra a Marín se aprobó con los votos a favor del PSOE y del BNG y la abstención del PP. “Queda recogido el espíritu de que el paseo de Marín no vuelva a la casilla de inicio y volvamos a hace 20 años”, reconoció el concelleiro nacionalista, que admitía que se modificó la moción para retirar términos que podían dar lugar a la dilación del proyecto. La otra moción aprobada en la comisión, en este caso impulsada por el Partido Popular, abordó la problemática del retraso de los trenes Avril a ciudades del Eje Atlántico como Pontevedra. En ella se contemplan elementos como “pedir al Ejecutivo central información certera sobre el proceso de homologación de los trenes o conocer el número de unidades que se prevé asignar a la conexión Madrid-Galicia, advirtiendo de que son necesarias siete unidades y seis servicios diarios para conseguir la competitividad en línea”, aseguró el responsable del PP, Rafa Domínguez, en su presentación. Finalmente, esta moción, llevada a los estamentos municipales de otras grandes ciudades gallegas como A Coruña o Vigo, se aprobó con votos a favor de los populares y el BNG y la abstención del Partido Socialista.

