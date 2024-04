El Club Naval languidece al perder más de la mitad de los barcos tras 20 años de espera por el dragado

Pasan los años y llueve sobre mojado. La disposición de las Administraciones parece ser buena venga de donde venga, pero, al final, “la casa está sin barrer”. Y no podría haber una expresión más acertada para referirse a la situación del río Lérez y la eterna prórroga del dragado. Cada marea baja se puede ver a simple vista la acumulación de lodos en su lecho, una circunstancia que afecta seriamente a las instalaciones del Club Naval de Pontevedra, pero también al sector marisquero, ya que en según qué zonas la almeja se ve ahogada.

“Llevamos así desde el año 2005. El otro día vinieron a hacer unas pequeñas catas allí en el club, pero nada más. Hay muy buenas palabras por parte de todos los responsables políticos, pero al final nadie le pone el cascabel al gato”, se lamenta Carlos Paz, presidente del Club Naval de Pontevedra, en donde sufren en silencio esta paralización. “El problema de esto es que cada año que pasa se acumula más lodo, de ahí que yo creo que son necesarias esas catas”.

¿Dónde echar los residuos?

Hay que recordar que el principal escollo en este tema es a dónde se llevarán esos residuos que se retiren, ya que los lodos no pueden ser trasladados alegremente desde el río a cualquier punto en el mar. El lugar autorizado habitual para vertidos en la zona sur de Galicia es el E8, próximo a Sálvora, aunque en este problema en cuestión también se habló con anterioridad de las inmediaciones de Tambo, lo que puso al sector pesquero en alerta, que advirtió de los perjuicios que esto conllevaría para la actividad.

Finalmente, ni uno ni otro, ya que el gobierno central, quien tiene la competencia para determinar el punto de vertido de los materiales, no informó favorablemente al citado E8, que el gobierno de la Xunta definía entonces “como único punto alternativo” afirmando que no sería la primera vez que se utilizaría el entorno de Sálvora para depositar sedimentos similares. El argumento, sin embargo, no sirvió al Ministerio de Transición Ecológica de Madrid.

“Nosotros dijimos en su momento, y hay algún partido político en esa posición también, que la alternativa, si no quieren verterlos en el mar, es que los llevan a tierra. Yo no soy un entendido ni un técnico, pero los que si saben de estas cosas dicen que esto se puede tratar y después sirve de abono para los montes tras los incendios”, propone Carlos Paz.

“Si no lo hacen esto no es solo una vergüenza, sino una pena. A los ríos hay que mantenerlos, como pasa con todo”, apostilla.

Recuerda que hace décadas había dragas, embarcaciones, que sacaban la tierra para las obras, “por lo que se evitaba que se quedase todo el lodo estancado”.

“A mí lo que sorprende es que con cualquier partido político que hables, hay disposición. Son muy buenas palabras, pero la casa está sin barrer”, indica.

El Club Naval adolece porque de los tres pantalanes principales que tiene (hay un cuarto frontal), el primero ya está inutilizado y el segundo ya está afectando.

“Según la estadística que hago todos los años, hace unos diez o doce estábamos con una media de 130 barcos y ahora estamos con unos 60”, informa preocupado.

En principio, este problema no afecta a otros puertos deportivos cercanos como el de Combarro, un punto que así confirma a FARO su presidente, Manuel Martínez: “Aquí no estamos afectados”. “Lo que hay aquí es la arena que se va moviendo con las mareas de una parte a otra”.

“El río está invadido”

Sí ha habido afectación en el marisqueo del fondo de la ría, así como en la zona del puerto de Campelo.

Loli Moreira, presidenta de la agrupación sectorial de marisqueo a pie de la Cofradía de Pescadores de Lourizán, explica que la zona en la que estos lodos se pueden ver es “contra la escollera”, lo que supone que alrededor de la mitad de la playa puede estar afectada.

”El río está invadido y cuando hay temporales, además, llegan madera, árboles... a nuestra playa. Las riadas es lo que más se sufre. Ese lodo y todo lo que baja de los montes ahogan a la almeja. Es fácil detectarlo porque ya lo notas al pisar. A ver si encuentran una solución rápido, porque un río necesita un dragado”, concluye la mariscadora.

Portos de Galicia dice que trabaja en los cambios sobre el plan Desde Portos de Galicia, ente público adscrito a la Consellería do Mar de la Xunta, se asegura que se trabaja “a día de hoy” en las modificaciones que se ordenaron realizar desde el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) al estudio con una preselección de “zonas de vertido viables”. Preguntadas por FARO, fuentes de Portos indican que este estudio fue realizado por una comisión técnica de la que forman parte, además de Puertos del Estado, CEDEX y las autoridades portuarias de Marín, Vilagarcía y Vigo. “A finales de 2018, para desbloquear el proyecto debido a los alegatos de los navalleiros, la Xunta informa al sector de la posibilidad de cambiar el punto de depósito de Tambo al punto autorizado habitual para vertidos en la zona sur de Galicia (E8, próximo a Sálvora), siendo la competencia para determinar y habilitar el punto de vertido de los materiales es del Gobierno central”, indican las fuentes oficiales. Sin embargo, añaden que “en 2021 decide (Transición Ecológica) no informar favorablemente nuevos vertidos en el punto E8 hasta que no se realice un estudio de alternativas que haga viable las operaciones de dragado. Esto deja sin punto de vertido todos los dragados de Galicia al sur de Muros”. Ante este nuevo requerimiento, Portos de Galicia impulsó, “de manera urgente”, una comisión técnica, que es la que ha elaborado un nuevo estudio con una nueva selección de puntos que ahora se está modificando y que deberá contar con el beneplácito del Ministerio de Transición Ecológica del gobierno central.

