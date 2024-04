La hostelería calcula que obtuvo la mitad de los beneficios que la anterior Semana Santa

“Solo hubo un día bueno, que fue el viernes”, indica Daniel Lorenzo, dueño de La Pomada y presidente de la asociación de Hosteleros Empresarios de Pontevedra (Hoempo). En cuanto al resto de la Semana Santa, todos los trabajadores del gremio indican que fue floja y que se acercan “unos meses complicados” de aquí al verano.

La Semana Santa constituye por lo general un revulsivo para el sector, entre el Entroido y la espera a que llegue el buen tiempo. Marzo, sin embargo, cayó lluvioso y frío, y las granizadas llegaron a comprometer a muchos turistas y visitantes que acabaron por no pasarse por Pontevedra. Por este motivo, no solo las procesiones se vieron resentidas este año, sino que los hosteleros aseguraron también que notaron el bajón.

Desde el restaurante La Cámara, situado en plena Praza do Teucro, coinciden en que el mal tiempo claramente hizo mella y aguó las expectativas que tenían de la Pascua. Sí, hubo gente: de fuera, calculan que sería en torno a un 70% de los comensales de las comidas y las cenas. La afluencia, sin embargo, no es la que esperaban, pues cuando hace mal tiempo los restaurantes son un buen cobijo para familias, amigos, turistas e incluso peregrinos. Lo constata Gabriel Guerrero, de A casa da leña, que indica que no se vieron tantos ingleses como otros años, que constituían un porcentaje considerable de su clientela. “La gente es de por aquí o de España”, indica, con lo que deja claro que para él el turismo nacional fue lo que salvó la Semana Santa.

Instalaciónn de balizas para bañistas en la playa de Silgar. / Gustavo Santos

La comarca vio aguadas sus expectativas

Aunque los datos no fueron los que se esperaban antes de conocerse las previsiones del tiempo, el Consorcio de Empresarios del Turismo de Sanxenxo (CETS) se muestra satisfecho con cifras que superaron el 50% de la ocupación. Sanxenxo, el principal destino turístico del norte de España, registró esta Semana Santa una ocupación media de en torno al 60%, que fue superada en el caso de los hoteles. En concreto, los hoteles de categorías superiores estuvieron cerca de alcanzar una media del 75%. Todo ello en una Semana Santa absolutamente condicionada por una climatología muy adversa para esta actividad económica.

A pesar de las lluvias, los hoteles apenas registraron anulaciones de reservas, aunque sí notaron que las decisiones de última hora, que caracterizan temporadas como esta de Semana Santa, se vieron más afectadas por las previsiones meteorológicas. El presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez, considera que el mantenimiento de estas cotas de ocupación, “que no fueron las que esperábamos antes de conocer las previsiones del tiempo”, demuestra “la fortaleza turística de Sanxenxo”.

Suscríbete para seguir leyendo