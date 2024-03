Unanimidad municipal para aplicar preferencia peatonal a la calle de acceso a la playa de Areas

El pleno municipal dio luz verde ayer, con el apoyo de los tres grupos del Concello,, a la propuesta presentada por el PSOE en la que se pide la humanización de la principal calle de acceso a la playa de Areas, en concreto el tramo que discurre desde la rotonda de la carretera PO-308 hasta el aparcamiento ubicado a pie de arenal. En la iniciativa se apuesta por aplicar la preferencia peatonal, la dotación de luces led y enterrar el cableado de electricidad y telecomunicaciones, opciones que son apoyadas por el PP, encargado ahora de ejecutar el acuerdo desde el gobierno local. La moción contó con los votos a favor tanto del PP como del BNG que coincidieron con la idoneidad de la propuesta.

Pese al voto a favor, la portavoz del gobierno municipal, María Deza, expuso que sería preciso la cesión de terrenos para poder ampliar el vial que tiene que quedar de doble sentido de circulación. “Xa se falou no seu momento con algún veciño da zona, pero non quixeron ceder, invítolles a que o intenten vostedes que son dalí”, indicó, en ferencia a algún concejal socialista. En cuanto al proyecto de humanización, Deza explicó que la redacción de cómo va a ser esa humanización “correspóndelle a un enxeñeiro polo que nós apoiamos esta moción, pero a expensas de como nos diga o técnico como debe facerse o proxecto”.

Registro de gallineros

La sesión también aprobó, aunque esta vez solo con los votos del grupo mayoritario, la moción del Partido Popular en la que se insta al Gobierno de España a que modifique el Real Decreto 637/2021 del 27 de julio en el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas para suprimir la obligatoriedad de registro de las explotaciones de autoconsumo, excepto decisión de la autoridad competente en aquellas explotaciones avícolas de autoconsumo.

La portavoz del gobierno, María Deza, explicó que existen 52.000 gallineros en Galicia en esa situación y que desde la Xunta se presentaron 40 alegaciones a lo largo de su tramitación. “Dende o Partido Popular compartimos o malestar da poboación galega fronte a estes requisitos impostos polo Goberno central ao supoñer máis carga burocrática e trabas para aqueles propietarios que non sacan ningún beneficio económico destas explotacións ao non poder comercializar”, explicó e incidió en la carga administrativa que supone a las oficinas rurales. El texto salió adelante con los votos a favor del PP, la abstención del BNG y los votos en contra del PSOE.

Durante la sesión no se debatieron tres mociones del BNG que se presentaron fuera del plazo acordado por los portavoces del gobierno por lo que no se admitió la urgencia por parte del gobierno local. Tampoco salió adelante la moción del 8-M presentada por los nacionalistas, aunque esta sí se debatió al presentarse en tiempo y forma. Deza tachó la propuesta de “excluinte coa que se pretende abanderar a defensa do feminismo dando leccións”. En la misma línea, reprochó al PSOE la aprobación de la ley del “sí es sí”, como “a peor lei que se puido aprobar deixando a miles de agresores na rúa, por certo, co apoio do BNG”.