La lluvia interrumpe la procesión del Cristo de las Caídas y amenaza a toda la Semana Santa

Hasta el último minuto estuvieron esperando, y debatiendo en el local de la Cofradía de la Vera Cruz de Pontevedra en Santa Clara sobre la salida este Lunes Santo de la procesión del Cristo de las Caídas. Y, finalmente, tras muchas vueltas y muchos “ahora sí” y “ahora no”, se sacó a las imágenes para su veneración en la calle. Pero la lluvia, que amenaza a toda la Semana Santa, obligó a interrumpir el desfile procesional. Tras un par de calles de recorrido, a la altura de la Praza da Ferrería, se optó por suspender la procesión y regresar a una considerable velocidad a su punto de partida. Fue un escaso cuarto de hora de itinerario entre la decepción de nazarenos y público.

“Hay muchísima ilusión y a estos no hay quien los pare”, aseguraba a FARO Julio Diz una hora antes de la salida, cuando el cielo seguía gris pero el asfalto continuaba seco. Y es que las predicciones meteorológicas no daban lluvias hasta las diez de la noche, y a eso se agarraron en la cofradía, para no tirar por la borda un año de trabajo. “Parece que está aguantando y como pinta muy mal el resto de días, todo apunta a que vamos a salir. carpe diem”, resumió Diz.

En todo caso, adultos y niños que forman parte de la agrupación religiosa estaban preparados desde bastante antes de las siete de la tarde, pese a que la procesión no se iniciaba hasta las ocho y media.

En la Vera Cruz hay más de 20 pequeños, lo que asegura en cierto modo el futuro de la actividad en esta cofradía. A ellos hay que sumar a un grupo de adolescentes, una edad clave en la decisión de la permanencia. “Algunos de ellos saldrán, de hecho, el Jueves Santo con un crucifijo pequeño a cuestas”, celebra Julio Diz. Además, la Vera Cruz cuenta con una banda propia de música, lo que facilita que muchos de esos jóvenes prosigan atraídos por este aspecto.

La de la Vera Cruz y Misericordia es la cofradía más veterana de Pontevedra, la decana, y cada Lunes Santo desde 2014 sale a la calle con el Cristo de las Caídas, que con tres siglos es también una de las imágenes más antiguas de las Semana Santa pontevedresa. Fue precisamente hace diez años cuando la cofradía cumplió el sueño de llevar a este Cristo en procesión, que se veneraba, antes de su cierre, en el convento de Santa Clara, aunque las monjas de clausura lo adoraban en el claustro, de modo que apenas se exponía al público. Pero ese sueño se truncó con el cierre del convento, ya que la talla se fue con las clarisas a Santiago de Compostela, a donde se marcharon también las últimas religiosas. Finalmente, regresó en 2022 a Pontevedra, para desfilar de nuevo en el Lunes Santo tras el acuerdo alcanzado entre la cofradía de la Veracruz y Misericordia y la congregación. Las gestiones se realizaron durante la pandemia del coronavirus.

De autor desconocido, la talla data del siglo XVIII, es de estilo barroco y solo se exponía a los fieles durante el novenario de Cuaresma y Semana Santa.

La interrumpida procesión de este lunes contó, como es habitual, con el acompañamiento de representaciones del resto de cofradías de Pontevedra. Partió de la calle Sarmiento, a donde regresó rápidamente después de recorrer Pasantería y Antonio Odriozola. Al llegar a A Ferrería se decidió ponerle el punto y final por este año.

Asimismo, tuvo lugar el tríduo a la Santísima Virgen de la Soledad en la basílica de Santa María y la celebración penitencial en este templo y en la iglesia de Virgen del Camino.

Martes Santo

El programa de la Semana Santa para este Martes Santo, incluye dos citas importantes. A las 20.00 horas se representa la obra “Jesús, el Cristo” por parte del grupo de teatro Arume en la iglesia de San José. A las 21.00 horas, si la lluvia no lo impide, sale desde San Bartolomé la procesión de Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio y acompañamiento de la Cofradía del Mayor Dolor y fieles.

Por otro lado, los mayores de la residencia Domus Vi Ciudad de Pontevedra continúan con la celebración de la Semana Santa, que muchos de los residentes disfrutaron durante mucho tiempo en sus vidas.