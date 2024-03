Nacen As Moiras “porque aún queda mucho por hacer”

Era necesario y la idea les rondaba por la cabeza desde hacía mucho. Como en todo, era una cuestión de tiempo que diesen el paso. Y por fin este 2024 lo han materializado: As Moiras nacen como la primera y única asociación feminista de Moraña. Hay muchísima ilusión detrás de sus impulsoras y todas las propuestas son bienvenidas, por ello, no en vano cuentan ya con un nada despreciable número que supera las 20 colaboradoras, y creciendo.

“Era algo que llevábamos pensando desde hace tiempo. Somos un grupo muy bueno, muchas ya conocidas de por aquí. Hay personas muy preparadas y muy activas. Es muy interesante lo que tenemos montado. Y nacemos ante la necesidad de que no había nada, de que no existía un grupo de ayuda entre mujeres”, resume Iria Pereira Búa, presidenta de As Moiras. “Pensamos que había llegado ese momento de dar ese paso a mayores”.

Y así fue. Se juntaron “de un día para otro” y prepararon todo, de modo que entre sus primeras acciones ya figuran haber participado en la marcha del 8 de marzo de 2024, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o en el acto de recuerdo de la joven de Barro Jéssica Méndez organizado por familiares, amigos y vecinos en su segundo aniversario, una muerte provocada por un vecino que, precisamente el pasado martes, fue declarado culpable por asesinato con alevosía y agravante de género.

La directiva de As Moiras está formada por Iria Pereira Búa como presidenta, Nuria Piñeiro Camiño como vicepresidenta, Clara Bugallo como secretaria y Carmen Fariña Rey como tesorera. “Ya somos cerca de veinte personas, aunque todavía estamos en esas primeras reuniones en las que estamos asentando las bases sobre lo que va a pasar, aportando ideas. Somos bastantes, aportando cada una su experiencia”, celebra la presidenta.

Y la prueba está en que sus primeras camisetas las crearon para el 8 de marzo pasado “y ya tenemos a más de 40 personas anotadas para la próxima remesa”. “Es decir, que al final ya contamos con el apoyo de unas 50 o 60 personas en total”, calcula.

En cuanto a la media de edad, también es amplia. Colaboran con As Moiras jóvenes que tienen 24 o 25 años, pero también otras mujeres que ya superan los 50.

“Para nosotras era muy importante llegar al colectivo más joven para después poder juntarnos todas: la experiencia de las más jóvenes con las más veteranas, que son historias que tienen mucho que aportar. Nos preocupa esa timidez de las nuevas, que se encuentran con problemas ya en la adolescencia y que los cuentan entre ellas, con sus amistades, pero no a otras personas de edades superiores, ya que muchas veces no son capaces de identificar determinados comportamientos y actitudes machistas. Parece mentira, pero aún hay mucho desconocimiento”, subraya Iria Pereira. “Sufren sin saberlo y con el paso de los años, como nos ha pasado a todas, te vas dando cuenta de cosas que pasaban y que oías y asumías como normales y no lo eran”, añade.

“Queremos llegar a todas las mujeres, también a nuestras matriarcas. Queremos llamar a todas las puertas y llegar a todos los sitios, porque aún queda mucho por hacer. Una vez dado el paso, queremos hacerlo”, manifiesta.

En la agenda de As Moiras hay muchas ideas: reuniones, clubes de lectura feministas, clases de autodefensa, debates, cafés productivos...

Todo ello tejido con ese hilo de lana que utilizan las moiras, tres diosas hermanas de la mitología griega que tejen el destino de los humanos y de quienes el colectivo ha tomado prestado el nombre, una idea aportada por Urxa, vecina de Moraña de diez años.

“Nos gustó mucho el nombre porque ese ‘mo’ inicial ya nos suena a Moraña, a la palabra amor... Pero también nos gustó la leyenda de tejer y decidir la vida. Y sobre todo que fuese idea de una niña, que ya llega pisando fuerte”, aplaude la portavoz de esta nueva asociación.

Respecto al logo, ese significativo ovillo de lana de color violeta que rodea el nombre, es autoría de la ilustradora morañesa Ruth Caramés, que también forma parte de la directiva.

As Moiras quieren contar también con la colaboración del Concello de Moraña y su CIM (Centro de Información á Muller). De hecho, ya han tenido una primera conversación informal con el alcalde, Sito Gómez. “En general, hemos tenido muy buena acogida”, concluye Pereira Búa.

