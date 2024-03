El Pazo da Cultura acogió ayer la representación solidaria del musical “Mamma mia! We have a dream” destinado a recaudar fondos para la protectora Os Palleiros de Pontevedra. Un grupo de bailarines, tanto profesionales como aficionados, se subieron al escenario para ofrecer lo mejor de un espectáculo que no dejó a nadie indiferente y que sirve para que la asociación siga adelante con su labor de cuidado y rescata de animales abandonados y enfermos. Organizado por el colectivo Wakea, el musical solidario tenía una entrada de 10 euros de precio, cuyo importe va íntegramente destinado a que Os Palleiros puede sufragar los elevados gastos que genera el centenar de perros que tiene en sus instalaciones de Campañó y en casas de acogida, siendo los de carácter veterinario los más importantes.

El musical “Mamma mia!” más solidario recauda fondos para Os Palleiros