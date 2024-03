Pacto por la inclusión social

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora un día como hoy desde hace trece años para visibilizar y entender esta discapacidad intelectual, representantes de la Diputación visitaron este miércoles la sede de la asociación Down Xuntos Pontevedra, situada en la calle Gorgullón.

Allí, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, mostró el reconocimiento del Gobierno provincial a la labor ejercida por este colectivo desde su constitución en 1991 y confirmó la concesión de una ayuda para llevar a cabo el proyecto “Refuerzo del Lenguaje Oral. Área Vida Adulta”.

Se trata de una iniciativa de la que se beneficiarán 51 personas de la zona norte de la provincia y que consiste en la prestación de un servicio especializado de logopedia para usuarios y la instrucción de los familiares para facilitar el desarrollo de la habilidad del habla y del lenguaje en el entorno doméstico.

“Cuando decimos que queremos que la provincia vaya a más, colectivos como Down Pontevedra Xuntos son determinantes. Queremos sumar esfuerzos porque para una administración como la Diputación son el canal perfecto para, a través de las ayudas que proporcionamos, llegar a estos colectivos. Por lo tanto tenemos que ir de la mano de Down Pontevedra Xuntos”, reconoció el presidente de la Diputación.

Después de recorrer las instalaciones de esta asociación en Pontevedra, el responsable provincial reafirmó la voluntad de mantener la colaboración con Down Pontevedra Xuntos para que continúen ofreciendo un servicio que mejora la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad intelectual. “Nos sumamos de este modo a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down que tiene lugar este jueves”, contextualizó.

Además, López también agradeció el esfuerzo realizado para que las familias puedan conciliar la vida familiar y laboral. “Quiero agradecer el trabajo de los profesionales de esta asociación. Casi 20 personas que, gracias a ellos, las familias puedan tener un modo de vida acorde a los tiempos”, valoró.