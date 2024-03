Un espacio de debate, información y reflexión

El II Encontro Galego sobre Migracións, que se celebró ayer en Ponteveda, fue organizado por el Círculo do Silencio con la colaboración de organizaciones como Boa Vida, Movilidad Humana, Encuentro y Solidaridad y Non no noso nome, entre otras. El objetivo del foro fue generar conciencia sobre los problemas de las empleadas del hogar y las cuidadoras migrantes y promover acciones para garantizar condiciones laborales dignas y respetuosas.